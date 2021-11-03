Opel Corsa D (2007-2014): можно брать! Но есть нюансы

Эту Корсу продавали в России большим тиражом, но на вторичке ценятся далеко не все версии.

Corsa четвертого поколения (D) стала бестселлером в Европе. Делит платформу с Fiat Grande Punto, но главные агрегаты у Корсы в большинстве собственные. Дизайн перекликается с Астрой H.

В 2010 году моторы модернизировали, доведя до уровня Евро‑5, в том числе добавлением регуляторов фаз. В 2011‑м освежили внешность и интерьер. Выпускали хэтчбеки с тремя и пятью дверями.

Opel Corsa D

Достоинства

Металл кузова хорошо сопротивляется коррозии.

Экономичные моторы.

Высокий уровень безопасности — в «базе» шесть подушек.

Хорошая ликвидность на вторичке и разумные цены.

Салон уютный, материалы неплохие и жизнестойкие, а передние сиденья заслужили одобрение немецкой Ассоциации здоровья спины (AGR).

Недостатки

Недостаточно стойкое лакокрасочное покрытие.

Просвет в 150 мм ограничивает возможности вне асфальта.

Оригинальные запчасти дороговаты.

Моторы

Гамма моторов широка, ни один не считается проблемным, даже трехцилиндровый атмосферник 1.0. Однако его мощность, по нашим понятиям, ничтожна — 60 или 65 л. с., а сочетается он только с механической коробкой.

Лучший баланс динамики и надежности дают атмосферники 1.2 (80 или 85 л.с.) и 1.4 (90 или 100 л.с.) Цепи ГРМ живут 120–150 тысяч км у литрового мотора и до 200 тысяч у остальных.

«Астровский» 1.6 с наддувом (150 л.с.) и ременным приводом ГРМ намного более капризен и быстрее выводит из строя нежные подшипники механической коробки.

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Общая болезнь всех бензиновых двигателей — течи сальников и прокладок. Нестабилен ресурс маслонасосов, часто хандрят термостаты и блоки управления, засоряется клапан рециркуляции отработавших газов (EGR). В целом все моторы крепкие и выхаживают 250–300 тысяч км.

Достаточно распространен у нас и дизель 1.3 (75 или 90 л.с.) — детище Фиата. Мал ресурс натяжителя цепи и датчика массового расхода воздуха, засоряется клапан EGR, нередки течи теплообменника. В поздней версии уже есть сажевый фильтр. Придраться можно к вялой тяге на низах.

Коробки передач

Механические коробки F13/F17 известны невысоким ресурсом подшипников, но в сочетании со слабосильными моторами живут до 200 тысяч км. Может начать люфтить механизм переключения.

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Робот EasyTronic доставлял неприятности и в юных годах — из-за неудачного алгоритма и не очень надежных исполнительных механизмов и датчиков. Ожидать, что при пробеге в 100 тысяч он прослужит еще столько же, можно только при условии тщательнейшего ухода и проведения адаптации при каждом ТО — ведомый диск сцепления изнашивается довольно быстро.

По счастью, есть обычный гидроавтомат Aisin 60–40LE. Четыре ступени — немного, но это компенсируется ресурсом, уходящим за 300 тысяч. Неисправности, как правило, связаны с естественным износом компонентов. Сочетается он только с мотором 1.4 — и это достойнейший вариант на вторичке.

Эксплуатационные болячки

К ходовой части особых вопросов нет. На плохих дорогах относительно быстро — к 60–80 тысячам км — сдаются стойки стабилизатора, амортизаторы, опорные подшипники, рулевые тяги и наконечники, проседают пружины. В целом ничего криминального.

Возможны различные сбои электроусилителя руля, в частности, из-за отказа датчиков. Вообще электрика — не самое сильное звено Корсы. Распространены ранние кончины элементов системы вентиляции и кондиционера, обогрева сидений, моторчиков стеклоочистителей; гаснут лампы подсветки в салоне, да и внешний свет часто перегорает .

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Euro NCAP: 2006: водитель/пассажир — пять звезд, ребенок — три звезды, пешеход — три звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Corsa 1.2, робот.

Оптимальный выбор: Corsa 1.4, МКП или АКП.

За те же деньги: Renault Sandero, Peugeot 308, Citroen C4, Skoda Fabia, Chevrolet Lacetti.