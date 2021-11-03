Opel Corsa D (2007-2014): можно брать! Но есть нюансы

Corsa четвертого поколения (D) стала бестселлером в Европе. Делит платформу с Fiat Grande Punto, но главные агрегаты у Корсы в большинстве собственные. Дизайн перекликается с Астрой H.
В 2010 году моторы модернизировали, доведя до уровня Евро‑5, в том числе добавлением регуляторов фаз. В 2011‑м освежили внешность и интерьер. Выпускали хэтчбеки с тремя и пятью дверями.
Достоинства
- Металл кузова хорошо сопротивляется коррозии.
- Экономичные моторы.
- Высокий уровень безопасности — в «базе» шесть подушек.
- Хорошая ликвидность на вторичке и разумные цены.
Недостатки
- Недостаточно стойкое лакокрасочное покрытие.
- Просвет в 150 мм ограничивает возможности вне асфальта.
- Оригинальные запчасти дороговаты.
Моторы
Гамма моторов широка, ни один не считается проблемным, даже трехцилиндровый атмосферник 1.0. Однако его мощность, по нашим понятиям, ничтожна — 60 или 65 л. с., а сочетается он только с механической коробкой.
Лучший баланс динамики и надежности дают атмосферники 1.2 (80 или 85 л.с.) и 1.4 (90 или 100 л.с.) Цепи ГРМ живут 120–150 тысяч км у литрового мотора и до 200 тысяч у остальных.
«Астровский» 1.6 с наддувом (150 л.с.) и ременным приводом ГРМ намного более капризен и быстрее выводит из строя нежные подшипники механической коробки.
Общая болезнь всех бензиновых двигателей — течи сальников и прокладок. Нестабилен ресурс маслонасосов, часто хандрят термостаты и блоки управления, засоряется клапан рециркуляции отработавших газов (EGR). В целом все моторы крепкие и выхаживают 250–300 тысяч км.
Достаточно распространен у нас и дизель 1.3 (75 или 90 л.с.) — детище Фиата. Мал ресурс натяжителя цепи и датчика массового расхода воздуха, засоряется клапан EGR, нередки течи теплообменника. В поздней версии уже есть сажевый фильтр. Придраться можно к вялой тяге на низах.
Коробки передач
Механические коробки F13/F17 известны невысоким ресурсом подшипников, но в сочетании со слабосильными моторами живут до 200 тысяч км. Может начать люфтить механизм переключения.
Робот EasyTronic доставлял неприятности и в юных годах — из-за неудачного алгоритма и не очень надежных исполнительных механизмов и датчиков. Ожидать, что при пробеге в 100 тысяч он прослужит еще столько же, можно только при условии тщательнейшего ухода и проведения адаптации при каждом ТО — ведомый диск сцепления изнашивается довольно быстро.
По счастью, есть обычный гидроавтомат Aisin 60–40LE. Четыре ступени — немного, но это компенсируется ресурсом, уходящим за 300 тысяч. Неисправности, как правило, связаны с естественным износом компонентов. Сочетается он только с мотором 1.4 — и это достойнейший вариант на вторичке.
Эксплуатационные болячки
- К ходовой части особых вопросов нет. На плохих дорогах относительно быстро — к 60–80 тысячам км — сдаются стойки стабилизатора, амортизаторы, опорные подшипники, рулевые тяги и наконечники, проседают пружины. В целом ничего криминального.
- Возможны различные сбои электроусилителя руля, в частности, из-за отказа датчиков. Вообще электрика — не самое сильное звено Корсы. Распространены ранние кончины элементов системы вентиляции и кондиционера, обогрева сидений, моторчиков стеклоочистителей; гаснут лампы подсветки в салоне, да и внешний свет часто перегорает.
Euro NCAP: 2006: водитель/пассажир — пять звезд, ребенок — три звезды, пешеход — три звезды.
Самое массовое предложение на вторичке: Corsa 1.2, робот.
Оптимальный выбор: Corsa 1.4, МКП или АКП.
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Фото: Opel