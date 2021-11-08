5 невероятных фактов о Volkswagen

Личный проект Гитлера, продуктовая линейка от люксовых спорткаров до грузовиков и мотоциклов, самая известная модель микроавтобуса в истории, ветра в названиях и собственный сосисочный бренд. Такого о Volkswagen вы точно не знали!

Народный автомобиль от фюрера

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Volkswagen в переводе с немецкого означает «народный автомобиль». Проект возник еще в начале 1930-х, но в жизнь воплотился при деятельном участии руководителя фашистской Германии Адольфа Гитлера. Впрочем, начать массовый выпуск удалось только после Второй мировой войны.

Фюрер считал совершенно необходимым создать доступную для всех немецких семей машину и лично присутствовал при закладке завода по производству автомобилей Volkswagen в городе Фаллерслебен. Тогда вместо VW использовалась аббревиатура KdF (Kraft durch Freude) в честь нацистского движения «Сила через радость».

Место выбрали не случайно: здесь родился поэт-классик Гофман фон Фаллерслебен, автор стихов к «Песне немцев», полностью или частично служащей национальным гимном Германии последние 100 лет. Но сейчас такого города на карте вы не найдете. В 1938 году его официально назвали «Город автомобилей „Сила через радость“ при Фаллерслебене» (Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben). А в мае 1945 году союзники заставили принять нынешнее название Вольфсбург в честь расположенного рядом замка.

Вот так выглядела реклама Volkswagen в 1933 году. Надпись на плакате: «Достаточно места для нас четверых в самом быстром и доступном немецком народном автомобиле»

Двенадцатиликий Volkswagen

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Концерн Volkswagen выпускает вовсе не только одноименные автомобили. Всего в портфеле компании аж 12 брендов: собственно Volkswagen, а также Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles (или Nutzfahrzeuge на языке оригинала), Scania и MAN.

Помимо массового сегмента легковых автомобилей компания представлена подразделениями люксовых и спортивных машин, грузовиков и автобусов и мотоциклов.

Широта продуктовой линейки Volkswagen действительно поражает: здесь и бюджетные хиты, сходящие с конвейера объемом по полмиллиона единиц в год, вроде Passat и Polo, и де-факто штучные суперкары, например Bugatti Chiron, развивающие скорость свыше 400 км/ч, с ценой в $3 млн, и гигантские большегрузы с автобусами на электрическом ходу от Scania и MAN. А еще культовые супербайки Ducati.

Все эти марки входят в состав концерна Volkswagen

Самый известный микроавтобус в истории

Яркие микроавтобусы Volkswagen стали символом эпохи хиппи

8 марта 1950 года Volkswagen выпустил первый микроавтобус Transporter. Модель приобрела культовый статус во время массовых молодежных движений 1960-х годов на Западе. Особой любовью вэн пользовался у американских хиппи.

Раскрашенные Transporterзаполняли стоянки на фестивале Woodstock, появлялись на обложках альбомов ведущих музыкантов, перевозили по глубинке США группы молодежи, отстаивавших идеи пацифизма и просветления.

Микроавтобусы Volkswagen до сих пор прочно ассоциируются с психоделическим роком и контркультурными протестами.

Оригинальные модели, стоившие в то время около $2000, сейчас уходят с молотка как коллекционные раритеты за $100 000–200 000.

Спустя 70 лет Transporter все еще выпускается. Всего же за это время было продано свыше 13 млн единиц.

Ветряные бренды

Значительная часть популярных моделей Volkswagen прошлого и настоящего названа в честь ветров:

Passat отсылает к постоянным ветрам в тропических поясах.

Jetta — видоизмененное jet stream, термина, описывающего высотные струйные ветра.

Scirocco — название сильного ветра в регионе Средиземного моря.

Bora — тип сильного холодного ветра, характерного для Адриатического моря.

Vento — означает просто «ветер» по-итальянски.

Santana — видоизмененное от Санта-Ана, название сильного горячего ветра в регионе Калифорнии.

Надо сказать, что доступных для Volkswagen названий ветров остается не так много, другие автоконцерны застолбили за собой, например, ветра зефир (Ford Zephyr), мистраль (Maserati Mistral) и даже само слово «ветер» на английском (Renault Wind).

Сосиски Volkswagen

С 1973 года автоконцерн производит сосиски под собственным брендом. Пряные сосиски (Currybockwurst по-немецки) изначально поставлялись в заводские столовые, но постепенно вошли в оборот обычных магазинов в Германии и за рубежом. В середине 2010-х Volkswagen продавал больше сосисок, чем автомобилей, если считать поштучно.

В 2021 году в компании решили убрать сосиски из меню для сотрудников на главной производственной площадке в Вольфсбурге в рамках общей стратегии по снижении выбросов углекислого газа. Но в других столовых они по-прежнему доступны, равно как и на полках супермаркетов.

Такой Volkswagen можно попробовать на вкус. Вместе с кетчупом

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Сегодня концерн Volkswagen насчитывает 117 заводов, а общее число сотрудников превышает 660 000 человек. По продажам автомобилей компания уступает только японской компании Toyota: 9,31 млн против 9,53 млн по итогам 2020 года.

К 2030 году Volkswagen собирается совершить переход от бизнеса, основанного на производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, к поставкам электрокаров и продаже электронных сервисов, финансовых услуг и программного обеспечения.





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