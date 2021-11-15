Kia Mohave, Pajero Sport, LC Prado: чей полный привод лучше?

Как светят фары? А как на «лежачих» - трясет? Эксперты «За рулем» испытали машины, сравнили их подвески, настройки трансмиссий и внедорожной электроники и подготовили подробный технический справочник.

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Как проходил и что показал сравнительный тест Kia Mohave, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

По барабанам

Как водится, мы прогнали машины по нашим фирменным роликовым барабанам, имитирующим поверхность с нулевым коэффициентом сцепления. Они позволяют оценить настройку трансмиссии и внедорожной электроники.

Сначала — самое легкое упражнение: загоняем машину задними колесами на две платформы. Mohave съехал с них без раздумий. А вот Pajero Sport и Prado принялись буксовать. Они взяли препятствие только после того, как была активирована блокировка «центра».

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Теперь диагональ. Одна платформа спереди, одна — сзади. И вновь Mohave съехал не поперхнувшись. Не возникло проблем и у Pajero Sport (c заблокированным центральным дифференциалом). На Prado пришлось блокировать и задний дифференциал — только после этого он преодолел препятствие.

Самое сложное упражнение: две платформы сзади и одна — спереди. А вот здесь у Мохава начались проблемы. В стандартном режиме дергался, но стоял на месте. Включаем понижайку — съехал! Pajero Sport тоже смог, но только после блокировки обоих дифференциалов. А вот Prado и это не помогло — остался стоять на месте.

Светить всегда

Вся троица щеголяет светодиодной начинкой фар. Больше всего понравилась оптика Prado: самый яркий ближний и дальний свет, и пучок широкий. В Pajero Sport (на фото) дальнобойность чуть меньше, как и яркость. В Mohave свет тусклее, а пучок поуже. Отчасти это компенсируется включением в поворотах противотуманок, но реальная помощь от них невелика. Плюс, в отличие от японцев, у Kia нет омывателей фар — для наших условий это не лучшее решение, тем более для внедорожника.

Скачки

Все тестовые машины мы прогоняем через тарированного «лежачего полицейского».

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При 40 км/ч Pajero Sport минует «копа» с изрядным скачком. Передняя подвеска отрабатывает гораздо жестче задней. При 60 км/ч тычок уже не такой чувствительный и разница в жесткости отрабатывания между осями практически сошла на нет. На 80 км/ч препятствие дискомфорта не вызывает: больше хода — меньше ям. Mohave на первых двух рубежах оказался еще жестче и громче. А при 80 км/ч выигрыш был уже на его стороне.

Но это всё мышиная возня на фоне Prado — он самый комфортный при любой скорости. Отличная подвеска!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA MOHAVE MITSUBISHI PAJERO SPORT TOYOTA LAND CRUISER PRADO Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с 12,3 с 9,9 с Максимальная скорость 190 км/ч 180 км/ч 175 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 82 л ДТ / 68 л ДТ / 87 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,0 / 9,0 / 9,9 л / 100 км 9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км 9,5 / 6,7 / 7,7 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный дизельный Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов V6 / 24 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 2959 см³ 2442 см³ 2755 см³ Мощность 183 кВт / 249 л.с. при 3800 об/мин 133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин 147 кВт / 200 л.с. при 3400 об/мин Крутящий момент 549 Н·м при 2000 об/мин 430 Н·м при 2500 об/мин 500 Н·м при 1600–2800 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач A8 А8 A6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,79 / 2,47 / 1,61 / 1,78 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,57 / 2,47 4,84 / 2,84 / 1,68 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 3,82 3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73 Главная передача 3,91 3,69 3,91 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади на двойных поперечных рычагах / многорычажная на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ГУР реечное, с ГУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые Шины 265/50 R20 265/60 R18 265/55 R19

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры MOHAVE 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 200 PAJERO SPORT 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 120 LAND CRUISER PRADO 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 112

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Mohave Pajero Sport Land Cruiser Prado Просвет a 195 мм* 215 мм* 215 мм* b 240 мм 250 мм 250 мм c 240 мм 220 мм 230 мм Угол α 23,0° 31,0° 30,5° β 24,0° 25,0° 26,5° γ 19,0° 20,0° 20,5°

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Mohave Pajero Sport Land Cruiser Prado Капот 115–125 105–140 125–135 Крыло переднее 115–130 110–130 100–120 Крыло заднее 110–125 115–135 100–125 Дверь передняя 120–130 110–120 100–120 Дверь задняя 110–120 100–125 105–120 Дверь багажника 135–145 125–140 105–115

ДРУГИЕ СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ РАМНИКИ

УАЗ Патриот 4785 мм, 150 л.с. от 1 089 000 ₽

4785 мм, 150 л.с. от 1 089 000 ₽ Haval H9 4856 мм, 190–218 л.с. от 2 839 000 ₽

4856 мм, 190–218 л.с. от 2 839 000 ₽ Toyota Fortuner 4795 мм, 166–200 л.с. от 2 919 000 ₽

4795 мм, 166–200 л.с. от 2 919 000 ₽ Jeep Wrangler 5 дв. 4882 мм, 272 л.с. от 5 045 000 ₽

4882 мм, 272 л.с. от 5 045 000 ₽ Mercedes-Benz G‑класс 4817 мм, 249–585 л.с. от 11 730 000 ₽



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Kia Mohave Mitsubishi Pajero Sport Toyota Land Cruiser Prado Рабочее место водителя В каждой машине есть вопросы к сиденью. В Kia удобный профиль, но не хватает диапазона регулировки кресла вниз. В Тойоте слишком широки валики боковой поддержки, а в Мицу нет настройки поясничного упора. А еще Pajero снизили балл за плохую читаемость панели приборов. По обзорности больше всех понравился Mohave. Сиденье 8 8 8 Органы управления 9 8 9 Обзор 9 8 8 Салон Самый современный дизайн — у Mohave. И оснащение под стать — есть даже HUD-дисплей и вентиляция сидений. Но рослым водителям остро не хватает запаса по высоте: макушка упирается в крышу. За рулем Prado не так тесно. Да и вентиляция сидений в Тойоте тоже имеется. На втором ряду этих двух машин чувствуешь себя вольготнее, чем в Pajero. У Mitsubishi — самый просторный багажник. Toyota вмещает немного меньше, а ее отсек спланирован грамотнее. Kia — в арьергарде. Передняя часть 9 8 9 Задняя часть 9 8 9 Багажник 8 9 9 Ходовые качества По разгонной динамике Mohave переигрывает соперников с большим перевесом: он заметно шустрее и в городе, и на трассе. Но имейте в виду: при напористом вождении тормозов Kia хватает едва-едва. К эффективности тормозов «японцев» вопросов нет, но уж больно они неторопливы в движении! Отказ от жесткого заднего моста в пользу независимой подвески не дал Мохаву преимущества в управляемости — в поворотах он тяжеловат, как и его соперники. Динамика 9 8 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 7 8 Комфорт По шумоизоляции лидируют Prado и Mohave. На их фоне Pajero Sport — грузовик. Не лучшей стороной Mitsubishi является и плавность хода. В Kia тоже трясет изрядно. Самая комфортная подвеска у Prado — ей нипочем дорожные каверзы. За наличие трехзонного климат-контроля накинули дополнительный балл Kia и Тойоте. Шум 9 8 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 9 8 9 Приспособленность к России У Мохава — скромный для внедорожника клиренс и длинные свесы. Pajero Sport и Prado по геометрической проходимости не в пример лучше. Kia привлекает обширной дилерской сетью и длинной гарантией. Но имейте в виду: фаркоп для Мохава не сертифицирован. На Pajero Sport гарантия те же пять лет, на Prado — три года. К тому же Тойота огорчает скромным межсервисным пробегом: 10 тысяч км. Геометрическая проходимость 8 9 9 Сервис 9 8 7 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,53 8,07 8,47 Поведение вне дороги Понижающая передача есть у всех трех машин, но в Kia нельзя вручную заблокировать межосевую муфту. Нет у «корейца» и жесткой блокировки заднего межколесного дифференциала. Не способствуют проходимости неважная «геометрия» и короткоходные подвески. Pajero Sport и Prado — другая вселенная. Отличные вездеходы! Энерговооруженность 8 9 9 Выносливость 8 9 9 Ходы подвесок 7 9 9 Общая оценка 8,39 8,22 8,56

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