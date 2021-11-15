Kia Mohave, Pajero Sport, LC Prado: чей полный привод лучше?

Как проходил и что показал сравнительный тест Kia Mohave, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
По барабанам
Как водится, мы прогнали машины по нашим фирменным роликовым барабанам, имитирующим поверхность с нулевым коэффициентом сцепления. Они позволяют оценить настройку трансмиссии и внедорожной электроники.
Сначала — самое легкое упражнение: загоняем машину задними колесами на две платформы. Mohave съехал с них без раздумий. А вот Pajero Sport и Prado принялись буксовать. Они взяли препятствие только после того, как была активирована блокировка «центра».
Теперь диагональ. Одна платформа спереди, одна — сзади. И вновь Mohave съехал не поперхнувшись. Не возникло проблем и у Pajero Sport (c заблокированным центральным дифференциалом). На Prado пришлось блокировать и задний дифференциал — только после этого он преодолел препятствие.
Самое сложное упражнение: две платформы сзади и одна — спереди. А вот здесь у Мохава начались проблемы. В стандартном режиме дергался, но стоял на месте. Включаем понижайку — съехал! Pajero Sport тоже смог, но только после блокировки обоих дифференциалов. А вот Prado и это не помогло — остался стоять на месте.
Светить всегда
Вся троица щеголяет светодиодной начинкой фар. Больше всего понравилась оптика Prado: самый яркий ближний и дальний свет, и пучок широкий. В Pajero Sport (на фото) дальнобойность чуть меньше, как и яркость. В Mohave свет тусклее, а пучок поуже. Отчасти это компенсируется включением в поворотах противотуманок, но реальная помощь от них невелика. Плюс, в отличие от японцев, у Kia нет омывателей фар — для наших условий это не лучшее решение, тем более для внедорожника.
Скачки
Все тестовые машины мы прогоняем через тарированного «лежачего полицейского».
При 40 км/ч Pajero Sport минует «копа» с изрядным скачком. Передняя подвеска отрабатывает гораздо жестче задней. При 60 км/ч тычок уже не такой чувствительный и разница в жесткости отрабатывания между осями практически сошла на нет. На 80 км/ч препятствие дискомфорта не вызывает: больше хода — меньше ям. Mohave на первых двух рубежах оказался еще жестче и громче. А при 80 км/ч выигрыш был уже на его стороне.
Но это всё мышиная возня на фоне Prado — он самый комфортный при любой скорости. Отличная подвеска!
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
KIA MOHAVE
|
MITSUBISHI PAJERO SPORT
|
TOYOTA LAND CRUISER PRADO
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,8 с
|
12,3 с
|
9,9 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
180 км/ч
|
175 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 82 л
|
ДТ / 68 л
|
ДТ / 87 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
12,0 / 9,0 / 9,9 л / 100 км
|
9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км
|
9,5 / 6,7 / 7,7 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
дизельный
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
V6 / 24
|
Р4 / 16
|
P4 / 16
|
Рабочий объем
|
2959 см³
|
2442 см³
|
2755 см³
|
Мощность
|
183 кВт / 249 л.с. при 3800 об/мин
|
133 кВт / 181 л.с. при 3500 об/мин
|
147 кВт / 200 л.с. при 3400 об/мин
|
Крутящий момент
|
549 Н·м при 2000 об/мин
|
430 Н·м при 2500 об/мин
|
500 Н·м при 1600–2800 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
A8
|
А8
|
A6
|
Передаточные числа:
|
3,79 / 2,47 / 1,61 / 1,78 / 1,00 / 0,83 / 0,65 / 0,57 / 2,47
|
4,84 / 2,84 / 1,68 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 3,82
|
3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73
|
Главная передача
|
3,91
|
3,69
|
3,91
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
на двойных поперечных рычагах / многорычажная
|
на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная
|
на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ГУР
|
реечное, с ГУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые
|
дисковые вентилируемые
|
дисковые вентилируемые
|
Шины
|
265/50 R20
|
265/60 R18
|
265/55 R19
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
MOHAVE
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
200
|
PAJERO SPORT
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
120
|
LAND CRUISER PRADO
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
112
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
|
|
Mohave
|
Pajero Sport
|
Land Cruiser Prado
|
Просвет
|
a
|
195 мм*
|
215 мм*
|
215 мм*
|
b
|
240 мм
|
250 мм
|
250 мм
|
c
|
240 мм
|
220 мм
|
230 мм
|
Угол
|
α
|
23,0°
|
31,0°
|
30,5°
|
β
|
24,0°
|
25,0°
|
26,5°
|
γ
|
19,0°
|
20,0°
|
20,5°
* По защите силового агрегата.
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
Mohave
|
Pajero Sport
|
Land Cruiser Prado
|
Капот
|
115–125
|
105–140
|
125–135
|
Крыло переднее
|
115–130
|
110–130
|
100–120
|
Крыло заднее
|
110–125
|
115–135
|
100–125
|
Дверь передняя
|
120–130
|
110–120
|
100–120
|
Дверь задняя
|
110–120
|
100–125
|
105–120
|
Дверь багажника
|
135–145
|
125–140
|
105–115
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Kia Mohave
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
Рабочее место водителя
|
В каждой машине есть вопросы к сиденью. В Kia удобный профиль, но не хватает диапазона регулировки кресла вниз. В Тойоте слишком широки валики боковой поддержки, а в Мицу нет настройки поясничного упора. А еще Pajero снизили балл за плохую читаемость панели приборов. По обзорности больше всех понравился Mohave.
|
Сиденье
|
8
|
8
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
9
|
Обзор
|
9
|
8
|
8
|
Салон
|
Самый современный дизайн — у Mohave. И оснащение под стать — есть даже HUD-дисплей и вентиляция сидений. Но рослым водителям остро не хватает запаса по высоте: макушка упирается в крышу. За рулем Prado не так тесно. Да и вентиляция сидений в Тойоте тоже имеется. На втором ряду этих двух машин чувствуешь себя вольготнее, чем в Pajero. У Mitsubishi — самый просторный багажник. Toyota вмещает немного меньше, а ее отсек спланирован грамотнее. Kia — в арьергарде.
|
Передняя часть
|
9
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
9
|
9
|
Ходовые качества
|
По разгонной динамике Mohave переигрывает соперников с большим перевесом: он заметно шустрее и в городе, и на трассе. Но имейте в виду: при напористом вождении тормозов Kia хватает едва-едва. К эффективности тормозов «японцев» вопросов нет, но уж больно они неторопливы в движении! Отказ от жесткого заднего моста в пользу независимой подвески не дал Мохаву преимущества в управляемости — в поворотах он тяжеловат, как и его соперники.
|
Динамика
|
9
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
7
|
8
|
Комфорт
|
По шумоизоляции лидируют Prado и Mohave. На их фоне Pajero Sport — грузовик. Не лучшей стороной Mitsubishi является и плавность хода. В Kia тоже трясет изрядно. Самая комфортная подвеска у Prado — ей нипочем дорожные каверзы. За наличие трехзонного климат-контроля накинули дополнительный балл Kia и Тойоте.
|
Шум
|
9
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
9
|
Климат
|
9
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
У Мохава — скромный для внедорожника клиренс и длинные свесы. Pajero Sport и Prado по геометрической проходимости не в пример лучше. Kia привлекает обширной дилерской сетью и длинной гарантией. Но имейте в виду: фаркоп для Мохава не сертифицирован. На Pajero Sport гарантия те же пять лет, на Prado — три года. К тому же Тойота огорчает скромным межсервисным пробегом: 10 тысяч км.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
9
|
Сервис
|
9
|
8
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,53
|
8,07
|
8,47
|
Поведение вне дороги
|
Понижающая передача есть у всех трех машин, но в Kia нельзя вручную заблокировать межосевую муфту. Нет у «корейца» и жесткой блокировки заднего межколесного дифференциала. Не способствуют проходимости неважная «геометрия» и короткоходные подвески. Pajero Sport и Prado — другая вселенная. Отличные вездеходы!
|
Энерговооруженность
|
8
|
9
|
9
|
Выносливость
|
8
|
9
|
9
|
Ходы подвесок
|
7
|
9
|
9
|
Общая оценка
|
8,39
|
8,22
|
8,56
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