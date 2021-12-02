Новые штрафы с камер: 500 рублей, 1500 и специально для таксистов

Стационарные комплексы обучили выявлять машины с негорящими фарами или ходовыми огнями, перестроения в плотном потоке и автомобили такси с отклонениями от установленной цветографической схемы.

Недалек тот день, когда дорожные камеры будут штрафовать водителей за весь ассортимент статей КоАП (а там и до пешеходов доберутся). Пионером, как водится, выступили Москва с Подмосковьем. Но столичные инициативы, как показывает опыт, расползаются по стране. Тем более что закупать новые камеры не нужно — дело лишь в программном обеспечении.

За езду с негорящими фарами

Штраф в 500 рублей по статье 12.20 КоАП можно получить за езду с негорящими фарами или ходовыми огнями. По состоянию на конец октября в столице была одна камера, работающая по этому нарушению — около дома 3, стр. 3 по Ростокинскому проезду. Нейросеть анализирует серию снимков каждой машины. Она рассматривает всю переднюю плоскость, так как ходовые огни могут располагаться в разных точках. Кроме того, днем разрешено использовать противотуманки, которые обычно висят в нижней части бампера.

За езду в «междурядье»

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Несколько дней спустя заработала камера на езду в «междурядье» на Люблинской улице, дом 157. Мотоциклисты пока могут спать спокойно: это охота не на два транспортных средства в одной полосе или перестроения в плотном потоке, которые запрещены ПДД даже при наличии прерывистой разметки. Речь идет о езде по широким заштрихованным островкам безопасности, которые на некоторых московских улицах расточительно разделяют полосы попутного направления. Чаще всего их наносят вдоль «автобусного» ряда. Наказание по статье 12.15.1 — 1500 рублей.

За неправильную раскраску

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Но самое «важное» нарушение нашли в Подмосковье. Там камеры выявляют автомобили такси с отклонениями от установленной цветографической схемы: белый кузов, серая полоса снизу, желтая — по поясной линии с шашечками, фонарь на крыше. Сообщается, что только за первый день зафиксировали больше 3000 нарушителей. Если в течение 30 дней нарушения не будут устранены, в областной Минтранс автоматически отправится уведомление об отзыве лицензии.