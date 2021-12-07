Ответ дает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Если я решу вписать в полис ОСАГО нового водителя, то могу сделать это только имея документ на бумаге. Как быть, если у меня оформлен электронный полис?

И. Завадский, г. Санкт-Петербург

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

— Вы сами не имеете права вписать нового водителя в полис, так как это функция страховой компании.

Согласно статье 16 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при осуществлении обязательного страхования с учетом ограниченного использования ТС в страховом полисе указываются водители, допущенные к управлению транспортным средством.

При этом на лицо, заключившее такой договор страхования, возлагается обязанность в период действия договора незамедлительно в письменной форме сообщать страховщику о передаче управления транспортным средством водителям, не указанным в страховом полисе в качестве допущенных к управлению ТС.

При получении такого сообщения страховщик вносит соответствующие изменения в страховой полис. Указанный алгоритм действует независимо от формы заключения договора обязательного страхования.