Если я решу вписать в полис ОСАГО нового водителя, то могу сделать это только имея документ на бумаге. Как быть, если у меня оформлен электронный полис?
И. Завадский, г. Санкт-Петербург
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— Вы сами не имеете права вписать нового водителя в полис, так как это функция страховой компании.
Согласно статье 16 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при осуществлении обязательного страхования с учетом ограниченного использования ТС в страховом полисе указываются водители, допущенные к управлению транспортным средством.
При этом на лицо, заключившее такой договор страхования, возлагается обязанность в период действия договора незамедлительно в письменной форме сообщать страховщику о передаче управления транспортным средством водителям, не указанным в страховом полисе в качестве допущенных к управлению ТС.
При получении такого сообщения страховщик вносит соответствующие изменения в страховой полис. Указанный алгоритм действует независимо от формы заключения договора обязательного страхования.
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