Новый внедорожник Lexus: японский «шестисотый»

У LX больше нет моторов V8. А что появилось взамен?

Моторы — как у Land Cruiser

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За четверть века продано полмиллиона внедорожников Lexus LX нескольких поколений, причем 10% из этого количества — в России! Да-да, наша страна настолько важный рынок для японцев, что новый LX у нас представили одновременно с ключевыми для него арабскими странами. Премьера состоялась 13 октября.

Продажи начнутся в феврале. Цены не оглашены. Но можно смело предположить вилку от 10 до 15 млн рублей.

Прежний Lexus LX был мощнее родственного Land Cruiser: 272 силы против 249 у дизеля и 367 сил против 309 у бензинового мотора (который был вдобавок на четверть объемнее, чем у Тойоты). Теперь парочка вместе грустит по потерянным моторам V8 и не различается по показателям: дизель 3.3 на 299 «лошадей» у версии LX 500d и бензиновый двигатель 3.4 отдачей 415 л. с. на LX 600. Получается, Lexus статусности немного растерял, хотя и обрел солидные мерседесовские индексы. Гибрид пока не планируется.

Снаружи...

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Анфас можно и не распознать смену поколения: все фамильные элементы на месте. В фарах сохранились по три LED-линзы. Но раз матричной технологией обзавелся «демократичный» Land Cruiser 300, роскошный Lexus LX тоже пошел на повышение. В топовых комплектациях на него ставят оптику с подвижными микрозеркалами. Суть та же, что и у матрицы: постоянно работающий дальний свет и автоматика, вырезающая отдельные сегменты против ослепления. Но японцы утверждают, что с зеркалами выходит точнее. В масштабах бренда — не инновация: такие фары уже есть у младших ­кроссоверов.

Фонари остались в старой стилистике. Но вид кормы стал иным. Образ формируют красная перемычка и крупная надпись Lexus. Пятая дверь, как и на «крузаке», сделана одной створкой.

...и внутри

В отличие от «крузака» с электрогидравлическим усилителем, для LX взяли чисто электрический. Говорят, с ним лучше ездовые повадки, точнее рулежка. Проверим. Рама с кузовом стали легче на 200 кг, но машина в сборе не «схуднула». Конструкторы на радостях выбрали всю экономию новыми функциями. В них предшественника приходилось ограничивать, чтобы не вылезти за ограничения по массе.

В комбинации приборов аналоговыми оставили четыре указателя по краям: уровня топлива, температуры антифриза и масла, напряжения в бортовой сети.

Дизайн передней панели подсматривали у Infiniti, и поставили сразу два дисплея. Почти всё сосредоточено на верхнем, диагональю 12,3 дюйма.

Интерфейс и графика по сравнению с предшественником стали лучше. Да и родственная Toyota позади. Хотя досадные проколы есть: пара пунктов написаны так мелко, что вплотную еле прочитаешь. На нижний 7‑дюймовый монитор выводятся настройки климат-контроля и ездовых режимов. Ощущение, что дисплей тут для солидности, потому что ниже в наличии почти полный комплект физических клавиш тех же самых настроек.

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VIP-комплектация с четырьмя раздельными сиденьями — самая заметная обновка. Оба задних места — с электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажером.

У правого пассажира больше настроек и шире их диапазоны. Например, можно сдвинуть к передней панели переднее кресло, получив больше метра пространства для ног и оттоманку. При откинутой максимально назад спинке голова оказывается на уровне третьего бокового окна. Поэтому на него заботливо добавили противосолнечную шторку (слева такой же нет).

Зато обоим задним пассажирам положены дефлекторы рассеянного обдува на потолке. Классная вещь! Чтобы никуда не тянуться, всё управление зашили в сенсорный дисплей. А вот с шириной центральной консоли переборщили. Если спереди плотная посадка не портит ощущения, то сзади, напротив, хочется большего простора.

Подвеска

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Lexus LX остался при фирменной гидропневматической подвеске. За изменение положения кузова отвечают амортизаторы, в которые электронасос докачивает рабочую жидкость. Сзади клиренс (225 мм) не меняется, ведь картер жесткого моста никуда не денешь. Спереди под защитой двигателя в стандартном положении 202 мм. Можно убрать 27 мм для облегчения посадки и погрузки или добавить до 103 мм на бездорожье. Ход подвески на отбой вырос на 15–20 мм. На бездорожье помогут до трех блокировок дифференциалов, но смущают окрашенные донизу бамперы «в пол» и колеса на 22 дюйма.