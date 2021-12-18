Увеличиваем багажник - простое и дешевое решение

У Renault Kaptur 4×4 багажник небольшого объема, поэтому я решил пожертвовать подпольем.
Новый фальшпол сделал из двух склеенных листов ДВП. Он из двух частей — неподвижной (285 мм) и крышки докатки (630 мм). Соединил их резиновой полосой от автокамеры. Неподвижная опирается на имеющиеся нижние приливы, крышка — на докатку. Дополнительные опоры — из пенопластовых брусков. На крышке докатки по бокам сделал вырезы, которые позволяют открывать ее на больший угол и одновременно выполняют роль ручек.
По высоте багажник прибавил 55 мм, и не надо снимать фальшпол, чтобы достать докатку.
В. Кривошеев, г. Самара
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
А для крепления груза в багажнике того же Каптюра можно использовать резиновые жгуты с крючками на концах. Один крючок зацепляется за кольцо ISOFIX, жгут пропускается через кронштейн фиксации спинки заднего сиденья, и второй крючок зацепляется за другое кольцо.
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Фото: В. Кривошеев