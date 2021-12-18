Увеличиваем багажник — простое и дешевое решение — журнал За рулем

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Увеличиваем багажник - простое и дешевое решение

Грузовой отсек полноприводного Каптюра с изготовленным вручную фальшполом прибавил по высоте 55 мм.

У Renault Kaptur 4×4 багажник небольшого объема, поэтому я решил пожертвовать подпольем.

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Новый фальшпол сделал из двух склеенных листов ДВП. Он из двух частей — неподвижной (285 мм) и крышки докатки (630 мм). Соединил их резиновой полосой от автокамеры. Неподвижная опирается на имеющиеся нижние приливы, крышка — на докатку. Дополнительные опоры — из пенопластовых брусков. На крышке докатки по бокам сделал вырезы, которые позволяют открывать ее на больший угол и одновременно выполняют роль ручек.

По высоте багажник прибавил 55 мм, и не надо снимать фальшпол, чтобы достать докатку.

В. Кривошеев, г. Самара

Увеличиваем багажник — простое и дешевое решение

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Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

А для крепления груза в багажнике того же Каптюра можно использовать резиновые жгуты с крючками на концах. Один крючок зацепляется за кольцо ISOFIX, жгут пропускается через кронштейн фиксации спинки заднего сиденья, и второй крючок зацепляется за другое кольцо.
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Фото: В. Кривошеев


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Отзывы о Renault Kaptur (9)

Renault 2000 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.

Недостатки:

Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)

Комментарий:

Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сид...

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