Renault Arkana лучше с передним приводом или с полным? Мнение эксперта — журнал За рулем

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Renault Arkana лучше с передним приводом или с полным? Мнение эксперта

При выборе машины решающим фактором для многих становится не тип привода, а размер багажника.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.

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— Почему у переднеприводной версии купе-кроссовера Renault Arkana багажник заметно просторнее, чем у полноприводной?

— Причина — в конструкции шасси. Переднеприводная Arkana снабжается компактной и простой задней подвеской с упругой скручивающейся балкой. А у полноприводной версии — независимая многорычажная подвеска. Многорычажка занимает больше места, из-за чего отнимает почти 100 л полезной вместимости. Много!

У переднеприводной Арканы багажник солиден: 394 л. Но ширина проема минимальна. Под полом — полноразмерная запаска на штампованном диске.

При выборе машины для многих этот фактор может стать решающим. Только в моем окружении двое пожертвовали полным приводом в пользу большей практичности.

Renault Arkana лучше с передним приводом или с полным? Мнение эксперта

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Полноприводная Arkana способна перевезти заметно больше груза, чем китайские конкуренты Haval Jolion и Geely Coolray, — объем ее багажника, по нашим замерам, достигает 304 литров. Под полом — полноразмерная запаска.

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У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!


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