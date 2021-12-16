Renault Arkana лучше с передним приводом или с полным? Мнение эксперта

При выборе машины решающим фактором для многих становится не тип привода, а размер багажника.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически.

— Почему у переднеприводной версии купе-кроссовера Renault Arkana багажник заметно просторнее, чем у полноприводной?

— Причина — в конструкции шасси. Переднеприводная Arkana снабжается компактной и простой задней подвеской с упругой скручивающейся балкой. А у полноприводной версии — независимая многорычажная подвеска. Многорычажка занимает больше места, из-за чего отнимает почти 100 л полезной вместимости. Много!

У переднеприводной Арканы багажник солиден: 394 л. Но ширина проема минимальна. Под полом — полноразмерная запаска на штампованном диске.

При выборе машины для многих этот фактор может стать решающим. Только в моем окружении двое пожертвовали полным приводом в пользу большей практичности.