Носатый КАМАЗ — вы о таком слышали? А он был! — журнал За рулем

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Носатый КАМАЗ — вы о таком слышали? А он был!

Небольшую серию капотных грузовиков КАМАЗ‑4355 выпустили в Набережных Челнах в начале этого века.

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Формально капотные машины считались устаревшими, однако при работе в экстремальных условиях такая компоновка имела и преимущества. Неподвижную кабину легче утеплять — кстати, на КАМАЗе‑4355 она имела автономное отопление. Ее не нужно было поднимать для доступа к мотору. Стационарная кабина облегчала установку на шасси различных надстроек — бурового оборудования, автокрана и так далее.

Под откидываемый вперед капот из стеклопластика установили 8‑цилиндровый дизель с интеркулером мощностью 260 л.с. Переключением передач управлял джойстик.

В серийное производство капотник не запустили — небольшое их количество было произведено по спецзаказам.

Носатый КАМАЗ — вы о таком слышали? А он был!

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему почему «умер» проект трехосного грузовика ГАЗ-33?

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Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

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