Чего не хватает штатным навигациям до идеала?

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— После теста онлайн-навигаторов сложилось впечатление, что встроенные в автомобиль штатные навигаторы никому не нужны — все пользуются смартфонами. Может, проще подтянуть их функционал? И сравнить в «За рулем», кстати.
— По факторам вроде качества картинки, детализации и диагонали экрана встроенные системы, конечно, ранжировать можно. Но мне сложно представить, что все эти нюансы могут перевесить некачественную навигацию.
Программы без полной информации о пробках неконкурентны, а это — подавляющее большинство штатных систем. Так что тут уже заведомый проигрыш. Вдобавок штатные навигации редко обновляются и отстают по знанию дорожной сети. Поэтому сейчас практически никто и не пользуется штатными навигациями. Это понимают и производители машин.
Сейчас в порядке вещей, что в медиасистеме есть протоколы Android Auto и Apple CarPlay, а встроенных карт нет.
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- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля, а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- Антибуксы и ремни противоскольжения тоже не будут лишними.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
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