Чего не хватает штатным навигациям до идеала?

В доработке нуждается самый важный функционал.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

Материалы по теме Почему водители предпочитают смартфон штатной навигации? Ответ эксперта

— После теста онлайн-навигаторов сложилось впечатление, что встроенные в автомобиль штатные навигаторы никому не нужны — все пользуются смартфонами. Может, проще подтянуть их функционал? И сравнить в «За рулем», кстати.

— По факторам вроде качества картинки, детализации и диагонали экрана встроенные системы, конечно, ранжировать можно. Но мне сложно представить, что все эти нюансы могут перевесить некачественную ­навигацию.

Программы без полной информации о пробках неконкурентны, а это — подавляющее большинство штатных систем. Так что тут уже заведомый проигрыш. Вдобавок штатные навигации редко обновляются и отстают по знанию дорожной сети. Поэтому сейчас практически никто и не пользуется штатными навигациями. Это понимают и производители машин.

Сейчас в порядке вещей, что в медиасистеме есть протоколы Android Auto и Apple CarPlay, а встроенных карт нет.

Материалы по теме Заполнить анкету и принять участие в розыгрыше автомобилей

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Depositphotos