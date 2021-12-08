Volkswagen против премиум-брендов - вы за кого?

Заполните анкету Гран-при «За рулем» и получите шанс выиграть один из трех внедорожников Лада Нива.

В 2021 году на российском рынке в компактном и среднем классах появилось пять очень интересных новинок. И почти все — от премиальных брендов. Более-менее народным можно считать только Volkswagen Golf, начальная цена которого в нашей стране составляет почти 2,6 млн рублей.

Такой односторонний пул претендентов объясняется легко. Производители машин массового сегмента «отстрелялись» новинками в прошлом и позапрошлом годах. Теперь они готовят очередные новинки, за которые мы пригласим вас голосовать в рамках следующих Гран-при «За рулем». А в нынешнем номинанты разбиты на 11 классов. Мы предлагаем выбрать лучшую новинку в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva .

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Итак, в Гран-при «За рулем» участвуют только новые машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Кто же вам больше нравится в компактном и среднем классе? Audi A3, выпускающийся в кузовах седан и хэтчбек, купе BMW 2-й серии, мощность которого от 190 до 387 л.с., или четырехдверный Gran Coupe, роскошный седан Mercedes-Benz C-класса либо демократичный Volkswagen Golf? Давайте же поскорее выясним это!

Audi A3 BMW 2-й серии

BMW 2-й серии Gran Coupe Mercedes-Benz C-класса

Volkswagen Golf

В размещенном ниже опросе вы можете указать своего фаворита и тут же увидеть, сколько людей разделяют ваше мнение. Только не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.