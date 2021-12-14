249 сил на 20 дюймах - 7 особенностей самого дорогого китайского кроссовера

Exeed VX - второй автомобиль в линейке люксового бренда компании Chery. Более компактный кроссовер TXL покупают неплохо. Значит, китайский премиум уже никого не смущает. И есть смысл расширять ряды.

1. Красная цена

3,3 млн рублей за «базу» и 3,6 млн за машину с 20-дюймовыми колесами и богатым набором ассистентов водителя: Exeed VX — самый дорогой китайский автомобиль на российском рынке. Кросс-купе Geely Tugella, рамный внедорожник Haval H9 и бизнес-вэн GAC GN8 дешевле даже в максимальных комплектациях.

2. Круче даже «Крузака»

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Exeed VX на 5 мм длиннее Ленд Крузера 300 и на 50 мм превосходит его по колесной базе. Махина! Большой кроссовер по умолчанию воспринимается дорогим и престижным. А сходство к «Крузаком» еще больше подогревает интерес к «китайцу».

Под стать внешности и салон. На третьем ряду могут без проблем высидеть пару-тройку часов двое взрослых. На втором и вовсе королевский простор. При росте до 180 см, наверное, удастся закинуть ногу на ногу. Есть регулировки половинок сиденья по длине и наклону спинки: можно принять полулежачее положение.

Сзади и пожелать нечего, всего в достатке.

3. Внутри не по-китайски тихо

Традиционно слабое у «китайцев» место — колесные арки — изолировано отлично. Не слышно ни двигателя, ни шума ветра на высоких скоростях. Разве что пескоструй по днищу барабанит неожиданно громко.

Правда, на полу багажника обнаружилась «шумка», не выглядящая заводской. Неужели машину дополнительно готовили? Будет возможность, проедем на товарной и сравним.

Пара ЖК-мониторов диагональю 12,3 дюйма каждый объединены в один «планшет» и напоминают о современных Мерседесах. Сенсорно-глянцевый блок управления микроклиматом заслужил бы комплименты, не будь он таким марким и бликующим. Выглядит богато, но пользоваться неудобно.

Приборка выглядит ультрасовременно, но не все решения удобны в использовании.

4. Еще и самый мощный

Среди «китайцев», конечно! Для нас мотор VX еще и дефорсировали — с 254 до налоговыгодных 249 сил. Только двигатель «непремиальный»: два литра, четыре цилиндра, одна турбина. Такие конфигурации сравнимой мощности есть у люксовых марок. Но — на компактных и средних машинах. А полноразмерному вседорожнику пристало иметь побольше литров и цилиндров.

И бензина VX расходует не по объему. Порядка 13 л/100 км без пробок — легко.

5. Кожа и много оборудования

Большая редкость: сиденья китайской машины с подушкой нормальной длины.

Любопытная фишка безопасности: эти квадратики запикают и замигают, если попытаетесь открыть дверь при приближении транспорта сзади.

Джойстик коробки передач, как и положено современным моделям такого уровня, электронный. Перед ним — площадка беспроводной зарядки смартфона. Крутилкой и клавишами можно также бродить по меню медиасистемы. Но удобнее через тачскрин.

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Кожа на сиденьях выглядит неплохо, не пожалели ее и на дверные карты. Но на машине такого уровня на приборной панели и подоконниках дверей вместо прострочки по пластику тоже хотелось бы видеть что-то поприличнее. Жесткий пластик приемлем, хотя в Эксиде его многовато.

По оснащенности паркетник соответствует современным стандартам. Климат-контроль — трехзонный, круиз-контроль — адаптивный с кучей второстепенных систем. Есть панорамная крыша, камеры кругового обзора с качественной картинкой, множество настроек передних сидений с удобным профилем.

6. На фарах и обогревах сэкономили

Нет ни поворотного света, ни омывателей, ни автокорректора. Есть минимально достаточный набор: автоматическое включение-выключение дальнего света и подсветка поворотов противотуманками. Последняя очень эффективная, редко такая встречается.

Неплох ближний свет — ровный и яркий. А дальний никуда не годится: он дает очень узкий пучок. На прямой трассе все нормально, а стоит свернуть на извилистую дорогу, и в виражах ее освещает только ближний.

Некрашеных накладок на кузове нет. Двери прикрывают пороги — зимой оцените.

Обогревов много: сиденья спереди и сзади, руль, ветровое стекло, форсунки стеклоомывателя. Но у сидений по непонятной причине греются только подушки. Холодные спинки в автомобиле за такие деньги — это нонсенс даже на втором ряду. А Exeed VX не греет спины и сидящим спереди. Объяснить с точки зрения логики такую экономию невозможно. Равно как и отсутствие подсветки блока регулировки зеркал.

7. Едет ни шатко ни валко

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Двигателю мешает раскрыть весь потенциал задумчивый преселективный робот. Полный привод всегда работает в полностью автоматическом режиме — дополнительных настроек нет.

Руль пустоват, но понимать машину не мешает. Подвеска хороша как на ровной дороге, так и на волнах. Но очень не любит «лежачих полицейских» и ямы с острыми краями.

Берем?

По совокупности качеств Exeed VX — неплохой семейный кроссовер. Просторный, удобный, мощный, с кучей современных наворотов. Не без странных особенностей, но у кого их сейчас нет? Вот только цена заоблачная — отцу большого семейства придется много работать.





Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Exeed VX — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

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