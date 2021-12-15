Mercedes или Bentley? За ответ подарим Ниву!

Стоит просто заполнить анкету - это реальный шанс выиграть один из трех российских внедорожников. Сегодняшнее голосование Гран-при «За рулем» посвящено новым представительским машинам: седанам Bentley Flying Spur и Mercedes-Benz S-класса.

Стартовала самая престижная автомобильная премия в России — Гран-при «За рулем». Каждый год мы просим наших читателей определить лучших новичков автомобильного рынка, потому что считаем это справедливым: лучшие машины должны выбирать их потенциальные покупатели!

В 2021-м, несмотря ни на что, было множество интересных новинок.

В нынешнем голосовании номинанты разбиты на 11 классов, и мы предлагаем выбрать лучшего в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

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САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel! Розыгрыш состоится 10 марта 2022 года.

Теперь — к правилам. В Гран-при «За рулем» участвуют только машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Сегодня предлагаем вам разобраться с представительским классом. Вроде бы, задача простая, ведь претендентов всего два. Но вы посмотрите, какие это претенденты!

Кто же вам больше по душе: Bentley Flying Spur или Mercedes-Benz S-класса?

Bentley Flying Spur, седан, 550–635 л.с., полный привод Mercedes-Benz S-класса, седан, 249–362 л.с., полный привод

Давайте сразу посмотрим, сколько поклонников у каждой из машин: в размещенном ниже опросе указывайте своего фаворита и тут же смотрите, как отвечали другие.

А дальше (это важно!) не забудьте пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.