Что такое «опасное вождение»?
После предложения штрафовать за агрессивное вождение в социальных сетях поднялась буря одобрения: ура, теперь хамы на дорогах будут точно побеждены и настанет всеобщее счастье, мир и дружба! Спешу всех разочаровать — ничего из этого не будет и близко, а если штрафная мера заработает, то заставит вздрогнуть всех, кто ездит на автомобиле по дорогам нашей необъятной страны.
Дело, как и всегда, в деталях.
Штраф назначается за нарушение ПДД, а опасное вождение в правилах сформулировано вот так:
«Опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».
Несмотря на то, что данное определение было введено еще в далеком 2016 году, оно, похоже, ни разу не применялось на практике. И действительно, по этой запутанной формулировке выходит, что опасным водителем является любой или почти любой.
Кто нарушает?
Мотоциклисты, ездящие между рядами, являются опасными водителями вообще все. Проехал в «междурядье» — получил пачку штрафов. Разумеется, что мотодвижение при таких раскладах просто перестанет существовать как таковое. А что такое несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства? И безопасной на какой скорости? Как и, главное, кто эту дистанцию будет измерять и чем?
Что касается угрозы гибели или ранения людей, то это неотъемлемая часть любого движения на транспортных средствах, которые в законе так и называются — средства повышенной опасности. То есть юридически признано, что любое движение на автомобиле несет в себе потенциальный риск гибели или ранения людей. А это яркий признак опасного вождения. Круг замкнулся — все водители стали опасными. И всех можно штрафовать.
А как в других странах?
В других странах, где за опасное или агрессивное вождение наказывают, интерпретация дорожной ситуации лежит на полицейском. Именно полицейский субъективно оценивает, опасным было вождение или нет, и принимает решение, составлять протокол или нет.
Прогноз «За рулем»
Но все могут представить, что начнется у нас в стране, если действовать по такому же принципу, — хватать будут каждого и штрафовать тоже. Сами же опасные водители, которые действительно опасно водят, скорее всего, будут попадаться полицейским лишь случайно.
Основная проблема заключается именно в субъективности критерия опасного вождения. То, что для одного опасно и агрессивно, для другого вполне нормально или терпимо. Люди с тонкой душевной организацией, например, очень остро воспринимают даже разрешенные маневры соседей по потоку и совершенно открыто называют агрессией банальное перестроение из ряда в ряд.
Разумеется, есть и реально опасное вождение, которое большинством людей будет интерпретировано именно так. Однако как облечь это ощущение в юридически корректные термины, да ещё коррупцию и вымогательство на дорогах не спровоцировать? Непонятно.
Поэтому, по моим прогнозам, штраф за опасное вождение, даже после его появления, работать не будет. Если появится план по поимке опасных водителей, то он, безусловно, будет выполнен — мотоциклисты в этом очень помогут. После окончания рейда про опасность и агрессию все забудут, и жизнь продолжит идти своим чередом. До следующего рейда.
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Фото: Depositphotos