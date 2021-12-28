Совет Федерации вышел с инициативой штрафовать на 3000 рублей за агрессивное вождение. Как это будет работать? Рассказываем.

Что такое «опасное вождение»?

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После предложения штрафовать за агрессивное вождение в социальных сетях поднялась буря одобрения: ура, теперь хамы на дорогах будут точно побеждены и настанет всеобщее счастье, мир и дружба! Спешу всех разочаровать — ничего из этого не будет и близко, а если штрафная мера заработает, то заставит вздрогнуть всех, кто ездит на автомобиле по дорогам нашей необъятной страны.

Дело, как и всегда, в деталях.

Штраф назначается за нарушение ПДД, а опасное вождение в правилах сформулировано ­вот так: