Toyota RAV4: жесткий тест и слабости безупречного (почти!) кроссовера

Мы прогнали японский кроссовер по загруженным трассам, грунтовке и бездорожью. Наш рельеф быстро показал все достоинства и недостатки «Рафика».

Динамика: в кресло не вжимает

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Мы взяли на тест полноприводный RАV4 в комплектации Style с бензиновым двигателем мощностью 149 л.с. и вариатором. Не ждите от этой Тойоты впечатляющих подхватов и перегрузок вестибулярного аппарата. Но паспортные 11 секунд в разгоне до сотни она выложит, а в режиме «спорт» даже придаст разгону немного эмоциональной окраски и «подзвучки» от езды на повышенных оборотах.

Но в целом — скучновато. Такова расплата за весьма полезную идеологию «рационально, экономично, долговечно». Под капотом кроссовера антидаунсайзинговый атмосферный мотор объемом 2 литра с комбинированной системой впрыска, изменяемыми фазами впуска и цепным приводом газораспределительного механизма.

Ресурс! Как сладко это звучит в век малых кубатур. Сам по себе атмосферник способен дать коксу, но он трудится в паре с вариатором. А это верный путь к ровному разгону и топливной экономичности.

Расход топлива: приятно удивит

Каких показателей ждать от полноприводного кроссовера снаряженной массой под 1700 кг с 2-литровым бензиновым мотором без наддува и широченными колесами с зимними шинами 225/60 R18? 11–12 литров на сотню в городе и около восьми на трассе?

Шрифт маршрутного компьютера слишком мелкий — считывать данные неудобно.

Оказалось, нет. Если не топтать педаль газа в спортивном режиме, RAV4 с современным двигателем М20А-FKS и вариатором вполне уложится в 5,7 л/100 км на трассе и 7,5–7,6 л/100 км в режиме «город-трасса-проселок-прогревы после пуска» . Причем на бензине АИ-92, который инструкция по эксплуатации разрешает.

Экран мультимедийной системы размером всего 8 дюймов. Высокая четкость картинки — не его конек.

Отличный результат! Даже лучше обещанных производителем 5,8 л/100 км по трассе, 8 л в городе и 6,6 л в смешанном цикле.

Подвеска: и в пир, и в мир

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Подвеска спроектирована со знанием дела и создана на все случаи жизни. На асфальте обеспечивает комфорт почти представительского класса. На грунтовках (при разумной скорости) подвеска проглатывает все препятствия и умудряется быстро успокоить скачки тяжелых 18-дюймовых колес на литых дисках.

Даже боязно скатиться в ощущение вседозволенности. Как бы не словить грыжу на шине и не загнуть диск об острый край ямы на асфальте! (Да и пробить сгоряча можно любую подвеску.)

Но за всеядность подвески поджидает расплата — заметные крены в поворотах. Правда, к ним быстро привыкаешь.

Проходимость: в глубокой колее двигаться опасно

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Возможности RAV4 вне асфальта хороши для своего класса. С серьезными внедорожниками автомобиль конкуренции не выдержит. В активе RAV4 правильная настройка систем для езды вне магистралей, клиренс 195 мм, мощная длинноходная подвеска, тяговитый двигатель, полноприводная трансмиссия, несколько внедорожных профилей управляющей электроники. В зависимости от ситуации можно ехать в натяг (режим «камень-грунт»), а можно и с пробуксовкой (режим «грязь-песок»).

Но есть и минусы. Кроссовер в этой комплектации лучше не доводить до диагонального вывешивания. Не стоит забывать о геометрии (длинных свесах) и защите днища. Брюхо RAV4 полностью укрыто пластиковыми панелями. Все уязвимые детали (кроме труб выпускной системы) надежно защищены от притиров о снег и мягкий грунт. Но стальных неубиваемых экранов снизу нет. Так что прикладывать Тойоту о камни или в глубокой колее виснуть днищем на жестком гребне не желательно.

Шумоизоляция: в шаге от лидера

На холостом ходу в городе прибор зафиксировал в салоне Тойоты 37,0 дБ. На скорости 50 км/ч — 54,6 дБ, при 100 км/ч — 61,0 дБ.

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RAV4 чуть отстает от чемпиона по шумоизоляции Skoda Karoq — 35,7; 51,3 и 58,7 дБ, но опережает Renault Kaptur — 41,8; 55,4; 62,8 дБ и Volkswagen Tiguan — 38,6; 54,6; 61,4 дБ соответственно (все эти машины мы тестировали ранее и замеряли на одном и том же участке дороги при одинаковых внешних источниках шума).

И если учесть, что японский кроссовер был обут хоть и не в шипованную, но в зимнюю резину, до передовых значений не хватило буквально одного шага.

ЛКП: красят равномерно

Крыша — 163 мкм

Крыло заднее — 102 мкм

Порог/дверь (дверь в нижней части) — 106 мкм

Задняя стойка — 100 мкм

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Толщина заводских лакокрасочных покрытий у большинства автомобилей — от 80 до 160 мкм. RAV4 окрашивают равномерно — из замеренных деталей чуть толще слой краски лишь на крыше. И это неудивительно. Автомобиль двухцветный, основной колер — белый перламутр с дополнением в виде черной крыши.

В этот раз замер ЛКП пришлось проводить в нестандартных точках. Обычные измерители толщины краски «не видят» эмаль на алюминиевых деталях. У RAV4 из этого металла сделаны капот, передние крылья и пятая дверь.

Для семьи сгодится

Сзади есть система креплений Isofix для двух детских кресел. Салон просторный. Обивка сидений — комбинация алькантары, натуральной и синтетической кожи. Мыться будет легко.

В багажнике тоже есть розетка на 12 В.

Объем багажника по нашим замерам — 440 литров (данные производителя — 580 литров). Поместится много поклажи.

В багажнике сумки зацепить не за что. На ходу они будут елозить от края до края.

А еще в салоне полно полочек и емкостей, есть отдельные воздуховоды с дефлекторами для задних пассажиров и складываемый подлокотник в спинке заднего сиденья. Удобно.

Радость гаджетомана

В RAV4 есть длиннющая полка на передней панели над перчаточным ящиком, миниатюрная площадка слева от рулевой колонки, «аэродром» для большого смартфона в нише перед селектором коробки передач, солидных размеров бокс в переднем подлокотнике.

В нише за селектором коробки передач площадка для телефона, USB-порт и розетка на 12 В.

С зарядкой тоже никаких проблем. Есть три обычных (не новомодных Type-С) USB порта: один впереди и два сзади. Розеток на 12 В тоже три: в нише перед селектором коробки передач, в боксе переднего подлокотника, в багажнике. Кроме того, в RAV4 установлена точка доступа Wi-Fi с предоплаченным годовым (!) обслуживанием.

Ничего не ломалось (тем не менее список претензий длинный)

Две недели Тойота подтверждала имидж беспроблемного автомобиля. Но придраться все же есть к чему.

Мотор долго прогревается при околонулевой температуре даже на ходу.

На общем тихом фоне скрипит шторка багажника.

«Неспешный» механизм подъема пятой двери.

Русский шрифт маршрутного компьютера слишком мелкий.

В грузовом отсеке мало емкостей и уступов, совсем нет крючков. А пол там ровный и скользкий — при неплотной загрузке поклажа на ходу разлетается по всему багажнику.

Кольцо управления круиз-контролем на руле раздражает. Зачем собрали все функции на одном переключателе? Чуть не так поставил палец в темноте — и вместо регулировки скорости отключаешь систему. Не просто так во многих автомобилях «круиз» включается/выключается одной кнопкой, а регулируется другой.

Вывод: выгодная покупка

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RAV4 — автомобиль не идеальный. С дизайном на любителя и рядом мелких недостатков. Но все минусы кроссовера меркнут на фоне его удобства, ходовых качеств, надежности.

Что касается денег, то расходы на приобретение и обслуживание будут частично компенсированы топливной экономичностью, возможностью заправляться дешевым бензином и высокой ликвидностью машины на вторичном рынке.

Важно знать

Цены и комплектации

Комплектация Двигатель и трансмиссия Стоимость, руб. Стандарт 2.0, 149 л.с., 4х2, М6 2 152 500 Комфорт 2.0, 149 л.с., 4х2, CVT 2 410 500 Комфорт 2.0, 149 л.с., 4х4, CVT 2 516 500 Комфорт 2.5, 199 л.с., 4х4, A8 2 742 500 Style 2.0, 149 л.с., 4х4, CVT 2 603 500 Style 2.5, 199 л.с., 4х4, A8 2 829 500 Престиж 2.0, 149 л.с., 4х4, CVT 2 711 500 Престиж 2.5, 199 л.с., 4х4, A8 2 937 500 Престиж Safety 2.0, 149 л.с., 4х4, CVT 2 862 500 Престиж Safety 2.5, 199 л.с., 4х4, A8 3 088 500

Гарантийные условия

На автомобиль распространяется стандартная гарантия: 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Любопытно, что производитель не балует потребителя обещаниями передовой долговечности кузова — отсутствие сквозной коррозии и дефектов лакокрасочного покрытия гарантировано в течение 36 месяцев или 100 000 км пробега. Не маловато для кроссовера, который позиционирует себя как «долговечный»?

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Toyota RAV4 4600/1855/1685/2690 Lexus NX 4660/1865/1650/2690 Volkswagen Tiguan 4509/1839/1675/2678 Hyundai Tucson 4630/1865/1665/2755

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Toyota RAV4 (149 л.с.) 12 751–28 052 5215

За те же деньги

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Среди новых автомобилей стоит присмотреться к кроссоверам сопоставимых габаритов. Собрат по концерну Lexus NX на аналогичной платформе GA-К лучше оснащен, но и обойдется дороже. Поклонникам европейской школы конструирования подойдет Volkswagen Tiguan. Неплохая альтернатива корейского происхождения — Hyundai Tucson нового поколения.

Из автомобилей с пробегом (не старше 3 лет, до 100 000 км) — кроссоверы с большими габаритами и простором внутри: Nissan Murano, Mitsubishi Pajero Sport, Hyundai Santa Fe и Haval Н9.

Плюсы и минусы

Нам нравится — хорошие топливная экономичность и проходимость, комфортная подвеска, ресурсный атмосферный двигатель, возможность заправляться АИ-92.

Не нравится — мелкие огрехи эргономики, шрифты экрана комбинации приборов, долгий прогрев двигателя, скромные гарантийные обязательства на кузов и окраску.

Собрались в поездку за город? Пусть в нужный момент окажется в багажнике антибукс.

Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC. О том, как правильно обслуживать автомобиль, узнайте в книгах издательства «За рулем».

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