Смелый проект СССР: «восьмерка» с мотором в базе и шасси Porsche

На обложке декабрьского номера «За рулем» за 1990 год была представлена необычная машина — Lada Samara T3. Несколько таких автомобилей, созданных инжиниринговыми компаниями Oreca и SERA, по сути представляли собой прототипы.
Кузов, напоминающий «восьмерочный», имел в основе ферму из труб с панелями из кевлара и углепластикового композита. От ВАЗ‑2108 фактически заимствовали ветровое стекло, фары с фонарями, дверные ручки и эмблему. Шасси с некоторыми изменениями — от Porsche 911 Carrera 4 (или Porsche 964). Двигатель — воздушного охлаждения, впрысковый, мощностью 300 л.с.; он располагался между сиденьями и задними колесами.
Скорость машины — до 220 км/ч, запас топлива — 330 литров. Дебют состоялся сразу на главном мировом ралли-рейде «Париж-Дакар» 1990 года. Позже были ралли «Тунис», ралли Фараонов и другие гонки. В конце 1993 года все боевые Самары T3, запасные части к ним и оснастка были проданы АВТОВАЗу.
Спортпрототип Lada Samara T3, созданный на базе полноприводного Porsche 911 Carrera S4, довольно неплохо зарекомендовал себя на трассах ралли-рейдов, но чемпионских лавров так и не снискал.
История создания Самары T3 подробно рассказана тут.
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