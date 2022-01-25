Лайфхак для замены габариток — журнал За рулем

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Лайфхак для замены габариток

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На кроссоверах Nissan Qashqai 2010–2013 годов выпуска в фарах неудобно менять лампочки габаритных огней.

Я сделал приспособление из стальной проволоки диаметром 3 мм, которое помогает извлечь патрон лампы. Согнул буквой «П» с расстоянием 12 мм. С одного конца оставил ножку-рычажок.

И. Кудаяров, г. Сургут

Лайфхак для замены габариток

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Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

На некоторых автомобилях Hyundai и Kia запотевают задние фонари. Причина — отсутствие уплотнения у патрона лампы. Чтобы устранить запотевание, читатель «За рулем» М. Закиров вынул патрон, просушил светотехнику, а перед установкой надел на патрон обычную канцелярскую резинку, накрутив ее несколько раз.
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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: И. Кудаяров

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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой ...

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