Лайфхак для замены габариток

Проволочка-то у вас найдется?

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На кроссоверах Nissan Qashqai 2010–2013 годов выпуска в фарах неудобно менять лампочки габаритных огней.

Я сделал приспособление из стальной проволоки диаметром 3 мм, которое помогает извлечь патрон лампы. Согнул буквой «П» с расстоянием 12 мм. С одного конца оставил ножку-рычажок.

И. Кудаяров, г. Сургут

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

На некоторых автомобилях Hyundai и Kia запотевают задние фонари. Причина — отсутствие уплотнения у патрона лампы. Чтобы устранить запотевание, читатель «За рулем» М. Закиров вынул патрон, просушил светотехнику, а перед установкой надел на патрон обычную канцелярскую резинку, накрутив ее несколько раз.

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А вот так можно изготовить из подручных средств съемник масляного фильтра.

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Фото: И. Кудаяров