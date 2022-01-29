Удобства для пассажира — гаражный лайфхак — журнал За рулем

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Удобства для пассажира - гаражный лайфхак

Идею подкинула новая Крета, но и многим другим машинам усовершенствование от читателя «За рулем» отнюдь не помешает.

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В кроссовере Hyundai Creta второго поколения (с 2021 года) для задних пассажиров есть ниша для телефона и подлокотник, но всё изготовлено из дубовой пластмассы.

Чтобы не царапать телефон, я обклеил нишу ворсистым материалом — «карпетом». Теперь телефон в порядке, а в подлокотник приятно поставить стакан или бутылку с водой: всё очень мягко, и ничего не брякает.

Ю. Едунов, г. Екатеринбург

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Удобства для пассажира — гаражный лайфхак

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: Ю. Едунов

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Отзывы о Hyundai Creta (12)

Hyundai 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3–4 миллиона. Даже если хотел поме...

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