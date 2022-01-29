Удобства для пассажира - гаражный лайфхак

Идею подкинула новая Крета, но и многим другим машинам усовершенствование от читателя «За рулем» отнюдь не помешает.

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В кроссовере Hyundai Creta второго поколения (с 2021 года) для задних пассажиров есть ниша для телефона и подлокотник, но всё изготовлено из дубовой пластмассы.

Чтобы не царапать телефон, я обклеил нишу ворсистым материалом — «карпетом». Теперь телефон в порядке, а в подлокотник приятно поставить стакан или бутылку с водой: всё очень мягко, и ничего не брякает.

Ю. Едунов, г. Екатеринбург

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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При необходимости защитить радиатор автомобиля всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

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Фото: Ю. Едунов