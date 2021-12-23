Так еще никто не делал! 5 особенностей кроссвэна Kia

Kia Carnival - едва ли не единственный на нашем рынке большой вэн, заточенный под семейное, а не коммерческое использование. Но это - не главная его фишка.

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Во всем мире класс минивэнов прогибается под натиском кроссоверов. Последние тоже могут увезти семь-восемь человек, обладая лучшей проходимостью и выигрышным имиджем. Этот тренд силен даже в США, где минивэны долгие годы считались обязательным атрибутом большой семьи.

У нас же спрос на такие машины всегда был ограниченным. Несмотря на это, марка Kia решила вывести на наш рынок модель Carnival. И первой составляющей успеха должно стать нестандартное позиционирование.

Кроссвэн

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Минивэн продвигать в России сложно — вот корейцы и придумали термин «кроссвэн».

Ловко: кому нужен вэн — клюнет на знакомое окончание, кто ищет кроссовер — захочет выделиться не обычной машиной. Тем более что Carnival построен на одной платформе с кроссовером Sorento.

Но на этом «вседорожность» и заканчивается. Полного привода у Карнивала нет. Правда, клиренс неплохой — 182 мм.

В профиль машина действительно выглядит как кроссовер. Необычность придают сдвижные двери — типичный атрибут минивэна.

Но всё перечеркивает огромная колесная база — 3090 мм. С такой быстро сядешь. Спасибо разработчикам, что оставили неокрашенными нижние части бамперов — это практично.

Carnival в потоке цепляет глаз и выглядит интереснее родственного Sorento. Которых гораздо больше.

Моторы на выбор

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Кто-то не покупает вэны еще и потому, что их редко предлагают с бензиновыми моторами — в основном их комплектуют дизелями. Kia Carnival угодит всем. Пожалуйста: дизельная «четверка» 2.2 или бензиновый V6 3.5. Причем оба мотора поджаты по силам ради налоговой выгоды — 199 и 249 сил соответственно.

Первый мотор похвально экономичен и тяговит для тяжелой машины. Второй наделяет кроссвэн более чем достойной динамикой. Речь не только о 8,5 секунды до сотни, но и тяге на трассовых скоростях. Аппетит, конечно, соответствующий, зато заливать допускается более дешевый бензин АИ-92.

Carnival остался верен классическим 8-ступенчатым автоматам. «Ручка» уже не пользуется спросом, а роботов некоторые потенциальные покупатели побаиваются.

Нужны права на автобус?

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Да, но не нам. Это в Корее Kia Carnival можно купить с четырехрядным салоном на 11 человек (для вождения такого автомобиля нужны права категории D). Длина машины — 5155 мм!

Поэтому в трехрядной компоновке, доступной в России, даже при максимальных семи-восьми пассажирах в салоне еще остается изрядно места для багажа. По паспортным данным — 627 л. Причем в случае прокола колеса разгружать все их не придется: запасное колесо расположено под днищем снаружи.

Три отдельных сиденья второго ряда можно повернуть против хода. Все или только центральное — установив на него детское кресло, удобно наблюдать за малышом.

По умолчанию на втором ряду стоят три отдельных кресла. В топовой комплектации их сменяют два отдельных «капитанских» сиденья с подлокотниками, поддержкой для ног, электроприводами регулировок и даже вентиляцией. Третий ряд всегда остается трехместным, хотя взрослым туда лучше садиться максимум вдвоем.

Топ-комплектация с двумя сиденьями посередине проигрывает в возможностях трансформации, зато потрясающе комфортна.

Точно не автобус

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Kia Carnival выглядит привлекательно. Ему добавляют шарма необычно длинный для вэна капот, серебристая вне зависимости от основного цвета кузова средняя стойка. В темноте нетривиальность образа подчеркивают необычные узоры передних и задних габаритных огней.

Водитель сидит по-легковому, а не по-автобусному. Вокруг него выстроен типичный интерьер современных Kia с двумя ЖК-дисплеями по 12,3 дюйма. В дороге ему ассистируют адаптивный круиз-контроль и в общей сложности полтора десятка систем активной безопасности.

По интерьеру — чистый кроссовер. Жаль, что нет удобной фишки минивэнов — свободного прохода между передними креслами в заднюю часть салона.

Carnival явно заточен под семейное использование. Все остальные его одноклассники на российском рынке, конечно, тоже годятся для этого. Но чаще их всё же берут корпоративные клиенты. Kia же сделан в расчете на частников. Количество заказов тому подтверждение: очередь на модель возникла еще до глобального дефицита.

Вот это цена!

Стартовая цена Kia Carnival — 2,86 млн рублей. Столько же сейчас стоит «каблучок» Volkswagen Caddy Maxi — тоже семиместный, но гораздо меньших габаритов, со слабеньким 110-сильным мотором и скромным оснащением.

А если собрать в близкой Карнивалу конфигурации аналогичный ему по размерам Volkswagen Caravelle или Multivan, то цена повергнет в шок — почти в полтора раза выше. И это мы не говорим о еще более дорогих моделях — Mercedes V-класса и Toyota Alphard.

Хотя если хотите кроссвэн с излишествами в комплектации, придется выложить уже 3,5 млн рублей минимум. Топовое исполнение потянет на 3,9 млн рублей с дизелем и 3,99 млн с бензиновым V6. Однако одноклассники за сравнимые деньги не могут предложить ничего столь же богатого и мощного.

А деньги сейчас решают всё. Ну... или почти всё!

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Kia Carnival — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь .

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения, а навести порядок в багажнике автомобиля поможет наш фирменный органайзер.

Ассортимент расходных материалов под ТМ «За рулем» постоянно расширяется. Оцените и вы качество наших товаров!

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Фото: Kia