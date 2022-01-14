Верная примета, что под капотом 3 цилиндра

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.
— В сравнительном тесте с участием кроссовера Chevrolet Trailblazer запомнилось выражение: «Вибрационная аритмия трех цилиндров». А всегда ли трехцилиндровые моторы выдают свою конструкцию шумами и вибрацией?
Chevy оказался лучше всех готов к нашему «качеству» дорог. На ходу он тише как в городе, так на автобане, хотя на общем фоне все же выделяется громкий моторчик, еще и сообщающий кузову вибрационную аритмию трех цилиндров.
— Почувствовать вибрации на современном трехцилиндровом моторе сложно. Если они и доходят до салона (как у Трейлблейзера), то в незначительных количествах. Балансирный вал, совершенные опоры силового агрегата и другие меры обычно гасят большинство из них, особенно на оборотах выше холостых. А вот по звучанию двигатель с тремя цилиндрами действительно отличается и на многих машинах по тембру чем-то напоминает старые моторы с воздушным охлаждением, как на Запорожце или… Porsche.
Поджарый образ Chevrolet оправдывается с первым же разгоном. Под характерный рык трех цилиндров Trailblazer весело набирает ход. Турбина делает свое дело.
- А вот чего Трейлблейзеру недостает, так это легкости, которая присуща его одноклассникам Volkswagen Taos, Skoda Karoq или Renault Arkana, у которых тоже установлен наддувный двигатель схожей мощности и объема.
- Новинка российского рынка из Турции — багажники на рейлинги Turtle Air — идеально подходят к автомобилям со стандартным и интегрированным рейлингом.
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