Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.
— Для оживления разряженной АКБ вы советовали подогреть ее. Пробовал такой прием летом — не помогло. Зачем же советовать это перед зимой, когда условия явно хуже?
— Летом батарея и так теплая, поэтому никакое купание в горячей ванне существенно не изменит ее температуру. Зимой — дело другое: если на улице сильный мороз, то перепад температур может составить градусов 70–80: внутреннее сопротивление АКБ при этом существенно уменьшится.
Напомню, что подогревать батарею имеет смысл, только когда она подает хоть какие-то признаки жизни — например, щелкает тяговое реле стартера. С полностью разряженной АКБ никакие теплые ванны не спасут.
Речь идет о батарее, которая померла буквально на глазах, а не провалялась несколько лет в забытьи на полке. Для пуска мотора не хватило совсем «чуть-чуть» — и этому «чуть-чуть» надо только помочь освободиться.
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