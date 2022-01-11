У машины разбито лобовое стекло. Не трещина, а просто дырка. Замену запланировал у родственника в соседнем городе, а это почти 40 км. Можно ли ехать, заклеив дыру пленкой?
С. Елистратов, г. Новозыбков
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Принимая решение, вам необходимо руководствоваться в первую очередь здравым смыслом и не подвергать опасности себя и окружающих.
При этом принять во внимание, что пункт 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090), не допускает установку предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Если удастся этого избежать и вы всё же примете решение ехать, то следует соблюдать необходимые меры предосторожности.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»