У главы Госавтоинспекции Михаила Черникова есть важные замечания.

У машины разбито лобовое стекло. Не трещина, а просто дырка. Замену запланировал у родственника в соседнем городе, а это почти 40 км. Можно ли ехать, заклеив дыру пленкой?

С. Елистратов, г. Новозыбков

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Принимая решение, вам необходимо руководствоваться в первую очередь здравым смыслом и не подвергать опасности себя и окружающих.

При этом принять во внимание, что пункт 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090), не допускает установку предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Если удастся этого избежать и вы всё же примете решение ехать, то следует соблюдать необходимые меры предосторожности.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»