Загорелась лампа неисправности АБС. На штрафстоянку отправят?

Основания для задержания есть — ведь с точки зрения закона речь идет о неисправности тормозной системы.

Имеют ли право отправлять на штрафстоянку грузовик, у которого горит лампа неисправности АБС?

А. С., Краснодарский край

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

С учетом положений Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и Правил ООН № 13 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения» антиблокировочная тормозная система (anti-lock braking system, ABS, АБС) является частью рабочей тормозной системы. Таким образом, неисправность АБС с точки зрения закона тождественна неисправности рабочей ­тормозной системы .

Если контрольная лампа неисправности горит до момента проверки сотрудником Госавтоинспекции, значит, водителю было известно о неисправности.

Частью 2 статьи 12.5 КоАП РФ установлена ответственность за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда). Совершение данного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ является одним из оснований для задержания транспортного средства путем перемещения его в ближайшее ­специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение там до устранения причины задержания.

Материалы по теме Перегорела лампа в фаре — замените за 72 часа, иначе лишитесь СТС

От редакции: мы уже рассказывали о проблеме с лампочкой. Об этом поведали представители компании, которая занимается вывозом мусора в Москве. На их грузовиках блок управления АБС расположен внизу. И он часто выходит из строя, поскольку машины катаются по свалкам, где полно грязи. Система отключается, а на приборной панели загорается лампочка АБС. Инспекторы ГИБДД эти машины отлично знают и, останавливая водителя, просят включить зажигание. Естественно, после кратковременного теста все лампочки гаснут, кроме одной. Инспектор заявляет, что тормозная система неисправна, и машина отправляется на спецстоянку. В Москве это стоит около 48 тысяч рублей. Поскольку машина неисправна, то забрать ее со штрафстоянки собственник может только при помощи грузового эвакуатора — а это еще около 50 тысяч рублей.

Кстати, каких-либо ограничений относительно места проведения осмотра и досмотра транспортного средства законодательством не предусмотрено.

С какими неисправностями автомобиль «уедет» на штрафстоянку, узнайте тут.

Если регистрационный знак перекрывается креплениями для перевозки грузов, его необходимо дублировать. И световые сигналы должны быть видны другим участникам движения.

Стяжные ремни для вашего дорожного набора позволят закрепить и перевезти надлежащим образом любые грузы — от хрупкого бабушкиного фарфора в коробке до мебели, техники и всего остального. Пусть всегда будут под рукой!

Фото: «За рулем» и depositphotos.com