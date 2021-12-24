Цены вверх, продажи вниз: 6 антирекордов 2021 года

Эти факты мы нашли в январском номере «За рулем».

1. Зашкаливающая жадность дилеров начала выходить им боком — продажи новых авто падают. Так, легковых автомобилей на российском рынке в ноябре 2021 года было продано на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020-го (по данным Комитета автопроизводителей Европейской ассоциации бизнеса). А за 11 месяцев 2021 года наши граждане купили 1 млн 439 машин — это всего на 6,9% больше, чем за тот же период 2020 года.

Минпромторг предлагает ограничить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин на уровне 10%. Поможет ли это остановить падение продаж при столь быстро растущих розничных ценах — большой вопрос.

2. На 34% подорожали подержанные машины за 11 месяцев 2021 года. В среднем автомобиль с пробегом в нашей стране стоит 922 000 рублей. «Антирекорд» показал ноябрь — за этот месяц подержанные машины стали дороже сразу на 6%.

3. В октябре 2021-го (впервые в истории России!) кредитов для покупки подержанных машин взяли на 23% больше, чем для приобретения новых. Для сравнения: в июле 2020 года желающих купить машину с пробегом было в 2,8 раза меньше, чем подавших заявки на кредит для покупки нового авто.

4. 10 лет исполнилось отечественному бестселлеру — Ладе Гранте. Гранта стала первой серийной Ладой с автоматической коробкой. Самое грустное в истории машины — это цена, выросшая за десятилетие в 2,6 раза. В 2011 году ее можно было купить за 229 тысяч рублей. В 2021-м — уже за 588 тысяч рублей (минимум).

С момента появления на конвейере и до сегодняшнего дня Лада Гранта десятки раз участвовала в наших испытаниях. В том числе выдержала (дважды!) легендарный 60-часовой марафон на выносливость. А также накатала более 100 тысяч км на длительном тесте.

5. Минтранс утвердил Транспортную стратегию России до 2030 года. В документе указано, что 55% автопарка в России не соответствует даже устаревшему экостандарту Евро-3. И таким экологически неблагополучным автомобилям в ближайшее время могут запретить въезд в крупные города. Будущее личных автомобилей под вопросом?

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6. Вызывают опасения и компетенции начинающих водителей. По данным московской ГИБДД, 78% выпускников автошкол не могут сдать практический экзамен с первого раза. После окончания автошколы у трети обучаемых остаются сложности с парковкой и ездой задним ходом, четверть не всегда замечает дорожные знаки, шестая часть боится ездить в темноте и в непогоду, 6% — по дорогам с режимом «90». Главная проблема в том, что практические занятия в автошколах занимают всего 17% времени обучения. Гильдия автошкол настаивает на увеличении числа практических занятий. Предложения давно выработаны, но пока не одобрены.

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