Chevrolet Tahoe III: 4 «за», 3 «против» и 4 болячки

Внедорожник Chevrolet Tahoe делит платформу и агрегаты с моделями Suburban и Silverado. Для нашего рынка собирали в Калининграде. Продали значительным тиражом, несмотря на двухлетний перерыв «на кризис». Есть семиместная версия. Рестайлинга как такового не было. В 2011 году старый автомат заменили новым, добавили опций и расцветок кузова, в 2012‑м появилась новая медиасистема с навигацией.
Достоинства
- Очень просторный и комфортный, багажник свыше кубометра.
- Рамный внедорожник с подключаемой передней осью и понижающим рядом, просвет 230 мм.
- Надежные главные агрегаты.
- Простая конструкция, высокая ремонтопригодность.
Недостатки
- Высокий налог и расход топлива.
- Неэффективные тормоза.
- Простоватый салон.
Моторы
Официально поставляли Tahoe только с атмосферным V8 5.3 (324 л.с.). Он приемлет АИ‑92, но наш «девяносто второй» не всегда одинаково качественный, что иногда приводило к засорению дросселя и гибели топливного насоса. Заявленный расход в 14,4 л на сотню (в городе!) — американский миф. В реальности — не менее 18 л.
Все недомогания, в общем, возрастные — что-то начинает хандрить где-нибудь около 150 тысяч км. Необходимо отслеживать уровень масла. Допустимый расход — до литра на 2000 км. А при масляном голодании в числе первых пострадают вкладыши распредвала.
Ресурс цепи ГРМ уходит далеко за 200 тысяч км, а сам мотор, судя по всему, способен на полмиллиона.
Коробки передач
До 2011 года применяли четырехступенчатый гидроавтомат 4L60E, ведущий историю с 1980‑х и исключительно стойкий — служит 300 тысяч км. Если не мучить агрегат «кикдауном» (от него быстро сгорят фрикционы), то первые вмешательства обычно требуются к 150 тысячам км — изнашиваются прокладки гидроблока, уплотнительные кольца, блокировка гидротрансформатора.
Шестиступенчатый 6L80 также вполне надежен, если не считать врожденной склонности к перегреву — опять-таки при резких ускорениях и на высоких скоростях, когда не справляется масляный насос. Сальник гидротрансформатора — относительно слабое место, а течи приводят к масляному голоданию. Толчки в районе 120–150 тысяч км часто можно вылечить перепрошивкой и заменой масла. Заявлен ресурс 250 тысяч км.
Оба агрегата массовые (даже у нас), ремонт их отлажен. При переборке доступны усиленные пакеты фрикционов.
В системе полного привода быстро изнашиваются крестовины карданного вала и демпфер насоса в раздатке.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска крепкая и терпеливая. Ступичные подшипники и шаровые живут 100–150 тысяч км. Хуже дело у версий с пневмоподвеской и электронно-управляемыми амортизаторами. Баллоны сдаются к 100–120 тысячам км, в неисправном состоянии убивают дорогой компрессор, ремонт всего хозяйства запредельно дорог.
- Много жалоб на «ватные» тормоза; мал ресурс колодок и дисков.
- Выдвижные подножки с электроприводом — источник постоянных хлопот. Механизм быстро зарастает грязью, нужна профилактика с разборкой и смазкой. В противном случае начнутся скрипы и клины, вплоть до разрушения петель, кронштейна, приводного мотора.
- Неизбежны различные мелкие поломки. В числе уязвимых мест: замки дверей, амортизаторы багажника, трапеция стеклоочистителей, датчики парктроника, контакты фар и обогревов. У системы кондиционирования прогнивают трубки, ведущие к заднему ряду (заменяют резиновыми).
- «Не очень удобно парковаться в городе»? Ну, извините.
Euro NCAP: тест не проводился. Тест американского Агентства NHTSA — пять звезд.
Единственное предложение на вторичке: Tahoe 5.3 АКП
Оптимальный выбор: без вариантов
За те же деньги: Jeep Grand Cherokee, Land Rover Discovery, Mitsubishi Pajero, Toyota Highlander, Volkswagen Touareg
- Топ-5 крутых (с виду) внедорожников с пробегом за 1,5–2 млн руб. — тут.
- Разумное дополнение в комплектацию любому внедорожнику и не только — расширяем возможности для перевозки при помощи ТСУ.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Chevrolet