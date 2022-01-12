Chevrolet Tahoe III: 4 «за», 3 «против» и 4 болячки

Настоящий американский внедорожник: большой, рамный, мощный. И прожорливый... А что с ресурсом?

Внедорожник Chevrolet Tahoe делит платформу и агрегаты с моделями Suburban и Silverado. Для нашего рынка собирали в Калининграде. Продали значительным тиражом, несмотря на двухлетний перерыв «на кризис». Есть семиместная версия. Рестайлинга как такового не было. В 2011 году старый автомат заменили новым, добавили опций и расцветок кузова, в 2012‑м появилась новая медиасистема с навигацией.

Chevrolet Tahoe III

Достоинства

Очень просторный и комфортный, багажник свыше кубометра.

Рамный внедорожник с подключаемой передней осью и понижающим рядом, просвет 230 мм.

Надежные главные агрегаты.

Простая конструкция, высокая ремонтопригодность.

Выглядит богато и солидно, пока машина новая. Довольно быстро истираются руль и краска на кнопках. Пластик местами дубовый, кожзам тоже не высшего сорта.

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Недостатки

Высокий налог и расход топлива.

Неэффективные тормоза.

Простоватый салон.

Моторы

Официально поставляли Tahoe только с атмосферным V8 5.3 (324 л.с.). Он приемлет АИ‑92, но наш «девяносто второй» не всегда одинаково качественный, что иногда приводило к засорению дросселя и гибели топливного насоса. Заявленный расход в 14,4 л на сотню (в городе!) — американский миф. В реальности — не менее 18 л.

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Все недомогания, в общем, возрастные — что-то начинает хандрить где-нибудь около 150 тысяч км. Необходимо отслеживать уровень масла. Допустимый расход — до литра на 2000 км. А при масляном голодании в числе первых пострадают вкладыши распредвала.

Ресурс цепи ГРМ уходит далеко за 200 тысяч км, а сам мотор, судя по всему, способен на полмиллиона .

Коробки передач

До 2011 года применяли четырехступенчатый гидроавтомат 4L60E, ведущий историю с 1980‑х и исключительно стойкий — служит 300 тысяч км. Если не мучить агрегат «кикдауном» (от него быстро сгорят фрикционы), то первые вмешательства обычно требуются к 150 тысячам км — изнашиваются прокладки гидроблока, уплотнительные кольца, блокировка гидротрансформатора.

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Шестиступенчатый 6L80 также вполне надежен, если не считать врожденной склонности к перегреву — опять-таки при резких ускорениях и на высоких скоростях, когда не справляется масляный насос. Сальник гидротрансформатора — относительно слабое место, а течи приводят к масляному голоданию. Толчки в районе 120–150 тысяч км часто можно вылечить перепрошивкой и заменой масла. Заявлен ресурс 250 тысяч км.

Оба агрегата массовые (даже у нас), ремонт их отлажен. При переборке доступны усиленные пакеты фрикционов.

В системе полного привода быстро изнашиваются крестовины карданного вала и демпфер насоса в раздатке.

Эксплуатационные болячки

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Подвеска крепкая и терпеливая. Ступичные подшипники и шаровые живут 100–150 тысяч км. Хуже дело у версий с пневмоподвеской и электронно-управляемыми амортизаторами. Баллоны сдаются к 100–120 тысячам км, в неисправном состоянии убивают дорогой компрессор, ремонт всего хозяйства запредельно дорог.

Много жалоб на «ватные» тормоза; мал ресурс колодок и дисков.

Выдвижные подножки с электроприводом — источник постоянных хлопот. Механизм быстро зарастает грязью, нужна профилактика с разборкой и смазкой. В противном случае начнутся скрипы и клины, вплоть до разрушения петель, кронштейна, приводного мотора.

Неизбежны различные мелкие поломки. В числе уязвимых мест: замки дверей, амортизаторы багажника, трапеция стеклоочистителей, датчики парктроника, контакты фар и обогревов. У системы кондиционирования прогнивают трубки, ведущие к заднему ряду (заменяют резиновыми).

«Не очень удобно парковаться в городе»? Ну, извините.

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Фото: Chevrolet