Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?

Какой кроссовер лучше? За ответ - дарим Ниву! Всего-то нужно: заполнить анкету и получить шанс выиграть один из трех российских внедорожников.

Начался новый год, а это значит, что все ближе срок подведения итогов самой престижной автомобильной премии в России — Гран-при «За рулем». В рамках этого мероприятия мы традиционно просим вас, наших читателей, определить лучших новичков автомобильного рынка. Потому что считаем, что лучшие машины должны выбирать потенциальные покупатели!

В 2021-м, несмотря ни на что, было множество интересных новинок.

В нынешнем голосовании номинанты разбиты на 11 классов, и мы предлагаем выбрать лучшего в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

Материалы по теме Гран-при 2021: Мы подарили читателям три внедорожника Lada Niva Travel

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel! Розыгрыш состоится 10 марта 2022 года.

Теперь — к правилам. В Гран-при «За рулем» участвуют только машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Давайте сегодня посмотрим на большие кроссоверы и внедорожники. Новичков тут четверо, и двое из них — из Китая, атаковавшего в минувшем году по всем фронтам. Однако вторая половина представляет не меньший интерес: у грандов смена поколений!

Кто же вам больше по душе: Chery Tiggo 8 Pro, Exeed VX, Hyundai Santa Fe или Land Rover Defender 90?

Chery Tiggo 8 Pro, 170–186 л.с., передний привод Hyundai Santa Fe, 180–249 л.с., полный привод

Exeed VX, 249 л.с., полный привод Land Rover Defender 90, 200–400 л.с., полный привод

Давайте сразу посмотрим, сколько поклонников у каждой из машин: в размещенном ниже опросе указывайте своего фаворита и тут же смотрите, как отвечали другие.

А дальше (это важно!) не забудьте пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.

Фото: «За рулем» и компании-производители