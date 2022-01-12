Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — журнал За рулем

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Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?

Какой кроссовер лучше? За ответ - дарим Ниву! Всего-то нужно: заполнить анкету и получить шанс выиграть один из трех российских внедорожников.

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2022

Начался новый год, а это значит, что все ближе срок подведения итогов самой престижной автомобильной премии в России — Гран-при «За рулем». В рамках этого мероприятия мы традиционно просим вас, наших читателей, определить лучших новичков автомобильного рынка. Потому что считаем, что лучшие машины должны выбирать потенциальные покупатели!

В 2021-м, несмотря ни на что, было множество интересных новинок.

В нынешнем голосовании номинанты разбиты на 11 классов, и мы предлагаем выбрать лучшего в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?

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САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel! Розыгрыш состоится 10 марта 2022 года.

Теперь — к правилам. В Гран-при «За рулем» участвуют только машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Давайте сегодня посмотрим на большие кроссоверы и внедорожники. Новичков тут четверо, и двое из них — из Китая, атаковавшего в минувшем году по всем фронтам. Однако вторая половина представляет не меньший интерес: у грандов смена поколений!

Кто же вам больше по душе: Chery Tiggo 8 Pro, Exeed VX, Hyundai Santa Fe или Land Rover Defender 90?

Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?Chery Tiggo 8 Pro, 170–186 л.с., передний привод
Chery Tiggo 8 Pro, 170–186 л.с., передний привод

Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?Hyundai Santa Fe, 180–249 л.с., полный привод
Hyundai Santa Fe, 180–249 л.с., полный привод

Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?Exeed VX, 249 л.с., полный привод
Exeed VX, 249 л.с., полный привод

Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?Land Rover Defender 90, 200–400 л.с., полный привод
Land Rover Defender 90, 200–400 л.с., полный привод

Давайте сразу посмотрим, сколько поклонников у каждой из машин: в размещенном ниже опросе указывайте своего фаворита и тут же смотрите, как отвечали другие.

А дальше (это важно!) не забудьте пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Фото: «За рулем» и компании-производители

Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?

Какой кроссовер лучше? За ответ — дарим Ниву! Всего-то нужно: заполнить анкету и получить шанс выиграть один из трех российских внедорожников.

Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306370Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306369Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306368Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306367Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306365Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?
Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?

Какой кроссовер лучше? За ответ — дарим Ниву! Всего-то нужно: заполнить анкету и получить шанс выиграть один из трех российских внедорожников.

Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306365Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306367Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306368Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306370Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender? — фото 1306369Выскочки из Китая, корейский стиляга или новый Defender?

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