Очень ждем: 3 главных новинки сезона 2022

О новичках мы знаем пока не всё, но одно точно — они скоро будут!

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На самом деле важных новинок, которые мы увидим в этом году, «За рулем» насчитал 12.

О них подробно рассказал Кирилл Милешкин в материале «Новая Лада Веста и все-все-все!».

Напомним о самых важных.

Lada Vesta

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Мы ожидаем рестайлинговую модель, хотя на недавней пресс-конференции АВТОВАЗа крупными буквами по экрану прошла надпись: «Lada Vesta, новое поколение. Скоро», но все же это больше похоже на уловку маркетологов. Настаиваем — это будет лишь обновление, хотя оно может оказаться весьма существенным. Известно, что в топовых комплектациях автомобиль получит светодиодную оптику, возможны бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки, мониторинг слепых зон, новый климатический блок и мультимедийка с вертикальным планшетом.

Вероятно также, что Весте после фейслифта достанется новая версия Enjoy Pro с сервисами Яндекса и интеграцией со смартфонами. Короче, сюрпризов АВТОВАЗ готовит много, сама модель ожидается уже в марте, а первые автомобили попадут в салоны дилеров к лету 2022 года.

Renault Logan/Sandero

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В Европе Dacia Logan и Sandero третьего поколения дебютировали осенью 2020 года, а на российский рынок эти модели выйдут только в этом году. Причем новый Sandero уже не раз попадался на дорогах общего пользования в Тольятти (проходит тесты). Обе модели базируются на современной платформе CMF-B. На этой же архитектуре построен, к примеру, и европейский Clio.

В отличие от румынских собратьев, наши Logan и Sandero оснастят прежними силовыми агрегатами. Хотя ходят слухи о 1,3-литровом турбомоторе, который используют в кроссоверах Renault (Duster, Kaptur, Arkana). По цене машины, скорее всего, останутся в нынешней нише: дороже Весты, но дешевле других иномарок В-класса.

Kia Sportage

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Это самая ожидаемая новинка года в нише топовых среднеразмерных кроссоверов. Модель поборется за место под солнцем с Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, хотя при нынешнем ажиотаже на рынке каждый из кроссоверов не останется без внимания. Но новый «кореец» с неординарным дизайном, в силу своей свежести, может выбиться из этой тройки на первое место.

В России ожидают только длиннобазный вариант — по аналогии с Hyundai Tucson, построенным на той же платформе. Известна и стартовая цена автомобиля пятой генерации: 2,33 млн рублей за комплектацию Comfort с 2,0-литровым 150-сильным бензиновым двигателем, шестидиапазонным автоматом и передним приводом. Что еще будет в машине за эти деньги? Заявлены двухзонный климат, мультимедийка с экраном 8" и интеграцией через Apple CarPlay/Android Auto, подогрев форсунок стеклоомывателя, передних и задних сидений, руля, а также дополнительный электроотопитель салона. Продажи машин пятого поколения планируют начать в первой половине 2022 года, а ближе к конкретной дате старта будут названы все комплектации и цены.

Автокалендарь новинок 2022 вы найдете здесь.

А еще в ближайшее время нас ожидает новая версия Niva Travel — Black.

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