Новая версия Niva Travel: названы сроки — журнал За рулем

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Новая версия Niva Travel: названы сроки

В ближайшее время нас ожидает выход на рынок модификации Black.

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АВТОВАЗ официально назвал сроки выхода новой версии внедорожника Niva Travel — она, как и ожидалось, получит название Black. На конференции по подведению итогов года в Москве представители компании поделились некоторыми планами на 2022-й. В частности, в одном из финальных слайдов показана Niva Travel с колесными дисками черного цвета, а слоган на слайде гласит: «Старт продаж — до конца зимы 2022 года».

Также в презентации сообщается, что новая версия получит оригинальные элементы дизайна, будет иметь востребованное функциональное оборудование и сможет похвастаться «привлекательным сочетанием цены и оснащения».

Новая версия Niva Travel: названы сроки

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Напомним, ранее АВТОВАЗ уже запустил такие спецсерии для автомобилей Vesta, XRAY Cross и Niva Legend. По предварительным данным, у Niva Travel в такой версии будет оригинальный салон (сиденья с яркой прострочкой и вышивкой «Black», обивка потолка, поручни, солнцезащитные козырьки, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС — все черного цвета), а также черные глянцевые диски колес и шильдики с названием серии на рамках задних дверей.

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Будет ли краситься в черный цвет крыша кузова, как у соответствующих версий Vesta и XRAY Cross, пока неизвестно. Но вариантов окраски самого кузова точно будет несколько. Судя по имеющимся изображениям, расширители арок будут из неокрашенного черного пластика.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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