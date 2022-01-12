Новая версия Niva Travel: названы сроки

АВТОВАЗ официально назвал сроки выхода новой версии внедорожника Niva Travel — она, как и ожидалось, получит название Black. На конференции по подведению итогов года в Москве представители компании поделились некоторыми планами на 2022-й. В частности, в одном из финальных слайдов показана Niva Travel с колесными дисками черного цвета, а слоган на слайде гласит: «Старт продаж — до конца зимы 2022 года».
Также в презентации сообщается, что новая версия получит оригинальные элементы дизайна, будет иметь востребованное функциональное оборудование и сможет похвастаться «привлекательным сочетанием цены и оснащения».
Напомним, ранее АВТОВАЗ уже запустил такие спецсерии для автомобилей Vesta, XRAY Cross и Niva Legend. По предварительным данным, у Niva Travel в такой версии будет оригинальный салон (сиденья с яркой прострочкой и вышивкой «Black», обивка потолка, поручни, солнцезащитные козырьки, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС — все черного цвета), а также черные глянцевые диски колес и шильдики с названием серии на рамках задних дверей.
Будет ли краситься в черный цвет крыша кузова, как у соответствующих версий Vesta и XRAY Cross, пока неизвестно. Но вариантов окраски самого кузова точно будет несколько. Судя по имеющимся изображениям, расширители арок будут из неокрашенного черного пластика.
- По неофициальным данным, первые серийные экземпляры Niva Travel Black уже отправлены дилерам.
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Фото: АВТОВАЗ