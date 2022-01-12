Новая версия Niva Travel: названы сроки

В ближайшее время нас ожидает выход на рынок модификации Black.

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АВТОВАЗ официально назвал сроки выхода новой версии внедорожника Niva Travel — она, как и ожидалось, получит название Black. На конференции по подведению итогов года в Москве представители компании поделились некоторыми планами на 2022-й. В частности, в одном из финальных слайдов показана Niva Travel с колесными дисками черного цвета, а слоган на слайде гласит: «Старт продаж — до конца зимы 2022 года».

Также в презентации сообщается, что новая версия получит оригинальные элементы дизайна, будет иметь востребованное функциональное оборудование и сможет похвастаться «привлекательным сочетанием цены и оснащения».

Напомним, ранее АВТОВАЗ уже запустил такие спецсерии для автомобилей Vesta, XRAY Cross и Niva Legend. По предварительным данным, у Niva Travel в такой версии будет оригинальный салон (сиденья с яркой прострочкой и вышивкой «Black», обивка потолка, поручни, солнцезащитные козырьки, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС — все черного цвета), а также черные глянцевые диски колес и шильдики с названием серии на рамках задних дверей.

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Будет ли краситься в черный цвет крыша кузова, как у соответствующих версий Vesta и XRAY Cross, пока неизвестно. Но вариантов окраски самого кузова точно будет несколько. Судя по имеющимся изображениям, расширители арок будут из неокрашенного черного пластика.

По неофициальным данным, первые серийные экземпляры Niva Travel Black уже отправлены дилерам.

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Фото: АВТОВАЗ