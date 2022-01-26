Выбери спорткар года и выиграй Ниву!

Продолжается самая престижная автомобильная премия в России — Гран-при «За рулем». Мы снова просим вас, наших читателей определить лучших новичков на автомобильном рынке России. Считаем это справедливым: лучшие машины должны выбирать потенциальные покупатели!
В 2021-м, несмотря ни на что, было множество интересных новинок.
В нынешнем голосовании номинанты разбиты на 11 классов, и мы предлагаем выбрать лучшего в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel! Розыгрыш состоится 10 марта 2022 года.
Теперь — к правилам. В Гран-при «За рулем» участвуют только машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.
Сегодня предлагаем разобраться со спортивными автомобилями. Компания в этом году подобралась разношерстная — от VW Golf до Ferrari. Но тенденция понятна: кризис вымывает из сегмента сравнительно доступные модели — «спорт» становится дорогим.
Так что же вам больше по вкусу: Audi RS 6 Avant (или RS 7 Sportback), Audi S3, Ferrari SF90, Porsche 911 Turbo (или GT3) или Volkswagen Golf GTI?
Кстати, можно сразу взглянуть, сколько поклонников у каждой из машин: в размещенном ниже опросе указывайте своего фаворита и тут же смотрите, как отвечали другие.
А дальше (это важно!) проходите по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получайте шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.