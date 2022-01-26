Выбери спорткар года и выиграй Ниву!

Выбираем понравившийся автомобиль, заполняем анкету - и участвуем в розыгрыше трех внедорожников Niva. Сегодняшнее голосование - по итогам появления в России нескольких эффектных спортивных моделей.

Продолжается самая престижная автомобильная премия в России — Гран-при «За рулем». Мы снова просим вас, наших читателей определить лучших новичков на автомобильном рынке России. Считаем это справедливым: лучшие машины должны выбирать потенциальные покупатели!

В 2021-м, несмотря ни на что, было множество интересных новинок.

В нынешнем голосовании номинанты разбиты на 11 классов, и мы предлагаем выбрать лучшего в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

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САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel! Розыгрыш состоится 10 марта 2022 года.

Теперь — к правилам. В Гран-при «За рулем» участвуют только машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Сегодня предлагаем разобраться со спортивными автомобилями. Компания в этом году подобралась разношерстная — от VW Golf до Ferrari. Но тенденция понятна: кризис вымывает из сегмента сравнительно доступные модели — «спорт» становится дорогим.

Так что же вам больше по вкусу: Audi RS 6 Avant (или RS 7 Sportback), Audi S3, Ferrari SF90, Porsche 911 Turbo (или GT3) или Volkswagen Golf GTI?

Audi RS 6 Avant/RS 7 Sportback, универсал/хэтчбек, 600 л.с., полный привод Audi S3, хэтчбек/седан, 290 л.с., полный привод

Ferrari SF90, купе/родстер, 1000 л.с., полный привод Porsche 911 Turbo/GT3, купе, 580/510 л.с., полный/задний привод

Volkswagen Golf GTI, хэтчбек, 245 л.с., передний привод

Кстати, можно сразу взглянуть, сколько поклонников у каждой из машин: в размещенном ниже опросе указывайте своего фаворита и тут же смотрите, как отвечали другие.

А дальше (это важно!) проходите по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получайте шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.