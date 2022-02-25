Новый VW Golf по цене Гранты - это реально? Мнение эксперта

Машину уровня Гольфа можно построить на платформе Весты. Но дешевым автомобиль вроде Гранты у немцев точно не получится.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

— Вы сравнивали Golf и Гранту — машины с четырехкратной разницей по стоимости. Как вы думаете, какие автомобили получились бы у нас и у немцев при равных ценах?

— Сначала придется размечтаться и представить себе, что мы стали жить в четыре раза лучше. Тогда, наверное, и у АВТОВАЗа найдутся деньги, чтобы создать столь же совершенную платформу, как фольксвагеновская MQB, на которой построен Golf.

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Проектирование любой глобальной платформы требует гигантских вложений, но в конечном счете это экономит средства и время при разработке новых моделей.

Хотя лично я верю в то, что построить машину уровня Гольфа можно на платформе Весты. Например, по соотношению управляемости и плавности хода она находится на одном уровне с корейскими и европейскими аналогами класса В+. Верю и в то, что вазовские инженеры в состоянии научить ездить автомобиль.

А вот Фольксвагену создать народную модель с ценой Гранты будет сложнее. Где взять старую и дешевую платформу? Даже «тележка» PQ25, на которой в Калуге собирают Polo, по себестоимости куда дороже.

Работа немецких специалистов требует большей оплаты, жесткие требования к качеству комплектующих тоже не дадут сэкономить. Как бы Volkswagen ни экономил, вряд ли у него получится Гранта стоимостью с Гранту — цена будет выше, чем у Логана.

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