«Северный тролль» — необычный троллейбус из Архангельска — журнал За рулем

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«Северный тролль» — необычный троллейбус из Архангельска

Машина, переделанная из польского автобуса, завоевала приз на Нижегородской ярмарке 1996 года.

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Архангельск, некогда обладавший самым северным трамваем в мире, решил в 90‑х годах обзавестись и троллейбусами. Идея состояла в том, чтобы переделать польские автобусы Jelcz 120M в троллейбусы с отечественным силовым и тяговым электрооборудованием. Так появились первые машины Nordtroll NTR‑120MT.

Мощная система отопления хорошо подходила для холодного климата. Кузов был неплохо защищен от коррозии благодаря оцинковке стальных бортов; крыша — стеклопластиковая. Сидение водителя имело пневматическую подвеску, рулевое управление — с гидроусилителем.

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Троллейбус завоевал приз на Нижегородской ярмарке 1996 года. Машиной заинтересовались в Перми и Казани, Новочебоксарске и Ижевске, а также за рубежом. Оплату импорта планировали вести в валюте, а также газом, лесом, бумагой… Однако финансовые проблемы в итоге оказались непосильными. Несколько троллейбусов собрали в Архангельске, позже — во Владимире, но в нулевые годы Архангельск вообще лишился электротранспорта.

«Северный тролль» - необычный троллейбус из Архангельска

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Фото: ТАСС

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