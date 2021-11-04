Турист из СССР: он доехал до Франции своим ходом и взял «серебро»

Буква «Т» в названии павловского автобуса ПАЗ‑665Т намекала на его туристическое призвание.

Двигатель туристического автобуса ПАЗ‑665Т — видоизмененный ГАЗ‑53 мощностью 124 л.с., скорость — 100 км/ч, количество мест для сиденья — 26 (плюс одно откидное).

В 1967 году автобус покатил своим ходом на международную выставку во Франции, где получил серебряную медаль и множество положительных отзывов.

Симпатичный «пазик» не до­ехал до серии, но модель 3205 выросла как раз из таких прототипов.

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В опубликованной в седьмом выпуске журнала «За рулем» за 1967 год заметке «Советские автобусы на Международном конкурсе в Ницце» говорилось, что это не обычный конкурс дизайна или выставка, а настоящие соревнования! Программа «Автобусной недели» включала ралли на дистанцию около 4000 километров, проверку динамики и эффективности подвески и тормозов, а также состязания на маневренность и точность вождения автобусов — своего рода автобусная «фигурка».

В Ниццу отправились три машины Львовского завода. Среди них были новейшая модель — междугородный ЛАЗ-699 «Украина» и два образца серийных туристских ЛАЗ-699А. Павловский завод направил свой новый автобус ПАЗ-665Т, а завод имени Лихачева — комфортабельный ЗИЛ-118 «Юность». Главный приз — приз президента Французской республики — по результатам туристического ралли был присужден советскому автобусу ЗИЛ-118. Призы оргкомитета Недели за последующие места также завоеваны советскими машинами «Украина», ЛАЗ-699А и ПАЗ-665Т, — писал руководитель советской делегации, председатель Федерации автомобильного спорта СССР Л. Афанасьев.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию уникальный советский автобус?

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Фото: ОАО «ПАЗ»