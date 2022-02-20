Не сегодня так завтра воздушные такси станут реальностью: первые мощные дроны уже летают над Сеулом.
Между тем, в СССР образца 60‑х годов летающий транспорт был в порядке вещей. В Москве Центральная вертолетная станция открылась 19 июля 1960 года на бывшем Центральном аэродроме имени Фрунзе. Отсюда по расписанию выполнялись пассажирские рейсы вертолетов Ми‑4П и Ми‑8П в аэропорты Внуково и Шереметьево. Время полета составляло по 15 минут.
Кроме того, вертолетным сообщением связаны между собой аэропорты Шереметьево и Внуково (20 минут), Внуково и Быково (25 минут). Цена билета составляла всего 1 руб. 50 коп. в одном направлении. Для детей от 5 до 12 лет — 75 коп. А за ребенка до 5 лет можно было не платить, как и за багаж до 20 кг. Стоимость проезда на легковом такси от Москвы до Шереметьево составляла около 5 рублей.
В итоге в 1971 году полеты прекратили из-за нерентабельности.
Аэротакси могут появиться в нашей стране уже через пару лет — согласно планам компании Hover (разрабатывает собственное аэротакси с 2019 года. Проект оценивается в 30 млн долларов), это должно произойти в 2023–2025 годах. Стоимость поездки составит примерно 200 рублей за километр, рассказал генеральный директор компании Hover Александр Атаманов.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?
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Фото: из архива автора