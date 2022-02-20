В 1960-х годах полет на вертолете из столицы до одного из московских аэропортов стоил для пассажира втрое дешевле, чем на обычном легковом такси.

Не сегодня так завтра воздушные такси станут реальностью: первые мощные дроны уже летают над Сеулом.

Между тем, в СССР образца 60‑х годов летающий транспорт был в порядке вещей. В Москве Центральная вертолетная станция открылась 19 июля 1960 года на бывшем Центральном аэродроме имени Фрунзе. Отсюда по расписанию выполнялись пассажирские рейсы вертолетов Ми‑4П и Ми‑8П в аэропорты Внуково и Шереметьево. Время полета составляло по 15 минут.

Кроме того, вертолетным сообщением связаны между собой аэропорты Шереметьево и Внуково (20 минут), Внуково и Быково (25 минут). Цена билета составляла всего 1 руб. 50 коп. в одном направлении. Для детей от 5 до 12 лет — 75 коп. А за ребенка до 5 лет можно было не платить, как и за багаж до 20 кг. Стоимость проезда на легковом такси от Москвы до Шереметьево составляла около 5 рублей.

В итоге в 1971 году полеты прекратили из-за нерентабельности.

Аэротакси могут появиться в нашей стране уже через пару лет — согласно планам компании Hover (разрабатывает собственное аэротакси с 2019 года. Проект оценивается в 30 млн долларов) , это должно произойти в 2023–2025 годах. Стоимость поездки составит примерно 200 рублей за километр, рассказал генеральный директор компании Hover Александр Атаманов.

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