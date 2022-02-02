5 причин купить кроссовер Haval Jolion (и две - еще подумать)

Haval Jolion бодро стартовал в прошлом году и уже метит в топ-25 самых продаваемых у нас моделей. Шансы попасть туда у китайского кроссовера велики: он и выглядит привлекательно, и снабжен современными агрегатами и системами. И цены на него заманчивые.
Современные турбомотор и робот
Если хочется кроссовер, но денег в обрез, Jolion — не лучший вариант. Creta, Kaptur и Arkana в «базе» имеют скромные атмосферники 1.6, а потому их стартовые цены ниже.
Haval предлагает свою модель исключительно с современным турбомотором 1.5. А вместо вариатора (на Renault) и классического автомата (на Hyundai) «китаец» использует робот с двумя сцеплениями.
Двигатель на версиях с передним приводом выдает 143 л.с., с полным — 150. И это не отличия в прошивках, а абсолютно разные агрегаты. У них даже рабочий объем на несколько «кубиков» отличается.
Расход примерно одинаковый — около 10 л/100 км в смешанном цикле. Динамика тоже — 9,8 с до сотни. Причем близкий по мощности турбомотор на соразмерных кроссоверах Volkswagen Taos и Skoda Karoq экономичнее и шустрее.
Просторный салон
Выполненная в современном минималистичном стиле приборная панель не «давит» на сидящих спереди. Просторно и водителю, и пассажиру.
По-настоящему вольготно можно расположиться на втором ряду. Такого простора нет даже в кроссоверах классом выше! Это особенно чувствуется по запасу места в коленях. Есть и все необходимые удобства, включая обогрев сидений (со средней комплектации Elite) и центральный подлокотник.
Но места по ширине для троих взрослых пассажиров впритык. Тут уже никакого чуда: если длину машины производители часто варьируют, то ширина всегда остается стандартной для сегмента. Впрочем, и тут у Хавейла есть преимущества перед конкурентами. У моноприводной версии ровный пол, а с трансмиссией 4WD появляется небольшой «горб». Среднему пассажиру ставить ноги удобно.
Хорошая отделка
В комплектациях Comfort и Elite на Джолионе стоят тканевые сиденья с обогревом. В максимальном исполнении Premium появляется кожаная отделка. Причем цвет можно выбрать: черный, светло-коричневый или бежевый. В сочетании с вставками на обивках дверей и приборной панели (на ней — еще и с узором!) салон выглядит богато для В-класса. А к светлой коже прилагается также прострочка контрастной бронзовой нитью.
Пластик хотя и жесткий, на вид очень достойного качества. «Сверчков» в новых машинах не наблюдается (проверено и на предсерийных экземплярах). И что особенно приятно — нет маркого и легко царапающегося черного «рояльного лака». Все декоративные вставки оформлены так, что и через годы эксплуатации у адекватного владельца будут выглядеть красиво.
Богатое оснащение
Еще в первые годы своего присутствия в России китайские марки предлагали больше оборудования, чем конкуренты за те же деньги. В базовом Джолионе за 1,4 млн рублей уже будут датчики света и дождя, центральный замок с пультом дистанционного управления, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, климат- и круиз-контроль, мультимедийная система с экраном диагональю 10 дюймов, обогрев передних сидений.
В максимальной комплектации появятся редкие для компактных кроссоверов адаптивный круиз-контроль с другими водительскими ассистентами, проекционный дисплей, не у всех имеющиеся автодоводчики на всех стеклах. Качество изображения с камеры заднего вида или кругового обзора (если установлена) потрясающее: у премиум-моделей такое не всегда увидишь.
Привлекательная цена
«База» оценивается в 1,4 млн рублей с механической коробкой и в 1,5 млн — с роботом. Соперники, на первый взгляд, дороже. Renault Kaptur стоит 1,25 и 1,38 млн соответственно, Arkana — 1,33 и 1,46 млн, Hyundai Creta — 1,3 и 1,36 млн. рублей. Однако укомплектованы они хуже, а под капотом — атмосферники 1.6 мощностью 114 сил у «французов» и 123-сильный у «корейца».
В топовых исполнениях расхождение уже в пользу Хавейла. Он по прайсу стоит максимум 1,89 млн, тогда как Arkana — 1,9 млн, Creta — 2,1 млн. Разница небольшая, но для кого-то и она может оказаться решающей.
И все же «китаец» небезупречен. Есть у Джолиона пара особенностей, которые могут подпортить позитивное впечатление.
Аккуратно с помощниками
Активный «круиз», системы поддержания дистанции и автоторможения на Джолионе работают без радара. Данные для них поставляет стереокамера на ветровом стекле. Пока погода хорошая, разницы в реализации нет.
Однако в темноте камера работает хуже. В дождь, снег и слякоть машина выдаст сообщение о неработоспособности электронных помощников. Если же они всё же активировались, будьте начеку: точность работы будет ниже, возможны ошибки. А это повышает риск аварии.
Перенастроить полный привод
Полноприводный Haval Jolion оснащен муфтой BorgWarner, также известной как Haldex пятого поколения. Она работает не столь четко, как, например, на машинах Volkswagen и Skoda.
В обычном и спортивном режимах движения поздно подключается вторая ось. Кроме того, Jolion демонстрирует склонность к заносу. При перестроениях через заснеженные колеи китайский кроссовер ведет себя неуверенно и гуляет по траектории.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Haval Jolion— стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
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Фото: «За рулем» и Haval