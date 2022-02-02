5 причин купить кроссовер Haval Jolion (и две - еще подумать)

Этого «китайца» можно рассмотреть как альтернативу топовым кроссоверам. Судя по количеству этих машин в потоке, так считают многие.

Haval Jolion бодро стартовал в прошлом году и уже метит в топ-25 самых продаваемых у нас моделей. Шансы попасть туда у китайского кроссовера велики: он и выглядит привлекательно, и снабжен современными агрегатами и системами. И цены на него заманчивые.

В профиль Jolion выглядит гармонично. А по простору в салоне складывается ощущение, что это растянутая версия кроссовера В-класса.

Современные турбомотор и робот

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Если хочется кроссовер, но денег в обрез, Jolion — не лучший вариант. Creta, Kaptur и Arkana в «базе» имеют скромные атмосферники 1.6, а потому их стартовые цены ниже.

Haval предлагает свою модель исключительно с современным турбомотором 1.5. А вместо вариатора (на Renault) и классического автомата (на Hyundai) «китаец» использует робот с двумя сцеплениями.

Двигатель на версиях с передним приводом выдает 143 л.с., с полным — 150. И это не отличия в прошивках, а абсолютно разные агрегаты. У них даже рабочий объем на несколько «кубиков» отличается.

Расход примерно одинаковый — около 10 л/100 км в смешанном цикле. Динамика тоже — 9,8 с до сотни. Причем близкий по мощности турбомотор на соразмерных кроссоверах Volkswagen Taos и Skoda Karoq экономичнее и шустрее.

Просторный салон

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Выполненная в современном минималистичном стиле приборная панель не «давит» на сидящих спереди. Просторно и водителю, и пассажиру.

По-настоящему вольготно можно расположиться на втором ряду. Такого простора нет даже в кроссоверах классом выше! Это особенно чувствуется по запасу места в коленях. Есть и все необходимые удобства, включая обогрев сидений (со средней комплектации Elite) и центральный подлокотник.

Но места по ширине для троих взрослых пассажиров впритык. Тут уже никакого чуда: если длину машины производители часто варьируют, то ширина всегда остается стандартной для сегмента. Впрочем, и тут у Хавейла есть преимущества перед конкурентами. У моноприводной версии ровный пол, а с трансмиссией 4WD появляется небольшой «горб». Среднему пассажиру ставить ноги удобно.

В топовых комплектациях встречается коричневый или бежевый салон: смотрится очень круто!

Хорошая отделка

В комплектациях Comfort и Elite на Джолионе стоят тканевые сиденья с обогревом. В максимальном исполнении Premium появляется кожаная отделка. Причем цвет можно выбрать: черный, светло-коричневый или бежевый. В сочетании с вставками на обивках дверей и приборной панели (на ней — еще и с узором!) салон выглядит богато для В-класса. А к светлой коже прилагается также прострочка контрастной бронзовой нитью.

Пластик хотя и жесткий, на вид очень достойного качества. «Сверчков» в новых машинах не наблюдается (проверено и на предсерийных экземплярах). И что особенно приятно — нет маркого и легко царапающегося черного «рояльного лака». Все декоративные вставки оформлены так, что и через годы эксплуатации у адекватного владельца будут выглядеть красиво.

Вряд ли кто-то сможет пожаловаться на тесноту на втором ряду. Сиденье не регулируется.

Богатое оснащение

Еще в первые годы своего присутствия в России китайские марки предлагали больше оборудования, чем конкуренты за те же деньги. В базовом Джолионе за 1,4 млн рублей уже будут датчики света и дождя, центральный замок с пультом дистанционного управления, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, климат- и круиз-контроль, мультимедийная система с экраном диагональю 10 дюймов, обогрев передних сидений.

В максимальной комплектации появятся редкие для компактных кроссоверов адаптивный круиз-контроль с другими водительскими ассистентами, проекционный дисплей, не у всех имеющиеся автодоводчики на всех стеклах. Качество изображения с камеры заднего вида или кругового обзора (если установлена) потрясающее: у премиум-моделей такое не всегда увидишь.

Комбинация приборов — цифровая во всех исполнениях. Читается неплохо, персонализация скромная. Меню медиасистемы хорошо структурировано. Картинка с камер — выше всяких похвал.

Привлекательная цена

«База» оценивается в 1,4 млн рублей с механической коробкой и в 1,5 млн — с роботом. Соперники, на первый взгляд, дороже. Renault Kaptur стоит 1,25 и 1,38 млн соответственно, Arkana — 1,33 и 1,46 млн, Hyundai Creta — 1,3 и 1,36 млн. рублей. Однако укомплектованы они хуже, а под капотом — атмосферники 1.6 мощностью 114 сил у «французов» и 123-сильный у «корейца».

В топовых исполнениях расхождение уже в пользу Хавейла. Он по прайсу стоит максимум 1,89 млн, тогда как Arkana — 1,9 млн, Creta — 2,1 млн. Разница небольшая, но для кого-то и она может оказаться решающей.

И все же «китаец» небезупречен. Есть у Джолиона пара особенностей, которые могут подпортить позитивное впечатление.

Аккуратно с помощниками

Активный «круиз», системы поддержания дистанции и автоторможения на Джолионе работают без радара. Данные для них поставляет стереокамера на ветровом стекле. Пока погода хорошая, разницы в реализации нет.

Однако в темноте камера работает хуже. В дождь, снег и слякоть машина выдаст сообщение о неработоспособности электронных помощников. Если же они всё же активировались, будьте начеку: точность работы будет ниже, возможны ошибки. А это повышает риск аварии.

Багажник по реальным замерам — меньше 300 л. Маловат для такого кроссовера!

Перенастроить полный привод

Полноприводный Haval Jolion оснащен муфтой BorgWarner, также известной как Haldex пятого поколения. Она работает не столь четко, как, например, на машинах Volkswagen и Skoda.

В обычном и спортивном режимах движения поздно подключается вторая ось. Кроме того, Jolion демонстрирует склонность к заносу. При перестроениях через заснеженные колеи китайский кроссовер ведет себя неуверенно и гуляет по траектории.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Haval Jolion— стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь .

Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX.

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Фото: «За рулем» и Haval