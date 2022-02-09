Правило номер 1: страховые компании себе в убыток работать не будут.

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По свежим данным, за год средняя стоимость страховки каско (от угона и ущерба) вместе с ценами на новые и подержанные автомобили выросла на треть, превысив 35 тыс. руб. В обозримой перспективе рост продолжится: в 2022 году участники рынка ожидают подорожания еще на 15–20%.

Неудивительно, что всё больше автолюбителей пытаются сэкономить на страховке. Один из доступных вариантов — купить не полноценный полис, а с франшизой. Только вот что это? И в чем подвох?

Собрали для вас главные вопросы и ответы, касающиеся франшизы в автостраховании.

Почему франшиза?

Слово «франшиза» означает, что полис обойдется покупателю дешевле, но часть убытка в таком случае страховой компании возмещать не придется. Иными словами, платишь меньше, но и риски частично принимаешь на себя .

Какие бывают франшизы?

Франшиза бывает условная, безусловная и динамическая. Звучит мудрено, хотя на самом деле ничего сложного.

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Условная франшиза означает, что если оценка ущерба в ДТП меньше, чем прописано в договоре (сумма франшизы), то страховая ничего не платит. А если больше, то выплата покроет всю сумму.

Безусловная франшиза позволяет получать только разницу между определенным договором порогом и нанесенным ущербом. Например, при пороге в 50 000 руб. и ущербе в 70 000 руб. автолюбитель получит 20 000 руб.

Наконец, динамическая франшиза — эта та же безусловная франшиза, но выплата полагается не с первого, а со второго или последующих страховых случаев. И каждый раз сумма, как правило, увеличивается.

Страховые компании могут комбинировать разные виды франшиз в коробочных продуктах: так появляются временные, агрегатные, исчезающие и другие франшизы. Суть не меняется: в обмен на скидку автовладелец отказывается от полного страхового покрытия.

А есть франшиза на ОСАГО?

В чистом виде нет, поскольку стоимость полиса определяется требованиями ЦБ РФ. Но в комбинированных полисах ОСАГО и каско, введение которых обсуждается страховым сообществом, допускается франшиза объемом до 20% от страховой суммы.

Комментарий эксперта

Сергей Захаров, директор по продажам финансовых услуг ГК ABTODOM:

— В настоящее время страховые компании не предлагают комбинированный полис по данным рискам. Это два разных полиса, которые могут быть оформлены как в одной СК, так и в разных — по желанию клиента.

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В чем выгода?

Главное — стоимость полиса существенно меньше. Для страхователей экономия на франшизе составляет от 20 до 70%.

Что насчет недостатков?

Конечно, главный подвох франшизы в автостраховании — только частичное покрытие ущерба. Скажем, при пороге в 20 000 руб. череда мелких аварий на сумму 10 000–15 000 руб. каждая съест всю выгоду.

Что по итогу?

Если вы аккуратный водитель, то франшиза действительно позволит сэкономить. Правда, мелкий ремонт придется взять на себя.

Начинающим автомобилистам этот вариант точно не подходит. Для начала получите опыт и стаж безаварийной езды, а уже потом присматривайтесь к франшизе.

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