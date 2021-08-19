7 способов сэкономить на ОСАГО (до 15–20% стоимости полиса!)

Цена «автогражданки» складывается из базового тарифа, умноженного на личные коэффициенты. Стоимость рассчитывается для каждого водителя персонально и зависит от его страховой истории.

Внимательно выбирайте страховую компанию

С 24 августа 2020 года страховые компании устанавливают размер базового тарифа индивидуально для каждого клиента (ст. 9 ч. 2 ФЗ-40). На основе базового тарифа рассчитывается полная стоимость полиса ОСАГО. И хотя тарифный «коридор» кажется довольно узким — от 2471 до 5436 рублей, итоговая стоимость полиса может отличаться в десятки раз.

Так, минимальная цена полиса для жителя Москвы составляет 1268 рублей (базовый тариф 2471 рублей, умноженный на коэффициенты КТ=1,9, КБМ=0,5, КМ=0,6, КО=1 и КВС=0,9).

Максимальная — 78 545 рублей (базовый тариф 5436 рублей, умноженный на коэффициенты КТ=1,9, КБМ=2,45, КМ=1,6, КО=1,94)!

Хорошая новость в том, что цены в разных страховых компанияхотличаются. И если в одной страховой компании вам насчитали внушительную сумму, не поленитесь обзвонить другие. Вполне возможно, что там вам предложат более низкий базовый тариф.

Как сэкономить на личных коэффициентах?

1. Не затягивайте с перерегистрацией машины при переезде

Самые высокие территориальные коэффициенты (КТ) — в городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и т.п.). Жителям области ОСАГО обходится заметно дешевле, несмотря на то, что на деле большинство из них эксплуатируют машину в мегаполисе — каждый день ездят в город на работу и с работы.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Так, для жителя Москвы территориальный коэффициент составляет 1,99, для обитателя поселка всего в паре км от городской черты — 1,63.

В регионах разница еще заметнее: оренбуржцу насчитают коэффициент 1,63, жителю области — 0,82.

Поэтому, если решили купить квартиру побольше в области — не откладывайте и перерегистрацию машины.

Некоторые жители больших городов с целью экономии оформляют машину на родственника — например, на дедушку, зарегистрированного в области. Принимая такое решение, учитывайте риски. Например, если пожилой родственник скончается, доверенность аннулируется, и вы не сможете пользоваться автомобилем. Получить машину обратно удастся лишь через полгода, вступив в наследство. Если, конечно, не придется вести за машину бой с другими наследниками.

2. Не ездите зимой — требуйте скидку

Коэффициент сезонности (КС) начинает снижаться, если эксплуатируете машину 9 месяцев в году и меньше. Если машина нужна вам только для поездок летом на дачу — можно сэкономить аж до 50% стоимости автогражданки (КС = 0,5 при использовании машины 3 месяца в году). Если машина стоит в гараже с ноября по март — удастся снизить стоимость ОСАГО почти на 20%.

3. Не оформляйте мелкие аварии

Материалы по теме У пострадавшего нет ОСАГО? Страховщик все равно заплатит

КБМ (бонус-малус) — по сути, скидка за безаварийную езду. При первой покупке полиса ОСАГО водителю присваивается КБМ = 1 (примем его за 100%). За год не произошло ни одного ДТП по вашей вине? В следующий раз коэффициент снизится на 0,05 (5%). Соответственно уменьшится и стоимость автогражданки. Чем больше лет безаварийной езды, тем дешевле будет обходиться полис ОСАГО.

Поэтому многие водители стараются не оформлять мелкие аварии как ДТП. Проще и дешевле заплатить соседу за царапину на месте, чем потом несколько лет переплачивать за страховку.

Важно: регулярно проверяйте свой КБМ в базе РСА (Российского союза страховщиков).

Иногда при перерасчете возникают ошибки: например, если вы меняли паспорт или ВУ, если у вас несколько полисов ОСАГО или страховой агент допустил ошибку.

Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие»

Мнение эксперта

Нарушаете ПДД? ОСАГО обойдется дороже

— Для ряда водителей точечно — при наличии в компании соответствующей информации — учитываются грубые нарушения ПДД (вождение транспортного средства в нетрезвом виде, превышение скоростного режима более 60 км/час, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора). Аккуратные и безаварийные водители платят за ОСАГО в среднем на 15% меньше по сравнению с неосторожными автолюбителями.

4. Не тяните с получением прав

Коэффициент возраст-стаж (КВС) увязывают со временем получения прав, а не с началом вождения.

Так что, если вы планируете купить машину через два года, получайте права сейчас. Эти два года войдут в стаж — даже если вы ни разу не сели за руль.

Материалы по теме Какое повреждение чаще всего рискует получить ваша машина

5. Не покупайте открытый полис без необходимости

При «открытой» страховке КБМ в случае безаварийной езды уменьшается лишь для владельца автомобиля.

Если же в ОСАГО вписано ограниченное число водителей (например, члены вашей семьи), то КБМ будет уменьшаться у всех. Даже если львиную долю времени за рулем проводите вы.

Мнение эксперта

Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие»

Полис без ограничений оформлять невыгодно

— Коэффициент за возраст и стаж водителя даже при самых минимальных показателях (возраст/стаж) меньше, чем при условии «без ограничений» (разница составляет 1%). Соответственно, 40-летнему водителю, имеющему большой стаж безаварийной езды, выгоднее вписать в полис 20-летнего сына-начинающего водителя, чем оформлять «открытый» полис.

Сергей Скоморохин, исполнительный директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование»

Мнение эксперта

Открытый полис невыгоден, но удобен

— Дешевле будет вписать неопытного водителя в том случае, если его история не сопровождается ДТП по его вине. Но в открытой страховке есть свои плюсы — можно в любой момент допустить за руль любого водителя.

6. Оформляйте полис заранее

Это может быть дополнительным тарифным фактором — тем условием, которое повлияет на снижение стоимости ОСАГО. Так что если придете оформлять новый полис за 30–40 дней до окончания срока действия старого, вполне вероятно, получите скидку.

7. Гасите вовремя кредиты

Сейчас страховщик для определения тарифа по полису ОСАГО вправе учитывать любые факторы, не запрещенные указанием Банка России. Такими факторами могут быть, например, кредитная история, история страхования клиента в компании, разница между датами заключения и датой начала срока по полису.

Отвечает эксперт

Сотрудник ГИБДД требует распечатанный полис е-ОСАГО. Это законно?

Сергей Скоморохин, исполнительный директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование»:





— Достаточно показать фото копии полиса со своего смартфона. У ГИБДД есть возможность в режиме онлайн обращаться в АИС ОСАГО (информационная система по ОСАГО), в которой можно проверить действие договора Е-ОСАГО и его условия.

Как проверить полис ОСАГО на месте ДТП, узнайте тут.

Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях. Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!

Автонабор под брендом «За рулем» на любой вкус: самые популярные составы наборов, а теперь вы и сами сможете собрать набор по своим требованиям!

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: depositphotos и «За рулем»