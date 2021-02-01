ОСАГО 2021: как бы подешевле?

Тарифы обязательной «автогражданки» ушли в свободное плавание. Чтобы не переплатить за полис, надо изучать предложения всех страховых компаний. И почаще проверять штрафы.

Почему изменили? — Да все были недовольны!

С момента своего появления ОСАГО стало головной болью для государства. Эту систему страхования, зарегулированную с самого начала, постоянно сотрясали скандалы. Самым частым явлением была недоплата со стороны страховых компаний, разница в выплате и реальном размере ущерба в наиболее скандальных случаях доходила до 100 раз !

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Меняться ОСАГО начало с момента эпохального решения Верховного суда, когда на этот вид страхования начал распространяться закон о защите прав потребителей (ЗоЗПП). С одной стороны это дало возможность бороться с недоплатами, с другой — породило явление так называемых автоюристов, которые «выкупали» ДТП у потерпевшего, а далее через суд взыскивали стоимость ущерба и штраф по ЗоЗПП. Дошло до того, что через суд начало урегулироваться каждое четвертое ДТП.

В общем, из крайне зарегулированного продукта, который было сложно назвать страховым, ОСАГО попытались превратить в современный и удобный сервис — помощник, а не враг водителя.

Что изменилось

В 2020 году в ОСАГО произошли очень важные изменения, которые можно назвать одним словом: персонализация.

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Вообще, страхование — это область, где страховая премия (стоимость полиса) всегда рассчитывается индивидуально для каждого страхователя. Так было всегда, и только в ОСАГО депутатами была придумана формула расчета страхового тарифа, которая была жестко прописана в федеральном законе. Потом Центральный банк ввел понятие «тарифного коридора», которое устанавливало минимальную и максимальную базовую ставку страхового тарифа, но сама ставка устанавливалась страховой компанией единой для региона. И вот в конце августа 2020 года страховым компаниям разрешили устанавливать базовую ставку персонально для каждого страхователя (ст. 9 ч. 2 ФЗ‑40) .

Сколько-сколько?

По сути, теперь каждый покупатель полиса ОСАГО в зависимости от своей страховой истории получает индивидуальный расчет цены, который действует только для него и ни для кого больше . Например, минимальная цена полиса рассчитывается из базового тарифа 2471 рубль и с коэффициентами КТ=1.9, КБМ=0.5, КМ=0.6, КО=1 и КВС=0,9: для Москвы минимальная цена составляет всего 1268 рублей. Максимальная же цена ОСАГО для жителя Москвы (физического лица) может достигать умопомрачительной суммы в 78 545 рублей (ТБ=5436 рублей, КТ=1.9, КБМ=2.45, КМ=1.6, КО=1.94). Для автомобилей такси разброс цены на полис еще больше: от 1476 рублей до 138 986 рублей!

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Страховая компания будет индивидуально определять стоимость полиса конкретно для вас в зависимости от вашей истории ДТП, грубых нарушений ПДД, таких как езда в нетрезвом виде, а также иных факторов, которые страховая компания сочтет нужным использовать при расчете цены. Но, если вдруг вас не устроила цена в вашей привычной страховой компании, не спешите идти в кассу — просто зайдите на сайт другого страховщика. Может так оказаться, что он предложит именно вам лучшие условия страхования. Сто­имость вашего полиса будет плавать от компании к компании!

Ездить без ОСАГО станет дорого: в этом году заработают камеры, которые будут проверять наличие полиса. Штраф — 800 рублей.

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Если в 2021 году вы станете виновником ДТП и у вас на момент аварии не окажется действующей диагностической карты (техосмотра), ваша страховая компания сначала выплатит ущерб потерпевшему, но сумму ущерба потом взыщет с вас через суд. Саму же диагностическую карту, если вы её «купили» в интернете, могут дистанционно и неожиданно для вас аннулировать без предупреждения. Мой совет: периодически проверяйте актуальность диагностической карты на сайте ЕАИСТО, чтобы не оказаться в идиотской ситуации. ОСАГО теперь работает только в связке с диагностической картой, и никак иначе.

А сэкономить можно?

Да. Рассчитывайте тариф на ОСАГО сразу в нескольких страховых, не выезжайте на дороги без действующего полиса и проходите техосмотр своевременно и согласно ­действующей процедуре. Так будет дешевле и спокойнее.