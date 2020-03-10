В России заработал двойной полис для ОСАГО и каско — журнал За рулем

В России заработал двойной полис для ОСАГО и каско

Новый формат полиса ОСАГО предусматривает внесение информации по каско на обратную сторону документа.

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В России начал действовать новый формат полиса ОСАГО. Согласно указанию Банка России, теперь водители могут вносить информацию о договоре каско на обратную сторону полиса обязательного автострахования гражданской ответственности. Гибридный документ будет функционировать и в электронной форме. Он должен включать риски утраты или повреждения автомобиля. В нем может быть предусмотрена франшиза до 20% от страховой суммы.

Предполагается, что такие меры сделают заключение договора каско более удобным и для страховых компаний, и для их клиентов, отмечает ТАСС. Теперь автовладельцы получили возможность использовать один полис вместо двух.

Сроки действия договоров в этом двойном полисе должны будут совпадать. Если договор ОСАГО прекращает действие, становится недействительным и полис каско. При этом допускается возможность расторжения каско при сохранении действия полиса ОСАГО.

Фото: ТАСС
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