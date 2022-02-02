Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — журнал За рулем

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Когда возить приходится много - какую машину вы предпочли бы?

Ответив на этот интересный вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы можете выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2022

Класс коммерческих автомобилей в этом году представлен четырьмя интересными новинками — двумя пикапами, которые годятся и на роль семейного автомобиля, а также двумя грузовичками.

Пикапы приехали к нам из Азии — один из Японии (Isuzu D-Max), а другой из Китая (Great Wall Poer). Кстати, на базе японского пикапа есть и внедорожник Mu-X, который поступит в продажу в марте и станет участником Гран-при «За рулем» следующего года.

Что касается грузовичков, то один из них — наша отечественная ГАЗель НН, а другой — китайский бескапотный JAC N25/N35. Оба — настоящие работяги, востребованные и способные на трудовые подвиги.

Выбрать победителя в этом классе непросто — все зависит от того, для какой работы нужен автомобиль, но наши читатели с этим обязательно справятся.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva.

Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?

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Какой автомобиль, на ваш взгляд, достоин премии «За рулем»? Китайский пикап зарекомендовавшего себя производителя или японский, отличающийся большей мощностью двигателя? А может, лучшим выбором будут грузовички, способные перевозить больше груза? Но и тут вопрос — выбрать ли российскую ГАЗель НН или китайские JAC N25/N35?

Давайте выясним, какой из появившихся в 2021 году коммерческих автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем»! Ниже вы найдете короткий опрос: выберите своего фаворита и узнайте, сколько читателей разделяют ваше мнение.

Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?ГАЗель НН, грузовик, 122–150 л.с., задний привод
ГАЗель НН, грузовик, 122–150 л.с., задний привод

Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?Great Wall Poer, пикап, 150 л.с., полный привод
Great Wall Poer, пикап, 150 л.с., полный привод

Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?Isuzu D‑Max, пикап, 190 л.с., полный привод
Isuzu D‑Max, пикап, 190 л.с., полный привод

Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?JAC N25/N35, грузовик, 129 л.с., задний привод
JAC N25/N35, грузовик, 129 л.с., задний привод

И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива. Гран-при

Фото: компании-производители

Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?

Ответив на этот интересный вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы можете выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311308Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311304Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311305Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311306Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311307Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?
Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?

Ответив на этот интересный вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы можете выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311307Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311304Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311305Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311306Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы? — фото 1311308Когда возить приходится много — какую машину вы предпочли бы?

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