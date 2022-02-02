Когда возить приходится много - какую машину вы предпочли бы?

Класс коммерческих автомобилей в этом году представлен четырьмя интересными новинками — двумя пикапами, которые годятся и на роль семейного автомобиля, а также двумя грузовичками.
Пикапы приехали к нам из Азии — один из Японии (Isuzu D-Max), а другой из Китая (Great Wall Poer). Кстати, на базе японского пикапа есть и внедорожник Mu-X, который поступит в продажу в марте и станет участником Гран-при «За рулем» следующего года.
Что касается грузовичков, то один из них — наша отечественная ГАЗель НН, а другой — китайский бескапотный JAC N25/N35. Оба — настоящие работяги, востребованные и способные на трудовые подвиги.
Выбрать победителя в этом классе непросто — все зависит от того, для какой работы нужен автомобиль, но наши читатели с этим обязательно справятся.
Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva.
Какой автомобиль, на ваш взгляд, достоин премии «За рулем»? Китайский пикап зарекомендовавшего себя производителя или японский, отличающийся большей мощностью двигателя? А может, лучшим выбором будут грузовички, способные перевозить больше груза? Но и тут вопрос — выбрать ли российскую ГАЗель НН или китайские JAC N25/N35?
Давайте выясним, какой из появившихся в 2021 году коммерческих автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем»! Ниже вы найдете короткий опрос: выберите своего фаворита и узнайте, сколько читателей разделяют ваше мнение.
И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
Фото: компании-производители