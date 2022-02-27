Как подсветить бардачок (и не только) — журнал За рулем

Как подсветить бардачок (и не только)

Решение читателя «За рулем» элементарное и универсальное.

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В кроссовере Тoyota RAV4 (2013–2018 г.) отсутствует освещение перчаточного ящика. Вышел из положения, заказав в интернете плоский фонарь-ночник на батарейках с датчиком движения и магнитным креплением.

Закрепил его в верхнем углу левой торцевой панели ящика. Теперь при открывании свет автоматически включается. Фонарь с магнитного крепления можно снять и использовать для подсветки в других местах.

В. Поль, Челябинская область

Как подсветить бардачок (и не только)

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.



Фото: В. Поль

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