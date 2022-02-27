Как подсветить бардачок (и не только)

Решение читателя «За рулем» элементарное и универсальное.

В кроссовере Тoyota RAV4 (2013–2018 г.) отсутствует освещение перчаточного ящика. Вышел из положения, заказав в интернете плоский фонарь-ночник на батарейках с датчиком движения и магнитным креплением.

Закрепил его в верхнем углу левой торцевой панели ящика. Теперь при открывании свет автоматически включается. Фонарь с магнитного крепления можно снять и использовать для подсветки в других местах.

В. Поль, Челябинская область

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.