Как подсветить бардачок (и не только)

В кроссовере Тoyota RAV4 (2013–2018 г.) отсутствует освещение перчаточного ящика. Вышел из положения, заказав в интернете плоский фонарь-ночник на батарейках с датчиком движения и магнитным креплением.
Закрепил его в верхнем углу левой торцевой панели ящика. Теперь при открывании свет автоматически включается. Фонарь с магнитного крепления можно снять и использовать для подсветки в других местах.
В. Поль, Челябинская область
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Фото: В. Поль