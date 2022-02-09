Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)

Сегодня голосуем за выделенные в отдельный класс вэны, ориентированные на частную эксплуатацию. Выбираем понравившийся, заполняем анкету - и участвуем в розыгрыше трех внедорожников Niva.

Все меньше времени остается до финала самой престижной автомобильной премии в России — Гран-при «За рулем». Совсем скоро вы, наши читатели, определите лучших новичков на автомобильном рынке России. Считаем это справедливым: лучшие авто выбирают потенциальные покупатели!

Как вы уже, возможно, знаете, в нынешнем голосовании номинанты разбиты на 11 классов, и мы предлагаем выбрать лучшего в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

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САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки 2021 года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel! Розыгрыш машин — уже 10 марта 2022 года.

Теперь — к правилам. В Гран-при «За рулем» участвуют только машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Сегодня — семейные автомобили. Три из них, по сути, близнецы и идут одной строкой: к компактвэну Citroen Berlingo Multispace мы добавляем Opel Combo Life и Peugeot Partner Crossway. Volkswagen Caddy традиционно являет этому клану достойную альтернативу. А Kia Carnival олицетворяет редкий ныне пример крупного минивэна, заточенного под частное использование. Хотя в жизни он, как и обещалось, действительно очень похож на кроссовер. Кстати, привод у всех новинок этого сегмента — исключительно передний.

Citroen Berlingo Multispace, компактвэн, 90–115 л.с. Volkswagen Caddy, компактвэн, 110 л.с.

Kia Carnival, минивэн, 199–249 л.с.

В размещенном ниже опросе указывайте своего фаворита и тут же смотрите, как отвечали другие. Так мы сразу узнаем, сколько поклонников у каждой из машин и какие из конкурсантов претендуют на победу.

А дальше (это важно!) проходите по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получайте шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.