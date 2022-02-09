Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — журнал За рулем

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Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)

Сегодня голосуем за выделенные в отдельный класс вэны, ориентированные на частную эксплуатацию. Выбираем понравившийся, заполняем анкету - и участвуем в розыгрыше трех внедорожников Niva.

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2022

Все меньше времени остается до финала самой престижной автомобильной премии в России — Гран-при «За рулем». Совсем скоро вы, наши читатели, определите лучших новичков на автомобильном рынке России. Считаем это справедливым: лучшие авто выбирают потенциальные покупатели!

Как вы уже, возможно, знаете, в нынешнем голосовании номинанты разбиты на 11 классов, и мы предлагаем выбрать лучшего в каждом из них. Заполнить анкету голосования можно здесь. Гран-при Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)

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Гран-при 2021: Мы подарили читателям три внедорожника Lada Niva Travel

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки 2021 года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada: Niva Legend, Niva Legend Bronto и Niva Travel! Розыгрыш машин — уже 10 марта 2022 года.

Теперь — к правилам. В Гран-при «За рулем» участвуют только машины, которые появились в 2021 году или сменили поколение.

Сегодня — семейные автомобили. Три из них, по сути, близнецы и идут одной строкой: к компактвэну Citroen Berlingo Multispace мы добавляем Opel Combo Life и Peugeot Partner Crossway. Volkswagen Caddy традиционно являет этому клану достойную альтернативу. А Kia Carnival олицетворяет редкий ныне пример крупного минивэна, заточенного под частное использование. Хотя в жизни он, как и обещалось, действительно очень похож на кроссовер. Кстати, привод у всех новинок этого сегмента — исключительно передний.

Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)Citroen Berlingo Multispace, компактвэн, 90–115 л.с.
Citroen Berlingo Multispace, компактвэн, 90–115 л.с.

Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)Volkswagen Caddy, компактвэн, 110 л.с.
Volkswagen Caddy, компактвэн, 110 л.с.

Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)Kia Carnival, минивэн, 199–249 л.с.
Kia Carnival, минивэн, 199–249 л.с.

Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)

В размещенном ниже опросе указывайте своего фаворита и тут же смотрите, как отвечали другие. Так мы сразу узнаем, сколько поклонников у каждой из машин и какие из конкурсантов претендуют на победу.

А дальше (это важно!) проходите по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получайте шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива. Гран-при

Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)

Сегодня голосуем за выделенные в отдельный класс вэны, ориентированные на частную эксплуатацию. Выбираем понравившийся, заполняем анкету — и участвуем в розыгрыше трех внедорожников Niva.

Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312676Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312679Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312675Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312680Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312683Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)
Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)

Сегодня голосуем за выделенные в отдельный класс вэны, ориентированные на частную эксплуатацию. Выбираем понравившийся, заполняем анкету — и участвуем в розыгрыше трех внедорожников Niva.

Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312676Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312683Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312680Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312679Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!) — фото 1312675Выбираем авто для большой семьи (это шанс выиграть Ниву!)

Лучший семейный автомобиль — это...

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