Немецкий премиум-кроссовер с пробегом: какие проблемы?

Audi Q3 делит платформу с Тигуаном — силовые агрегаты те же, шасси отличаются в мелочах. При этом кроссовер Audi чуть шире, но короче и ниже, что пагубно отразилось на полезном пространстве салона.
Рестайлинг (2015) носил скорее символический характер — слегка освежили «лицо».
Достоинства
- Отличные ездовые качества.
- Высокий комфорт, прекрасная шумоизоляция.
- Кузов хорошо сопротивляется коррозии.
Недостатки
- Некроссоверный клиренс 170 мм.
- Нет атмосферного мотора и обычного гидроавтомата.
- Быстрое обесценивание на вторичке.
Моторы
Все двигатели чрезвычайно чувствительны к качеству топлива и масла.
Базовым был 2.0 TFSI (в трех версиях мощности — 170, 180, 211 л.с.) и до выхода третьего поколения (2014) имел крайне скверный нрав. В итоге нескольких модернизаций быстрое растяжение цепи ГРМ, трещины впускного коллектора и дикий масложор перестали носить массовый характер. Но больные места остались: клинит балансировочные валы, быстро изнашиваются элементы привода ГРМ и опоры распредвалов, нестабилен ресурс ТНВД и термостатов, течет масло, засоряется клапан EGR. При тщательном уходе и оперативном ремонте мотор, тем не менее, 300 тысяч км выдерживает. Однако ценят его не за надежность и ресурс, а за хорошую тягу, экономичность и ремонтопригодность.
Младшенький 1.4 TFSI (150 л.с.) появился в 2014 году — уже после череды модернизаций, боровшихся со схожим набором недугов, включая ремень ГРМ вместо хлипкой цепи. В такой конфигурации 1.4 считается более предпочтительным, чем 2.0. Неплох и дизель 2.0, но крайне редок.
Масло во всех моторах лучше менять вдвое чаще, чем предписывает регламент: каждые 7–8 тысяч км.
Коробки передач
Надежная и живучая механическая коробка столь же редка, как дизель, — у покупателей новых Q3 не пользовалась спросом. Хотя при желании ее можно найти и в версии 1.4 с передним приводом, и в 2.0 с полным.
Всё остальное — роботы DSG с «мокрыми» сцеплениями: DQ250 или более выносливый DQ500, способный переваривать момент намного больший, чем выдает мотор 2.0. При разумных режимах эксплуатации и планомерном уходе обе коробки живут не менее 200 тысяч км.
Машины с гидроавтоматом Aisin официально у нас не продавали: они попадали в единичных экземплярах из Америки.
До рестайлинга в трансмиссии применяли муфту Haldex четвертого поколения, после рестайлинга — пятого. Обе достаточно надежны, но у пятой быстрее развивается износ, нередко на небольших пробегах муфта начинает срабатывать жестче и с задержками. Масло с промывкой сетки-фильтра рекомендуют менять каждые 20–30 тысяч км.
Эксплуатационные болячки
- Ходовая очень крепкая. До 100 тысяч км замены могут потребовать разве что стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники и, может быть, передние сайлентблоки.
- Много нареканий к глючащей электронике: отказывают система start/stop (обычно на светофоре), системы обогрева, климатическая установка. Довольно быстро закисают контакты парктроника и различных датчиков. Часто выходит из строя привод лючка топливного бака (проблема решена после 2016 года) — лечится только заменой замка.
- Гудящий вентилятор печки — дело житейское, надо смазать.
Euro NCAP (2011) — пять звезд; водитель/пассажир — 94%; ребенок — 85%; пешеход — 52%; системы содействия безопасности — 86%.
Самое массовое предложение на вторичке: Q3 2.0 DSG 4×4
Оптимальный выбор: Q3 1.4 МКП 4×2
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Фото: Audi