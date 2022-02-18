Немецкий премиум-кроссовер с пробегом: какие проблемы?

Список недостатков у Audi Q3 - примерно как у Тигуана. Но на вторичке Ауди дороже Фольксвагена на 200-300 тысяч рублей. За что доплачиваем?

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Audi Q3 делит платформу с Тигуаном — силовые агрегаты те же, шасси отличаются в мелочах. При этом кроссовер Audi чуть шире, но короче и ниже, что пагубно отразилось на полезном пространстве салона.

Рестайлинг (2015) носил скорее символический характер — слегка освежили «лицо».

Audi Q3

Достоинства

Отличные ездовые качества.

Высокий комфорт, прекрасная шумоизоляция.

Кузов хорошо сопротивляется ­коррозии.

Передняя панель выглядит богаче и солиднее, чем у Тигуана. Набор материалов получше. Но по функционалу значительного преимущества нет.

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Недостатки

Некроссоверный клиренс 170 мм.

Нет атмосферного мотора и обычного гидроавтомата.

Быстрое обесценивание на вторичке.

Моторы

Все двигатели чрезвычайно чувствительны к качеству топлива и масла.

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Базовым был 2.0 TFSI (в трех версиях мощности — 170, 180, 211 л.с.) и до выхода третьего поколения (2014) имел крайне скверный нрав. В итоге нескольких модернизаций быстрое растяжение цепи ГРМ, трещины впускного коллектора и дикий масложор перестали носить массовый характер. Но больные места остались: клинит балансировочные валы, быстро изнашиваются элементы привода ГРМ и опоры распредвалов, нестабилен ресурс ТНВД и термостатов, течет масло, засоряется клапан EGR. При тщательном уходе и оперативном ремонте мотор, тем не менее, 300 тысяч км выдерживает. Однако ценят его не за надежность и ресурс, а за хорошую тягу, экономичность и ремонтопригодность.

Младшенький 1.4 TFSI (150 л.с.) появился в 2014 году — уже после череды модернизаций, боровшихся со схожим набором недугов, включая ремень ГРМ вместо хлипкой цепи. В такой конфигурации 1.4 считается более предпочтительным, чем 2.0. Неплох и дизель 2.0, но крайне редок.

Масло во всех моторах лучше менять вдвое чаще, чем предписывает регламент: каждые 7–8 тысяч км.

Коробки передач

Надежная и живучая механическая коробка столь же редка, как дизель, — у покупателей новых Q3 не пользовалась спросом. Хотя при желании ее можно найти и в версии 1.4 с передним приводом, и в 2.0 с полным.

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Всё остальное — роботы DSG с «мокрыми» сцеплениями: DQ250 или более выносливый DQ500, способный переваривать момент намного больший, чем выдает мотор 2.0. При разумных режимах эксплуатации и планомерном уходе обе коробки живут не менее 200 тысяч км.

Машины с гидроавтоматом Aisin официально у нас не продавали: они попадали в единичных экземплярах из Америки.

До рестайлинга в трансмиссии применяли муфту Haldex четвертого поколения, после рестайлинга — пятого. Обе достаточно надежны, но у пятой быстрее развивается износ, нередко на небольших пробегах муфта начинает срабатывать жестче и с задержками. Масло с промывкой сетки-фильтра рекомендуют менять каждые 20–30 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

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Ходовая очень крепкая. До 100 тысяч км замены могут потребовать разве что стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники и, может быть, передние сайлентблоки.

Много нареканий к глючащей электронике: отказывают система start/stop (обычно на светофоре), системы обогрева, климатическая установка. Довольно быстро закисают контакты парктроника и различных датчиков. Часто выходит из строя привод лючка топливного бака (проблема решена после 2016 года) — лечится только заменой замка.

Гудящий вентилятор печки — дело житейское, надо смазать.

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Euro NCAP (2011) — пять звезд; водитель/пассажир — 94%; ребенок — 85%; пешеход — 52%; системы содействия безопасности — 86%.

Самое массовое предложение на вторичке: Q3 2.0 DSG 4×4

Оптимальный выбор: Q3 1.4 МКП 4×2

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