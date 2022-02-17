Еще одна новинка MAN: спортфургон Lion S — журнал За рулем

Еще одна новинка MAN: спортфургон Lion S

Европейские производители легких коммерческих автомобилей периодически развлекаются, выпуская «оспортивленные» версии своих машин. И вот самый свежий пример.

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Фургону MAN TGE в серии Lion S добавили стальную вставку на переднем бампере, красные акценты по всему кузову, мощные подножки, спойлер над задними дверями и черные литые диски.

Красные вставки в изобилии представлены и в салоне: на кожаных сиденьях, руле, приборной панели. В оснащение включили подсветку зоны ног и карманов в дверях.

Силовые установки у серии Lion S такие же, как у остальных MAN TGE. Покупатель также может выбирать размеры кузова.

Еще одна новинка MAN: спортфургон Lion S

Еще одна новинка MAN: спортфургон Lion S

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Машина стала первым продуктом нового подразделения MAN Individual. Его открыли в Польше, в 50 км от завода, где делают массовые версии TGE. Около 40 человек переделывают готовые фургоны и автобусы под требования конкретных заказчиков: говорят, спрос есть.

Популярный в Европе фургон Volkswagen Transporter тоже имеет «приспортивленную» и «спортивную» версии. Исполнение T6.1 Sportline снабжено 18-дюймовыми колесами особого дизайна, отличается красной полоской на бампере, заниженной на 30 мм подвеской и спойлером на крыше. Модификация Sportline Black Edition, помимо внешних отличий (матовые черные боковины и черные колесные диски), располагает улучшенной навигационной системой и настройками подвески. Что касается мощности, то тут ничего не изменилось — Sportline поставляется со стандартным 2,0-литровым двигателем в 201 л.с. и 7-ступенчатой DSG.

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    • Фото: MAN Individual

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