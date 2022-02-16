За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — журнал За рулем

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?

Ответив на этот интересный вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы можете выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2022

Класс электромобилей в этом году представлен четырьмя эффектными новинками — кроссовером, кросс-купе, лифтбеком и универсалом. Выбор весьма и весьма разнообразен, и все новинки — от именитых брендов: Audi, BMW, MercedesBenz и Porsche.

Audi представила эффектный купе-кроссовер e-tron Sportback, BMW — практичный кроссовер iX, MercedesBenz начал продажи в России стильного лифрбека EQS, который понравится творческим людям, а Porsche — Taycan Cross Turismo. Все эти электромобили имеют полный привод и огромный запас мощности.

Выбрать лучший электромобиль в этом году не просто, и дело не только в том, что все они в разных кузовах. Все они — представители премиальных немецких брендов, инженеры которых педантичны и внимательны к деталям. То есть каких-то минусов у машин не найти. Но мы знаем, что наши читатели с этим обязательно справятся и назовут лучшего.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva.

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?

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Так какой электромобиль, на ваш взгляд, достоин премии «За рулем»? Практичный BMW iX или более эффектный благодаря покатой крыше и доступный по цене Audi e-tron Sportback? А может электромобилю лучше не быть кроссовером, высокий кузов которого увеличивает сопротивление встречного воздуха и снижает запас хода? Тогда стоит присмотреться к лифтбеку MercedesBenz EQS, который внешне похож на четырехдверное купе, или отдать предпочтение Porsche Taycan Cross Turismo — его спортивности и практичности кузова универсал. Как вы считаете?

Давайте выясним, какой из появившихся в 2021 году электромобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем»! Ниже вы найдете короткий опрос: выберите своего фаворита и узнайте, сколько читателей разделяют ваше мнение.

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?Audi e‑tron Sportback, купе-кроссовер, 408 л.с., полный привод
Audi e‑tron Sportback, купе-кроссовер, 408 л.с., полный привод

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?BMW iX, универсал, 523 л.с., полный привод
BMW iX, универсал, 523 л.с., полный привод

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?Mercedes-Benz EQS, лифтбек, 523 л.с., полный привод
Mercedes-Benz EQS, лифтбек, 523 л.с., полный привод

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?Porsche Taycan Cross Turismo, универсал, 476–761 л.с., полный привод
Porsche Taycan Cross Turismo, универсал, 476–761 л.с., полный привод

И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива. Гран-при

Фото: компании-производители

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?

Ответив на этот интересный вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы можете выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314556За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314557За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314553За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314554За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314555За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?
За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?

Ответив на этот интересный вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы можете выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314557За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314555За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314554За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314553За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться? — фото 1314556За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?

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