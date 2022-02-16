За рулем какого электромобиля вы хотели бы оказаться?

Ответив на этот интересный вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы можете выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel!

Класс электромобилей в этом году представлен четырьмя эффектными новинками — кроссовером, кросс-купе, лифтбеком и универсалом. Выбор весьма и весьма разнообразен, и все новинки — от именитых брендов: Audi, BMW, Mercedes—Benz и Porsche.

Audi представила эффектный купе-кроссовер e-tron Sportback, BMW — практичный кроссовер iX, Mercedes—Benz начал продажи в России стильного лифрбека EQS, который понравится творческим людям, а Porsche — Taycan Cross Turismo. Все эти электромобили имеют полный привод и огромный запас мощности.

Выбрать лучший электромобиль в этом году не просто, и дело не только в том, что все они в разных кузовах. Все они — представители премиальных немецких брендов, инженеры которых педантичны и внимательны к деталям. То есть каких-то минусов у машин не найти. Но мы знаем, что наши читатели с этим обязательно справятся и назовут лучшего.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь. Голосование продлится до 28 февраля 2022 года.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех внедорожников Lada Niva .

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Так какой электромобиль, на ваш взгляд, достоин премии «За рулем»? Практичный BMW iX или более эффектный благодаря покатой крыше и доступный по цене Audi e-tron Sportback? А может электромобилю лучше не быть кроссовером, высокий кузов которого увеличивает сопротивление встречного воздуха и снижает запас хода? Тогда стоит присмотреться к лифтбеку Mercedes—Benz EQS, который внешне похож на четырехдверное купе, или отдать предпочтение Porsche Taycan Cross Turismo — его спортивности и практичности кузова универсал. Как вы считаете?

Давайте выясним, какой из появившихся в 2021 году электромобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем»! Ниже вы найдете короткий опрос: выберите своего фаворита и узнайте, сколько читателей разделяют ваше мнение.

Audi e‑tron Sportback, купе-кроссовер, 408 л.с., полный привод BMW iX, универсал, 523 л.с., полный привод

Mercedes-Benz EQS, лифтбек, 523 л.с., полный привод Porsche Taycan Cross Turismo, универсал, 476–761 л.с., полный привод

И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования по всем классам и получить шанс выиграть один из внедорожников Лада Нива.

Фото: компании-производители