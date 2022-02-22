Эксперт назвал 5 основных причин для покупки Нивы

Lada Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva) остается одним из самых доступных полноприводников. Но цена и проходимость, как оказалось, не единственные достоинства этой модели.

1. Всеядное шасси

Одним из главных преимуществ Нивы остается ее ходовая часть. Подвеска обладает фантастической всеядностью. Она проглотит любую яму без намека на пробой или замыкание. Даже когда колеса отрываются от земли, удара не последует.

При этом своим поведением на асфальте Niva Travel не разочаровывает. Она не столь точно и быстро реагирует на поворот руля, как современный кроссовер. Однако управляемость Нивы понятна и предсказуема. Внедорожник стабилен на трассе и лишен главного недостатка классической трехдверной Нивы — склонности к развороту. За это стоит благодарить длинную базу.

На трассе тольяттинский внедорожник на удивление приятен. Главный недостаток, мешающий комфортному перемещению, — это высокий уровень шума.

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2. Прекрасная проходимость

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У Нивы постоянный полный привод с межосевым блокируемым дифференциалом. К тому же есть понижающая передача. Все это вместе с приличными ходами подвески и 22 сантиметрами дорожного просвета делают Ниву настоящим внедорожником.

Niva Travel уверенно прет по снежной целине, даже когда глубина по пояс. Единственный недостаток — двигателю в некоторых ситуациях не хватает мощности. Но недостаток лошадиных сил можно компенсировать, во-первых, включением понижающей передачи.

Во-вторых, на Ниве тяжелые участки лучше проходить ходом. Недаром про этот автомобиль всегда говорили, что у него не только отличная проходимость, но и прекрасная «пролетаемость».

Слабым звеном остается боязнь диагонального вывешивания, ведь межколесные дифференциалы свободные (без блокировок). Избежать неловкой ситуации можно, либо снова прибегнув к прохождению ходом, либо раскачав машину вручную, что возможно даже в одиночку, учитывая небольшие габариты и массу.

У версий Off-road штатно установлен шноркель, что позволяет штурмовать солидный брод. Раздаточная коробка и блокировка центрального межосевого дифференциала управляются одним рычагом.

3. Качественный салон

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Удивительно, но тут отечественная Niva Travel заткнет за пояс многие более дорогие модели. Ведь качество материалов и сборка интерьера у Нивы добротные. А мягкий пластик в салоне больше не встречается ни в одном другом современном отечественном автомобиле.

Однако даже беглого взгляда на интерьер достаточно, чтобы понять, когда автомобиль проектировался. В салоне много элементов из прошлого века. Блок отопителя от ВАЗ-2115, а дефлекторы вентиляции и вовсе от «восьмерки». При этом такая архаика соседствует с тачскрином медиасистемы, кнопками включения кондиционера и обогрева лобового стекла.

С недавнего времени над центральной консолью возвышается экран медиасистемы. Как у современных моделей!

4. Отличная цена

За базовую версию Classic просят 858 тысяч рублей. Следующая ступень, Comfort с кондиционером и обогревом передних сидений, стоит 915 тысяч рублей.

А самая дорогая версия Luxe Off-road обойдется в 1 020 900 рублей. В этой комплектации даже камера заднего вида с омывателем есть! Только классическая Niva Legend дешевле. Даже утилитарный Хантер из Ульяновска в базовом исполнении стоит миллион рублей.

В самых дорогих комплектациях Luxe и Luxe Off-road у водительского сиденья есть регулировка по высоте и регулировка поясничного подпора.

5. Доступные запчасти

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Не секрет, что во многом Niva Travel унифицирована с классической Нивой и Жигулями. Это очень позитивно сказалось на стоимости запасных частей. Даже если обслуживать машину у официального дилера, средняя стоимость ТО составит чуть больше 10 тысяч рублей (вместе с расходниками). Правда, есть один нюанс — межсервисный интервал меньше, чем у многих кроссоверов, и составляет 10 тысяч километров.

Цены на запчасти под стать цене автомобиля: оригинальный воздушный фильтр, к примеру, стоит меньше трехсот рублей, передние тормозные колодки — в среднем 650 рублей. Даже замена амортизаторов не сильно ударит по карману — одна деталь обойдется в 1800 рублей.

Обслуживание и ремонт Нивы не станут обременительными по расходам.

ИТОГ: недорого и практично

Lada Niva Travel сильна не только доступной ценой и недорогим обслуживанием. У нее хватает и других достоинств. Именно поэтому она остается одним из самых востребованных полноприводников на рынке. А если держать в голове только внедорожники, то в популярности Travel уступает лишь классической Ниве.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Lada Niva Travel — стопроцентная новинка. А насколько автомобиль хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

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