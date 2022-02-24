Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс!

Выиграть внедорожник можно заполнив анкету Гран-при «За рулем» и проголосовав за автомобили, которые вы считаете лучшими в своих номинациях.
Всего в прошлом году на нашем рынке появилось 49 новых моделей — надо помочь решить спор: кто из них самый-самый. И тут без вас, дорогие читатели, как всегда, не обойтись!
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
— Мне нравится то, что автомобили у нас выигрывают позитивные люди — разговариваешь с ними и радуешься их открытости и светлым улыбкам. Особенно мне приятно вручать машины главам многодетных семей. В позапрошлом году такими оказались все три победителя. А один раз на вручение приехала вся семья, полным составом. И это очень приятно, когда автомобили, разыгрываемые генератором случайных чисел, попадают людям, которым действительно нужен личный транспорт. Это не значит, что у них его нет. Но машина от «За рулем» становится вторым автомобилем в семье. И радостно, что у нас в России уже так много семей, где не один ребенок, — это мне очень нравится.
В моменты передачи автомобилей победителям я ощущаю себя счастливым человеком. Во-первых, делать людям добро всегда приятно. Во-вторых, я очень рад за них, потому что я в своей жизни никогда ничего не выигрывал вообще. Вот я вручил три автомобиля, и у меня ощущение, что вместе с ними, с каждым из победителей, я тоже выиграл. Как минимум — хорошее настроение. И это здорово!
Проголосовать и стать участником розыгрыша автомобилей можно до 28 февраля — голосование электронное, и принять участие в нем можно в любое время суток и везде, где есть интернет. Поэтому вы легко найдете время, чтобы выбрать лучшие автоновинки 2021 года в приятной и спокойной обстановке. А чтобы вам было проще выбирать, напомним пару ключевых моментов.
Все автомобили в номинациях — новинки 2021 года, которые либо появились в России, либо сменили поколение в 2021 году. Все они распределены по 11 классам:
- Компактный и средний класс (5 номинантов)
- Компактные кроссоверы и внедорожники (9 номинантов)
- Средние кроссоверы и внедорожники (5 номинантов)
- Средние премиальные кроссоверы и внедорожники (5 номинантов)
- Большие кроссоверы и внедорожники (4 номинанта)
- Особо большие кроссоверы и внедорожники (3 номинанта)
- Представительский класс (2 номинанта)
- Спортивные автомобили (5 номинантов)
- Коммерческие автомобили (4 номинанта)
- Семейные автомобили (3 номинанта)
- Электромобили (4 номинанта)
Смотреть каталог номинантов Гран-при «За рулем» 2022.
Мы предлагаем оценивать их по трем важным критериям:
- Техника или инженерные особенности автомобиля — двигатели, подвески, оснащение, безопасность, узнать об особенностях которых можно не выходя из голосования, открыв статьи о моделях на нашем сайте.
- Дизайн очень важен, но субъективен, а значит ошибиться с его оценкой не получится. Просто учитывайте не только внешность, причем в разных ракурсах, но и салон.
- Практичность — самый интересный параметр, оценивая который вы не сможете не примерить мысленно автомобиль на себя. Удобно было бы вам им владеть? Есть ли рядом сервис марки, достаточно ли просторный салон и багажник, хватит ли дорожного просвета, не слишком ли автомобиль мал или, наоборот, велик?
Как видите, все очень просто и увлекательно, а шанс выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel добавляет нашему Гран-при азарта. Осталось совсем немного времени — успейте оставить свой голос: выбирайте, голосуйте, выигрывайте!
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.