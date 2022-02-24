Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс! — журнал За рулем

Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс!

28 февраля — последний день голосования за лучшие новинки 2021 года, участие в котором дает шанс выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel. Не опоздайте!

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2022

Выиграть внедорожник можно заполнив анкету Гран-при «За рулем» и проголосовав за автомобили, которые вы считаете лучшими в своих номинациях.

Всего в прошлом году на нашем рынке появилось 49 новых моделей — надо помочь решить спор: кто из них самый-самый. И тут без вас, дорогие читатели, как всегда, не обойтись!

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс!

— Мне нравится то, что автомобили у нас выигрывают позитивные люди — разговариваешь с ними и радуешься их открытости и светлым улыбкам. Особенно мне приятно вручать машины главам многодетных семей. В позапрошлом году такими оказались все три победителя. А один раз на вручение приехала вся семья, полным составом. И это очень приятно, когда автомобили, разыгрываемые генератором случайных чисел, попадают людям, которым действительно нужен личный транспорт. Это не значит, что у них его нет. Но машина от «За рулем» становится вторым автомобилем в семье. И радостно, что у нас в России уже так много семей, где не один ребенок, — это мне очень нравится.

В моменты передачи автомобилей победителям я ощущаю себя счастливым человеком. Во-первых, делать людям добро всегда приятно. Во-вторых, я очень рад за них, потому что я в своей жизни никогда ничего не выигрывал вообще. Вот я вручил три автомобиля, и у меня ощущение, что вместе с ними, с каждым из победителей, я тоже выиграл. Как минимум — хорошее настроение. И это здорово!

Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс!В 2020-м году компьютер назначил Весту SW Cross в подарок Ирине Веденёвой. Получать приз большая семья Веденёвых приехала в полном составе, включая четырехмесячного Владимира.
В 2020-м году компьютер назначил Весту SW Cross в подарок Ирине Веденёвой. Получать приз большая семья Веденёвых приехала в полном составе, включая четырехмесячного Владимира.

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Проголосовать и стать участником розыгрыша автомобилей можно до 28 февраля — голосование электронное, и принять участие в нем можно в любое время суток и везде, где есть интернет. Поэтому вы легко найдете время, чтобы выбрать лучшие автоновинки 2021 года в приятной и спокойной обстановке. А чтобы вам было проще выбирать, напомним пару ключевых моментов.

Все автомобили в номинациях — новинки 2021 года, которые либо появились в России, либо сменили поколение в 2021 году. Все они распределены по 11 классам:

  1. Компактный и средний класс (5 номинантов)
  2. Компактные кроссоверы и внедорожники (9 номинантов)
  3. Средние кроссоверы и внедорожники (5 номинантов)
  4. Средние премиальные кроссоверы и внедорожники (5 номинантов)
  5. Большие кроссоверы и внедорожники (4 номинанта)
  6. Особо большие кроссоверы и внедорожники (3 номинанта)
  7. Представительский класс (2 номинанта)
  8. Спортивные автомобили (5 номинантов)
  9. Коммерческие автомобили (4 номинанта)
  10. Семейные автомобили (3 номинанта)
  11. Электромобили (4 номинанта)

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Смотреть каталог номинантов Гран-при «За рулем» 2022.

Мы предлагаем оценивать их по трем важным критериям:

  • Техника или инженерные особенности автомобиля — двигатели, подвески, оснащение, безопасность, узнать об особенностях которых можно не выходя из голосования, открыв статьи о моделях на нашем сайте.
  • Дизайн очень важен, но субъективен, а значит ошибиться с его оценкой не получится. Просто учитывайте не только внешность, причем в разных ракурсах, но и салон.
  • Практичность — самый интересный параметр, оценивая который вы не сможете не примерить мысленно автомобиль на себя. Удобно было бы вам им владеть? Есть ли рядом сервис марки, достаточно ли просторный салон и багажник, хватит ли дорожного просвета, не слишком ли автомобиль мал или, наоборот, велик?

Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс!

Как видите, все очень просто и увлекательно, а шанс выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel добавляет нашему Гран-при азарта. Осталось совсем немного времени — успейте оставить свой голос: выбирайте, голосуйте, выигрывайте!

Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс!

28 февраля — последний день голосования за лучшие новинки 2021 года, участие в котором дает шанс выиграть Niva Legend, Niva Legend Bronto или Niva Travel. Не опоздайте!

Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс! — фото 1316448Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс! — фото 1316449Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс! — фото 1315983Хотите выиграть крутой внедорожник? Последний шанс!
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