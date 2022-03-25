Самый удивительный советский автобус: Юность и ее «дети»

Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?

Тем не менее, в 1970 году машину обновили. Рестайлинг пошел ей на пользу: автобус стал поскромнее, но гармоничнее и современнее. Правда, ЗИЛ‑119–71, выпуск которого официально начали в 1971‑м, строго говоря, Юностью уже не назывался. Надпись с кузова исчезла ещё раньше.

После успеха в Ницце появились планы выпуска в 1968 году трехсот автобусов. Но ничем материальным они подкреплены не были. Да и заводу это было не нужно. У него хватало текущих забот с выполнением и перевыполнением плана. Где производить и кому продавать сотни дорогих «внеклассовых» машин, по-прежнему было непонятно.

Единичные экземпляры медленно и кропотливо, словно яхты, собирали по-прежнему в МСЦ 6, там же, где правительственные членовозы. ЗИЛ‑119, вскоре переименованный в ЗИЛ‑118К, секретным, конечно, не был. Хотя машины шли в правительственные структуры, МВД и КГБ, а в отраслевых справочниках информации о них не печатали. Тем не менее, ЗИЛ‑119 стал визитной карточкой завода и советского автопрома. Машинами неоднократно украшали зарубежные и внутренние выставки.

ЗИЛ‑118КЛ — криминалистическая лаборатория, 1982 год. Опытный образец ЗИЛ‑119–70 с кондиционером, который машине был очень нужен.

В 1977 году председатель Совмина Алексей Косыгин подписал-таки документ о производстве двух тысяч ЗИЛ‑118К в год. Таким образом вновь планировали снизить себестоимость очередного лимузина — ЗИЛ‑114. При этом автобус, по оценкам, был бы всё равно в три раза дороже РАФа.

На ЗИЛ‑118К задняя дверь открывалась вправо.

Материалы по теме Тот самый «рафик»: полная история главного микроавтобуса СССР

Но главное: до этого как-то не замечали, что 118‑й уже, кстати, со 170‑сильным двигателем — вариацией мотора ЗИЛ‑375 и трехступенчатой коробкой передач от ЗИЛ‑114 (2,02/1,42/1,00), плохо приспособлен к серийному производству, а испытатели накопили список претензий.

Неудобная посадка водителя досталась автобусу в наследство от лимузинов, в которых водителей главными ездоками никогда не считали. Переднюю подвеску перегрузили, что сказывалось на ее ресурсе. Наконец, машина с рождения страдала несовершенством вентиляции и отопления. У водителя мерзли ноги, а в салоне было душно. Для серийного производства всё это следовало доработать.





Мелкосерийный выпуск запланировали на 1984 год. Трудно сказать, верил ли кто-то в это всерьез. Но самое удивительное, что наиболее масштабное (очень условно, конечно!) производство автобусов случилось уже в первой половине 1990‑х.

До встречи в музее!

Серийного производства, конечно, не начали. А перед тридцатилетием автомобиля — в 1990 году — его вновь обновили, присвоив индекс ЗИЛ‑3207. Мотор развивал теперь 180 л.с. при 3600 об/мин, паспортная максималка выросла до 140 км/ч. Автомобиль наконец-то получил дисковые тормоза.

Поздний ЗИЛ‑3207 с измененным передком и прямоугольными фарами.





Материалы по теме Эти машины неохотно выпускали в СССР. Интересно почему?

С 1991 по 1995 год завод продал тридцать автомобилей, притом что за предыдущие три десятилетия собрал тридцать один. Называли цену в 120 тысяч долларов — вполне сравнимо со стоимостью самых дорогих и престижных легковых иномарок. Но в период стремительного накопления, а главное — перераспределения капиталов, покупатели находились.





Длилось это недолго. Редкий автомобиль ведь еще надо было обслуживать, ремонтировать, где-то доставать запчасти. А для гигантского завода, переживающего тяжелые времена, бывшая Юность была совсем не тем автомобилем, который мог бы помочь поправить дела. Тогда и появился чудной пикап и кабина — обрезок автобуса на грузовом шасси.

Опытный пикап ЗИЛ‑32072Г. Прототип грузовика с кабиной, отрезанной от кузова ЗИЛ‑3207.





Материалы по теме 9 загадочных автобусов СССР — на таких вы (точно!) не ездили

Сборку автобусов ЗИЛ‑3207 свернули в 1995 году, последние кузова сделали в 1998‑м. Из 87 машин разных поколений и модификаций несколько десятков сохранилось. Для коллекционеров — желанные раритеты. И Юность этого вполне заслуживает.

***





Столь необычная, странная, романтическая машина могла появиться только в том месте и в то время, в которых появилась. Но она совсем не вписывалась в мир, в котором родилась, и, по сути, с рождения была обречена на штучное, как и лимузины-членовозы, производство. Зато Юность — интересный, яркий артефакт нашей истории. И не только автомобильной.





Автобус последнего поколения с высокой крышей ЗИЛ‑32071.

Медицинский факт

Именно ЗИЛ‑118А стал первой в СССР санитаркой класса, который позже стали называть реанимобилями. В 1964 году изготовили прототип с подъемной крышей, увеличивающей внутреннюю высоту до 190 см. Крыша вытягивалась, как меха баяна. Её и сделали на «Баянной фабрике имени Советской Армии». Машину начинили самым современным оборудованием, сделали даже подъемный операционный стол с электрогидроприводом.

ЗИЛ‑118А — карета скорой помощи с самым современным на тот момент оборудованием и подъемной крышей.

Первый опытный ЗИЛ‑118А работал в Москве и Ленинграде. Конечно, просторному, быстрому, с мягкой подвеской автомобилю радовались и медики, и больные. Даже в варианте без подъемной крыши — ЗИЛ‑118С.





Но пара дорогущих машин работала, как несложно догадаться, в 4‑м Главном управлении Минздрава, обслуживающем руководителей партии и правительства. Более поздние единичные санитарки отправляли туда же.

Высоких санитарных ЗИЛ‑118КА сделали всего два.





РОЖДЕННЫЕ ЛЕГКОВЫМИ

Американский Chevrolet Greenbrier сделали на основе легковой модели Corvair. В «лице» вэна есть отдаленное сходство с Юностью. Но конструктивно Greenbrier, который делали в 1961–1965 годах, абсолютно другой: оппозитный мотор воздушного охлаждения стоял сзади под полом.

Checker Aerobus выпускали с 1962 по 1975 год с кузовами седан и универсал, в шестидверном и восьмидверном вариантах, с моторами 160–200 л. с. Восьмидверный 12‑местный универсал, соперничавший в 1967 году на конкурсе автобусов с нашей Юностью, имел длину 6852 мм и базу 3924 мм. Автомобиль использовали, в основном, для трансферов в дорогие отели и перевозки небольших туристических групп.



