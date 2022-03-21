Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?

Большой тест китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro (переднеприводный), Haval F7 и Changan CS75 (оба с полным приводом) читайте тут.
Тепло?
Десятиградусный мороз — идеальные условия для оценки работы систем обогрева.
Самым теплым оказался Tiggo 7 Pro. У него быстрее прогревается руль, причем конкретно — аж ладоням горячо. А вот сиденьям тепла не хватает — они были всего лишь тепленькими даже на максимальной, второй ступени обогрева. Спинки и спереди, и сзади вовсе ледяные — греются только подушки! Ну как так? За обогрев ветрового стекла — спасибо.
У F7 лобовуха греется только в зоне покоя дворников. Руль стал теплеть через три минуты, причем внутренняя часть обода и через пять до конца не прогрелась. Передние сиденья имеют три степени «прожарки», задние — две, но даже на максимуме жары не ощущаешь. Зона обогрева подушки широкая, а спинки — только вдоль позвоночника, боковины остаются холодными.
Менее всех гостеприимен к экипажу в зимних условиях CS75. У него греются только передние сиденья. Но даже на второй ступени обогрева тепло пробивается сквозь кожзам очень медленно — помощь обогрева чувствуешь только через пять минут.
Стоимость техобслуживания*
Все знают, что у китайских машин невысокая ликвидность — они теряют в цене быстрее одноклассников из Кореи, Японии и Европы. Однако есть еще один неприятный аспект: стоимость техобслуживания. Расходы на содержание F7 и (особенно!) CS75 — отнюдь не детские.
|
|
Changan CS75
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
Haval F7
|
|
Пробег, км
|
Стоимость, ₽
|
Пробег, км
|
Стоимость, ₽
|
Пробег, км
|
Стоимость, ₽
|
ТО‑0
|
5 000
|
8344
|
—
|
—
|
—
|
—
|
ТО‑1
|
15 000
|
8194
|
10 000
|
7800
|
10 000
|
7038
|
ТО‑2
|
25 000
|
20 052
|
20 000
|
11 152
|
20 000
|
10 473
|
ТО‑3
|
35 000
|
17 864
|
30 000
|
7800
|
30 000
|
8366
|
ТО‑4
|
45 000
|
20 052
|
40 000
|
21 703
|
40 000
|
12 701
|
ТО‑5
|
55 000
|
8194
|
50 000
|
7800
|
50 000
|
20 001
|
ТО‑6
|
65 000
|
29 722
|
60 000
|
10 157
|
60 000
|
18 433
Как светят?
Все три кроссовера снабжены светодиодными фарами — простенькими, без омывателей, без автомата переключения ближний-дальний и адаптивной функции. Но всё же и в таком урезанном варианте можно сделать неплохую оптику.
- F7 это наглядно демонстрирует. Фары не выдающиеся по яркости, но у них широкий световой пучок, а в крутых поворотах дополнительно зажигается соответствующая противотуманка. И дальний свет хороший.
- У CS75 слабовато освещена встречная полоса, хотя при переходе на дальний эта особенность исчезает.
- У Tiggo свет более равномерный. Но плохо, что нет противотуманок, а дальний здесь самый «ближний». Фирменный сайт обещает «динамическую подсветку в поворотах», но на самом деле эта «фича» осталась по ту сторону китайской границы.
Косяки? Есть — но не очень серьезные
Времена, когда китайские автомобили отпугивали скверным качеством сборки и рассыпались на ходу, прошли. Критических косяков мы не нашли, но кое-что заметили.
На Tiggo обнаружили топорщащийся уплотнитель панорамной крыши. Похоже, проблема не случайная — кривые резинки были не в одном месте.
Кузов CS75 огорчил неравномерными зазорами и кривыми стыками. Как оказалось, у нас на тесте была машина из прежней партии — еще белорусской сборки. Сейчас в России продаются импортируемые из Китая машины — они собраны лучше.
У F7 водительская дверь закрывается только после сильного хлопка — требуется регулировка замка.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
CHANGAN CS75
|
CHERY TIGGO 7 PRO
|
HAVAL F7
|
Снаряженная / полная масса, кг
|
1846 / 2185
|
1540 / 1888
|
1640 / 2150
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,3
|
9,8 с
|
11,0 с
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
186 км/ч
|
180 км/ч
|
Топливо / запас топлива, л
|
АИ-92, АИ-95 / 58
|
АИ-92, АИ-95 / 51
|
АИ-92, АИ-95 / 56
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
н.д.
|
10,8 / 6,6 / 8,2 л / 100 км
|
10,9 / 7,0 / 8,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1798 см³
|
1498 см³
|
1499 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
|
108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин
|
110 кВт /150 л.с. при 5600 об/мин
|
Крутящий момент
|
245 Н·м при 2000–4000 об/мин
|
210 Н·м при 1750–4000
|
280 Н·м при 1400–3000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
передний
|
полный
|
Коробка передач
|
А6
|
CVT
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
4,15 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,86 / 0,67 / — / 3,39
|
2,68–0,38 / 2,00
|
3,69 / 2,68 / 1,69 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
Главная передача
|
3,75
|
6,08
|
4,73–3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/60 R18
|
225/60 R18
|
225/55 R19
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
|
|
Changan CS75
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
Haval F7
|
Просвет
|
a
|
170 мм
|
185 мм
|
175 мм
|
b
|
210 мм
|
215 мм
|
195 мм
|
c
|
200 мм
|
195 мм
|
220 мм
|
Угол
|
α
|
20,5°
|
24,0°
|
25,0°
|
β
|
28,5°
|
26,5°
|
28,0°
|
γ
|
17,5°
|
18,0°
|
16,0°
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Changan CS75
|
10 000 км или 6 месяцев*
|
5 лет или 150 000 км
|
96
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
150
|
Haval F7
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
111
* ТО-0 проводится при 5000 км или через 3 месяца.
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
CS75
|
Tiggo 7 Pro
|
F7
|
Капот
|
110–120
|
120–135
|
105–115
|
Крыло переднее
|
105–115
|
130–135
|
105–110
|
Крыло заднее
|
90–100
|
125–140
|
100–115
|
Дверь передняя
|
90–100
|
130–140
|
105–115
|
Дверь задняя
|
95–115
|
135–150
|
105–115
|
Дверь багажника
|
95–100
|
130–150
|
105–110
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Changan CS75
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
Haval F7
|
Рабочее место водителя
|
Самое удачное сиденье — у Tiggo: и профиль хорош, и регулировок достаточно. А в отстающих тут CS75 с его невнятным «стульчиком». Органы управления у всех неидеальны: в Чангане смущает руль с микродиапазонами настроек, в Чери — спорный алгоритм включения режимов трансмиссии, в Хавейле — возможность случайного перевода селектора в нейтраль.
|
Сиденье
|
7
|
9
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
8
|
Салон
|
Простор и оборудование передней части салона у всех трех машин примерно одинаков. Сзади есть нюансы. Tiggo чуть уступил соперникам в запасе для ног, но по ширине и высоте сумел реабилитироваться. А по объему багажника он и вовсе выбился в единоличные лидеры. К тому же только он смог предложить электропривод пятой двери.
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
9
|
Багажник
|
8
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
По разгонной динамике Chery не знает равных — конкуренты изрядно отстают. И управление тягой в нем самое адекватное — вариатор отлично ладит с турбомотором. По тормозам лидерство опять за Tiggo — соперники огорчили невнятным приводом педали. Управляемость больше понравилась в CS75 — только он не противился быстрой езде.
|
Динамика
|
8
|
9
|
7
|
Тормоза
|
8
|
9
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
8
|
Комфорт
|
Лучший акустический комфорт у Tiggo 7 Pro. В F7 громче во всех режимах движения, а CS75 вдобавок огорчает высоким уровнем моторных вибраций. Плавность хода в Чангане и Чери заметно выше, чем в Хавейле. Двухзонный климат-контроль и обилие обогревов позволили поставить Tiggo за микроклимат девятку. Если б грелись спинки сидений — была бы десятка.
|
Шум
|
8
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
8
|
Климат
|
7
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Самый высокий клиренс у Tiggo: 185 мм с учетом металлической защиты — это достойно. По разветвленности дилерской сети лидируют Chery и Haval. В графе «эксплуатация» сплошь семерки — пенализацию провели за дороговизну ТО и малый межсервисный пробег.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
9
|
Эксплуатация
|
7
|
7
|
7
|
Промежуточная оценка
|
8,07
|
8,67
|
8,07
|
Поведение вне дороги
|
На бездорожье уверенней всего выступил CS75 — только в нем можно принудительно заблокировать межосевую муфту. Кроме того, его автомат способен долго держать высокую нагрузку — в отличие от вариатора Чери и робота Хавейла. Скромнее всего вне асфальта выступил Tiggo — с моноприводом это было неизбежно.
|
Энерговооруженность
|
9
|
7
|
8
|
Выносливость
|
9
|
8
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,17
|
8,50
|
8,06
- Рекомендуем проверить наличие антибуксов и заранее установить дворники с подогревом.
- «За рулем» можно смотреть и в YouTube.