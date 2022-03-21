Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — журнал За рулем

Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?

Эксперты «За рулем» погоняли «китайцев» по асфальту и бездорожью и подготовили подробный технический справочник.

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Большой тест китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro (переднеприводный), Haval F7 и Changan CS75 (оба с полным приводом) читайте тут.

Тепло?

Десятиградусный мороз — идеальные условия для оценки работы систем обогрева.


Самым теплым оказался Tiggo 7 Pro. У него быстрее прогревается руль, причем конкретно — аж ладоням горячо. А вот сиденьям тепла не хватает — они были всего лишь тепленькими даже на максимальной, второй ступени обогрева. Спинки и спереди, и сзади вовсе ледяные — греются только подушки! Ну как так? За обогрев ветрового стекла — спасибо.


Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?Haval F7
Haval F7

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Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?Changan CS75
Changan CS75

У F7 лобовуха греется только в зоне покоя дворников. Руль стал теплеть через три минуты, причем внутренняя часть обода и через пять до конца не прогрелась. Передние сиденья имеют три степени «прожарки», задние — две, но даже на максимуме жары не ощущаешь. Зона обогрева подушки широкая, а спинки — только вдоль позвоночника, боковины остаются холодными.


Менее всех гостеприимен к экипажу в зимних условиях CS75. У него греются только передние сиденья. Но даже на второй ступени обогрева тепло пробивается сквозь кожзам очень медленно — помощь обогрева чувствуешь только через пять минут.




Стоимость техобслуживания*

Все знают, что у китайских машин невысокая ликвидность — они теряют в цене быстрее одноклассников из Кореи, Японии и Европы. Однако есть еще один неприятный аспект: стоимость техобслуживания. Расходы на содержание F7 и (особенно!) CS75 — отнюдь не детские.

Changan CS75

Chery Tiggo 7 Pro

Haval F7

Пробег, км

Стоимость,

Пробег, км

Стоимость,

Пробег, км

Стоимость,

ТО‑0

5000

8344

 —

 —

 —

 —

ТО‑1

15000

8194

10000

7800

10000

7038

ТО‑2

25000

20052

20000

11152

20000

10473

ТО‑3

35000

17864

30000

7800

30000

8366

ТО‑4

45000

20052

40000

21703

40000

12701

ТО‑5

55000

8194

50000

7800

50000

20001

ТО‑6

65000

29722

60000

10157

60000

18433
* Здесь и далее цены приведены по состоянию на середину февраля 2022 года


Как светят?

Все три кроссовера снабжены светодиодными фарами — простенькими, без омывателей, без автомата переключения ближний-дальний и адаптивной функции. Но всё же и в таком урезанном варианте можно сделать неплохую оптику.


  • F7 это наглядно демонстрирует. Фары не выдающиеся по яркости, но у них широкий световой пучок, а в крутых поворотах дополнительно зажигается соответствующая противотуманка. И дальний свет хороший.


Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?Haval F7
Haval F7

Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?Changan CS75
Changan CS75

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  • У CS75 слабовато освещена встречная полоса, хотя при переходе на дальний эта особенность исчезает.
  • У Tiggo свет более равномерный. Но плохо, что нет противотуманок, а дальний здесь самый «ближний». Фирменный сайт обещает «динамическую подсветку в поворотах», но на самом деле эта «фича» осталась по ту сторону китайской границы.

Косяки? Есть — но не очень серьезные

Времена, когда китайские автомобили отпугивали скверным качеством сборки и рассыпались на ходу, прошли. Критических косяков мы не нашли, но кое-что заметили.

На Tiggo обнаружили топорщащийся уплотнитель панорамной крыши. Похоже, проблема не случайная — кривые резинки были не в одном месте.


Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?Changan CS75
Changan CS75

Кузов CS75 огорчил неравномерными зазорами и кривыми стыками. Как оказалось, у нас на тесте была машина из прежней партии — еще белорусской сборки. Сейчас в России продаются ­импортируемые из Китая машины — они собраны лучше.


У F7 водительская дверь закрывается только после сильного хлопка — требуется регулировка замка.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CHANGAN CS75

CHERY TIGGO 7 PRO

HAVAL F7

Снаряженная / полная масса, кг

1846 / 2185

1540 / 1888

1640 / 2150

Время разгона 0–100 км/ч

11,3

9,8 с

11,0 с

Максимальная скорость

180 км/ч

186 км/ч

180 км/ч

Топливо / запас топлива, л

АИ-92, АИ-95 / 58

АИ-92, АИ-95 / 51

АИ-92, АИ-95 / 56

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

н.д.

10,8 / 6,6 / 8,2 л / 100 км

10,9 / 7,0 / 8,4 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1798 см³

1498 см³

1499 см³

Мощность

110 кВт  / 150 л.с. при 5500 об/мин

108 кВт  / 147 л.с. при 5500 об/мин

110 кВт /150 л.с. при 5600 об/мин

Крутящий момент

245 Н·м при 2000–4000 об/мин

210 Н·м при 1750–4000

280 Н·м при 1400–3000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

передний

полный

Коробка передач

А6

CVT

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,15 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,86 / 0,67 / — / 3,39

2,68–0,38 / 2,00 

3,69 / 2,68 / 1,69 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

Главная передача

3,75

6,08

4,73–3,94

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/60 R18

225/60 R18

225/55 R19

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Changan CS75

Chery Tiggo 7 Pro

Haval F7

Просвет

a

170 мм

185 мм

175 мм

b

210 мм

215 мм

195 мм

c

200 мм

195 мм

220 мм

Угол

α

20,5°

24,0°

25,0°

β

28,5°

26,5°

28,0°

γ

17,5°

18,0°

16,0°


СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Changan CS75

10 000 км или 6 месяцев*

5 лет или 150 000 км

96

Chery Tiggo 7 Pro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

150

Haval F7

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

111

* ТО-0 проводится при 5000 км или через 3 месяца.


ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

CS75

Tiggo 7 Pro

F7

Капот

110–120

120–135

105–115

Крыло переднее

105–115

130–135

105–110

Крыло заднее

90–100

125–140

100–115

Дверь передняя

90–100

130–140

105–115

Дверь задняя

95–115

135–150

105–115

Дверь багажника

95–100

130–150

105–110


ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Changan CS75

Chery Tiggo 7 Pro

Haval F7

Рабочее место водителя

Самое удачное сиденье — у Tiggo: и профиль хорош, и регулировок достаточно. А в отстающих тут CS75 с его невнятным «стульчиком». Органы управления у всех неидеальны: в Чангане смущает руль с микродиапазонами настроек, в Чери — спорный алгоритм включения режимов трансмиссии, в Хавейле — возможность случайного перевода селектора в нейтраль.

Сиденье

7

9

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

8

8

8

Салон

Простор и оборудование передней части салона у всех трех машин примерно одинаков. Сзади есть нюансы. Tiggo чуть уступил соперникам в запасе для ног, но по ширине и высоте сумел реабилитироваться. А по объему багажника он и вовсе выбился в единоличные лидеры. К тому же только он смог предложить электропривод пятой двери.

Передняя часть

9

9

9

Задняя часть

9

9

9

Багажник

8

9

8

Ходовые качества

По разгонной динамике Chery не знает равных — конкуренты изрядно отстают. И управление тягой в нем самое адекватное — вариатор отлично ладит с турбомотором. По тормозам лидерство опять за Tiggo — соперники огорчили невнятным приводом педали. Управляемость больше понравилась в CS75 — только он не противился быстрой езде.

Динамика

8

9

7

Тормоза

8

9

8

Управляемость

9

8

8

Комфорт

Лучший акустический комфорт у Tiggo 7 Pro. В F7 громче во всех режимах движения, а CS75 вдобавок огорчает высоким уровнем моторных вибраций. Плавность хода в Чангане и Чери заметно выше, чем в Хавейле. Двухзонный климат-контроль и обилие обогревов позволили поставить Tiggo за микроклимат девятку. Если б грелись спинки сидений — была бы десятка.

Шум

8

9

8

Плавность хода

9

9

8

Климат

7

9

8

Приспособленность к России

Самый высокий клиренс у Tiggo: 185 мм с учетом металлической защиты — это достойно. По разветвленности дилерской сети лидируют Chery и Haval. В графе «эксплуатация» сплошь семерки — пенализацию провели за дороговизну ТО и малый межсервисный пробег.

Геометрическая проходимость

8

9

8

Сервис

8

9

9

Эксплуатация

7

7

7

Промежуточная оценка

8,07

8,67

8,07

Поведение вне дороги

На бездорожье уверенней всего выступил CS75 — только в нем можно принудительно заблокировать межосевую муфту. Кроме того, его автомат способен долго держать высокую нагрузку — в отличие от вариатора Чери и робота Хавейла. Скромнее всего вне асфальта выступил Tiggo — с моноприводом это было неизбежно.

Энерговооруженность

9

7

8

Выносливость

9

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,17

8,50

8,06





Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?

Эксперты «За рулем» погоняли «китайцев» по асфальту и бездорожью и подготовили подробный технический справочник.

Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321444Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321445Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321446Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321447Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321456Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321443Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321454Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321455Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?
Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?

Эксперты «За рулем» погоняли «китайцев» по асфальту и бездорожью и подготовили подробный технический справочник.

Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321455Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321454Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321456Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321443Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321447Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321446Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321445Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО? — фото 1321444Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?
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