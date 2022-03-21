Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7, Changan CS75: Какие косяки? Сколько стоит ТО?

Тепло?

Десятиградусный мороз — идеальные условия для оценки работы систем обогрева.

Самым теплым оказался Tiggo 7 Pro. У него быстрее прогревается руль, причем конкретно — аж ладоням горячо. А вот сиденьям тепла не хватает — они были всего лишь тепленькими даже на максимальной, второй ступени обогрева. Спинки и спереди, и сзади вовсе ледяные — греются только подушки! Ну как так? За обогрев ветрового стекла — спасибо.

Chery Tiggo 7 Pro

Haval F7





Changan CS75

У F7 лобовуха греется только в зоне покоя дворников. Руль стал теплеть через три минуты, причем внутренняя часть обода и через пять до конца не прогрелась. Передние сиденья имеют три степени «прожарки», задние — две, но даже на максимуме жары не ощущаешь. Зона обогрева подушки широкая, а спинки — только вдоль позвоночника, боковины остаются холодными.

Менее всех гостеприимен к экипажу в зимних условиях CS75. У него греются только передние сиденья. Но даже на второй ступени обогрева тепло пробивается сквозь кожзам очень медленно — помощь обогрева чувствуешь только через пять минут.





Стоимость техобслуживания*

Все знают, что у китайских машин невысокая ликвидность — они теряют в цене быстрее одноклассников из Кореи, Японии и Европы. Однако есть еще один неприятный аспект: стоимость техобслуживания. Расходы на содержание F7 и (особенно!) CS75 — отнюдь не детские.





Changan CS75 Chery Tiggo 7 Pro Haval F7 Пробег, км Стоимость, ₽ Пробег, км Стоимость, ₽ Пробег, км Стоимость, ₽ ТО‑0 5 000 8344 — — — — ТО‑1 15 000 8194 10 000 7800 10 000 7038 ТО‑2 25 000 20 052 20 000 11 152 20 000 10 473 ТО‑3 35 000 17 864 30 000 7800 30 000 8366 ТО‑4 45 000 20 052 40 000 21 703 40 000 12 701 ТО‑5 55 000 8194 50 000 7800 50 000 20 001 ТО‑6 65 000 29 722 60 000 10 157 60 000 18 433



Как светят?

Все три кроссовера снабжены светодиодными фарами — простенькими, без омывателей, без автомата переключения ближний-дальний и адаптивной функции. Но всё же и в таком урезанном варианте можно сделать неплохую оптику.

F7 это наглядно демонстрирует. Фары не выдающиеся по яркости, но у них широкий световой пучок, а в крутых поворотах дополнительно зажигается соответствующая противотуманка. И дальний свет хороший.





Haval F7 Chery Tiggo 7 Pro Changan CS75

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У CS75 слабовато освещена встречная полоса, хотя при переходе на дальний эта особенность исчезает.

слабовато освещена встречная полоса, хотя при переходе на дальний эта особенность исчезает. У Tiggo свет более равномерный. Но плохо, что нет противотуманок, а дальний здесь самый «ближний». Фирменный сайт обещает «динамическую подсветку в поворотах», но на самом деле эта «фича» осталась по ту сторону китайской границы.

Косяки? Есть — но не очень серьезные

Времена, когда китайские автомобили отпугивали скверным качеством сборки и рассыпались на ходу, прошли. Критических косяков мы не нашли, но кое-что заметили.

На Tiggo обнаружили топорщащийся уплотнитель панорамной крыши. Похоже, проблема не случайная — кривые резинки были не в одном месте.

Chery Tiggo 7 Pro Changan CS75

Кузов CS75 огорчил неравномерными зазорами и кривыми стыками. Как оказалось, у нас на тесте была машина из прежней партии — еще белорусской сборки. Сейчас в России продаются ­импортируемые из Китая машины — они собраны лучше.

У F7 водительская дверь закрывается только после сильного хлопка — требуется регулировка замка.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CHANGAN CS75 CHERY TIGGO 7 PRO HAVAL F7 Снаряженная / полная масса, кг 1846 / 2185 1540 / 1888 1640 / 2150 Время разгона 0–100 км/ч 11,3 9,8 с 11,0 с Максимальная скорость 180 км/ч 186 км/ч 180 км/ч Топливо / запас топлива, л АИ-92, АИ-95 / 58 АИ-92, АИ-95 / 51 АИ-92, АИ-95 / 56 Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. 10,8 / 6,6 / 8,2 л / 100 км 10,9 / 7,0 / 8,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1798 см³ 1498 см³ 1499 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин 110 кВт /150 л.с. при 5600 об/мин Крутящий момент 245 Н·м при 2000–4000 об/мин 210 Н·м при 1750–4000 280 Н·м при 1400–3000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный передний полный Коробка передач А6 CVT Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,15 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,86 / 0,67 / — / 3,39 2,68–0,38 / 2,00 3,69 / 2,68 / 1,69 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 Главная передача 3,75 6,08 4,73–3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/60 R18 225/60 R18 225/55 R19

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Changan CS75 Chery Tiggo 7 Pro Haval F7 Просвет a 170 мм 185 мм 175 мм b 210 мм 215 мм 195 мм c 200 мм 195 мм 220 мм Угол α 20,5° 24,0° 25,0° β 28,5° 26,5° 28,0° γ 17,5° 18,0° 16,0°









СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Changan CS75 10 000 км или 6 месяцев* 5 лет или 150 000 км 96 Chery Tiggo 7 Pro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 150 Haval F7 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 111





ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

CS75 Tiggo 7 Pro F7 Капот 110–120 120–135 105–115 Крыло переднее 105–115 130–135 105–110 Крыло заднее 90–100 125–140 100–115 Дверь передняя 90–100 130–140 105–115 Дверь задняя 95–115 135–150 105–115 Дверь багажника 95–100 130–150 105–110

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Changan CS75 Chery Tiggo 7 Pro Haval F7 Рабочее место водителя Самое удачное сиденье — у Tiggo: и профиль хорош, и регулировок достаточно. А в отстающих тут CS75 с его невнятным «стульчиком». Органы управления у всех неидеальны: в Чангане смущает руль с микродиапазонами настроек, в Чери — спорный алгоритм включения режимов трансмиссии, в Хавейле — возможность случайного перевода селектора в нейтраль. Сиденье 7 9 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 8 8 Салон Простор и оборудование передней части салона у всех трех машин примерно одинаков. Сзади есть нюансы. Tiggo чуть уступил соперникам в запасе для ног, но по ширине и высоте сумел реабилитироваться. А по объему багажника он и вовсе выбился в единоличные лидеры. К тому же только он смог предложить электропривод пятой двери. Передняя часть 9 9 9 Задняя часть 9 9 9 Багажник 8 9 8 Ходовые качества По разгонной динамике Chery не знает равных — конкуренты изрядно отстают. И управление тягой в нем самое адекватное — вариатор отлично ладит с турбомотором. По тормозам лидерство опять за Tiggo — соперники огорчили невнятным приводом педали. Управляемость больше понравилась в CS75 — только он не противился быстрой езде. Динамика 8 9 7 Тормоза 8 9 8 Управляемость 9 8 8 Комфорт Лучший акустический комфорт у Tiggo 7 Pro. В F7 громче во всех режимах движения, а CS75 вдобавок огорчает высоким уровнем моторных вибраций. Плавность хода в Чангане и Чери заметно выше, чем в Хавейле. Двухзонный климат-контроль и обилие обогревов позволили поставить Tiggo за микроклимат девятку. Если б грелись спинки сидений — была бы десятка. Шум 8 9 8 Плавность хода 9 9 8 Климат 7 9 8 Приспособленность к России Самый высокий клиренс у Tiggo: 185 мм с учетом металлической защиты — это достойно. По разветвленности дилерской сети лидируют Chery и Haval. В графе «эксплуатация» сплошь семерки — пенализацию провели за дороговизну ТО и малый межсервисный пробег. Геометрическая проходимость 8 9 8 Сервис 8 9 9 Эксплуатация 7 7 7 Промежуточная оценка 8,07 8,67 8,07 Поведение вне дороги На бездорожье уверенней всего выступил CS75 — только в нем можно принудительно заблокировать межосевую муфту. Кроме того, его автомат способен долго держать высокую нагрузку — в отличие от вариатора Чери и робота Хавейла. Скромнее всего вне асфальта выступил Tiggo — с моноприводом это было неизбежно. Энерговооруженность 9 7 8 Выносливость 9 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,17 8,50 8,06



