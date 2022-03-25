Подорожает? Подешевеет? Что на самом деле будет с ценами на бензин

Наложенные на Россию санкции привели к резкому росту мировых цен на нефть. А чего ждать нам, выяснил эксперт.

Топлива — больше

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Как ни странно, бояться нам нечего. Ограничения на экспорт из России нефти и газа сработают в положительную сторону для внутреннего рынка.

Санкции против России как государства естественным образом уменьшают объем топлива, нефти и нефтепродуктов, которые могут поставляться на внешний рынок. А это приводит к перенаправлению объемов экспорта на внутренний рынок.

Уже сейчас внутренний российский топливный рынок насыщается значительно больше, чем прежде. Увеличенные объемы топлива, поступающего в настоящее время на внутренний рынок, создают достаточно серьезный профицит — когда предложение опережает спрос.

Цены — вниз

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В некоторых регионах розничные цены на бензин и дизельное топливо потихоньку пошли вниз.

То есть в результате ограничений на экспорт энергоресурсов из страны выиграем мы, автомобилисты, так как избыток предложения топлива на рынке однозначно приведет к дальнейшему падению цен.

Конечно, снижение это будет плавным и в сложившихся обстоятельствах не должно быть значительным — можно предположить падение на 10% от цен начала марта.

Надолго?

Переизбыток топлива на внутреннем рынке сохранится до тех пор, пока не возобновится в полном объеме экспорт, а это произойдет после перенастройки финансовой системы, затронутой санкциями, либо при появлении новых рынков сбыта. То есть снижение цен на автомобильное топливо — это не навсегда.

Нечто подобное было в марте-апреле 2020 года, когда в нашей стране был объявлен локдаун и трафик на дорогах резко упал — все сидели дома. Тогда остро встал вопрос о хранении нефти и нефтепродуктов, так как резко свернуть добычу и переработку невозможно в силу технических особенностей. Цены на топливо тогда тоже падали, а на международных биржах цена на нефть падала даже ниже нулевой отметки.

Но сейчас ситуация иная, экономика только начала восстанавливаться после ковидных ограничений и спрос на топливо растет. Даже если экспортные поставки в западные страны окажутся заблокированными на неопределенное время, часть выпавшего спроса будет востребована российскими автомобилистами.

Кроме того, без перебоев работает восточное экспортное направление, а это около 30% всего российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Страны Азии готовы принять на себя выпавший спрос — проблема только в логистике, но она решаема в среднесрочной перспективе.

Чтобы сбить цены на нефть, которые растут невиданными прежде темпами, некоторые страны пойдут на продажу нефти из стратегических запасов — это поможет стабилизировать цены на какое-то время. Но это разовые акции. Все резервы конечны: рано или поздно придется пополнять запасы, причем по более высоким мировым ценам.

Нефтяники и сетевики не подведут?

Радует, что российская нефтепереработка подошла к кризисной ситуации в хорошем состоянии. В России модернизированы 27 крупнейших НПЗ, поэтому сейчас нет необходимости закупать сложные технологические линии — в этом смысле нам опасаться нечего.

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Отдельно стоит сказать про розничный рынок топлива, то есть те самые сети АЗС, на которых заправляется каждый автомобилист. Здесь могут быть нюансы, так как часть оборудования и программного обеспечения могут быть недоступны из-за санкций, что может привести к сбоям в работе конкретных заправочных комплексов. Но даже если эти проблемы и возникнут, они будут носить локальный характер — владельцы АЗС, уверен, оперативно их решат.

Главное то, что в России сосредоточен полный цикл производства моторных топлив, начиная от добычи нефти и заканчивая розничной продажей потребителю, поэтому энергетический голод нам в обозримой перспективе не грозит.

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