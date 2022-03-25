Подорожает? Подешевеет? Что на самом деле будет с ценами на бензин

Топлива — больше
Как ни странно, бояться нам нечего. Ограничения на экспорт из России нефти и газа сработают в положительную сторону для внутреннего рынка.
Санкции против России как государства естественным образом уменьшают объем топлива, нефти и нефтепродуктов, которые могут поставляться на внешний рынок. А это приводит к перенаправлению объемов экспорта на внутренний рынок.
Уже сейчас внутренний российский топливный рынок насыщается значительно больше, чем прежде. Увеличенные объемы топлива, поступающего в настоящее время на внутренний рынок, создают достаточно серьезный профицит — когда предложение опережает спрос.
Цены — вниз
В некоторых регионах розничные цены на бензин и дизельное топливо потихоньку пошли вниз.
То есть в результате ограничений на экспорт энергоресурсов из страны выиграем мы, автомобилисты, так как избыток предложения топлива на рынке однозначно приведет к дальнейшему падению цен.
Конечно, снижение это будет плавным и в сложившихся обстоятельствах не должно быть значительным — можно предположить падение на 10% от цен начала марта.
Надолго?
Переизбыток топлива на внутреннем рынке сохранится до тех пор, пока не возобновится в полном объеме экспорт, а это произойдет после перенастройки финансовой системы, затронутой санкциями, либо при появлении новых рынков сбыта. То есть снижение цен на автомобильное топливо — это не навсегда.
Нечто подобное было в марте-апреле 2020 года, когда в нашей стране был объявлен локдаун и трафик на дорогах резко упал — все сидели дома. Тогда остро встал вопрос о хранении нефти и нефтепродуктов, так как резко свернуть добычу и переработку невозможно в силу технических особенностей. Цены на топливо тогда тоже падали, а на международных биржах цена на нефть падала даже ниже нулевой отметки.
Но сейчас ситуация иная, экономика только начала восстанавливаться после ковидных ограничений и спрос на топливо растет. Даже если экспортные поставки в западные страны окажутся заблокированными на неопределенное время, часть выпавшего спроса будет востребована российскими автомобилистами.
Кроме того, без перебоев работает восточное экспортное направление, а это около 30% всего российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Страны Азии готовы принять на себя выпавший спрос — проблема только в логистике, но она решаема в среднесрочной перспективе.
Чтобы сбить цены на нефть, которые растут невиданными прежде темпами, некоторые страны пойдут на продажу нефти из стратегических запасов — это поможет стабилизировать цены на какое-то время. Но это разовые акции. Все резервы конечны: рано или поздно придется пополнять запасы, причем по более высоким мировым ценам.
Нефтяники и сетевики не подведут?
Радует, что российская нефтепереработка подошла к кризисной ситуации в хорошем состоянии. В России модернизированы 27 крупнейших НПЗ, поэтому сейчас нет необходимости закупать сложные технологические линии — в этом смысле нам опасаться нечего.
Отдельно стоит сказать про розничный рынок топлива, то есть те самые сети АЗС, на которых заправляется каждый автомобилист. Здесь могут быть нюансы, так как часть оборудования и программного обеспечения могут быть недоступны из-за санкций, что может привести к сбоям в работе конкретных заправочных комплексов. Но даже если эти проблемы и возникнут, они будут носить локальный характер — владельцы АЗС, уверен, оперативно их решат.
Главное то, что в России сосредоточен полный цикл производства моторных топлив, начиная от добычи нефти и заканчивая розничной продажей потребителю, поэтому энергетический голод нам в обозримой перспективе не грозит.
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