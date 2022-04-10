Он такой один: самый необычный отечественный автобус

Эту машину часто называют первым русским автобусом. Транспорт на базе грузовой платформы с матерчатой крышей на высоких стойках, напоминающий карету, изготовила фирма «Фрезе». Любопытно, что компаньоном Петра Фрезе был Григорий Елисеев, владелец самых знаменитых российских гастрономов.
Двигатель — одноцилиндровый, 8 л.с.
Машину изготовили в единственном экземпляре, поскольку затея не вызвала интереса ни у государственных, ни у городских властей. К лошадям все-таки было больше доверия…
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какую машину в 1990 году называли «автомобильной сенсацией»?
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