Он такой один: самый необычный отечественный автобус — журнал За рулем

Он такой один: самый необычный отечественный автобус

Машина была разработана при участии владельца гастрономов, названных по его фамилии — Елисеевскими.

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Эту машину часто называют первым русским автобусом. Транспорт на базе грузовой платформы с матерчатой крышей на высоких стойках, напоминающий карету, изготовила фирма «Фрезе». Любопытно, что компаньоном Петра Фрезе был Григорий Елисеев, владелец самых знаменитых российских гастрономов.

Двигатель — одноцилиндровый, 8 л.с.

Машину изготовили в единственном экземпляре, поскольку затея не вызвала интереса ни у государственных, ни у городских властей. К лошадям ­все-таки было больше доверия…

Он такой один: самый необычный отечественный автобус

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какую машину в 1990 году называли «автомобильной сенсацией»?

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Фото: из архива автора

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